ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Что будет, если летом не платить на свет: спроси у директора БГЭС
Платить за свет надо даже летом. А на все вопросы читателей Amic.ru, связанные с оплатой электричества, сегодня, 20 июня, отвечает генеральный
директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади. Почему нужно платить за ОДН, даже если вы уезжаете на дачу, зачем переходить на прямые договоры, как не допустить задолженности за свет и откуда берется пеня - эти и другие вопросы вы можете задать в рамках традиционной онлайн-конференции, которую совместно проводят ИА "Амител" и специалисты
БГЭС.
Вопросы принимаются по любой теме, которая касается
деятельности компании.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Задавайте вопросы прямо сейчас под этой новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00Добавить свой вопрос
Вопрос задал: Роман Владимирович Прядуха
Добрый день!
Не могу добиться правды.
В отдельной квартире, на Песчаной, 80, кв. 4Б, в газифицированном доме, нет газа и установлена электроплитка. За электроэнергию снимают плату, как за газифицированную квартиру. Полагаю, что в данном случае можно применять понижающий коэффициент. Пишу Вам, но приходят "отписки". Не вижу другого выхода, как обращаться в суд.
Надеюсь, на вникание в проблему и помощь. Спасибо!
Вопрос задал: Римма
Проживаю в селе Гоньба. Регулярно происходит отключение света, а с прошлого года еще и напряжение в сети далеко не 220 и постоянные перепады. В связи с этим сгорел один телевизор и позже плата на втором. Пришлось покупать стабилизатор для газового котла, так как при недостаточном напряжении и перепадах он постоянно отключался, но и стабилизатор недавно тоже сгорел. Плачу за электроэнергию регулярно, долгов не имею, а кто мне возместит мои затраты в связи с нестабильностью сети и постоянными сбоями, которые влекут порчу моей техники?