ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Как сэкономить на свете: спроси у гендиректора БГЭС
Когда приходит время платить по счетам, сразу возникает множество вопросов - откуда такая сумма, как можно сэкономить, почему необходимо подавать данные и почему именно в определенные дни. На эти и другие вопросы читателей Amic.ru,
связанные с электричеством, сегодня, 27 июня, отвечает
генеральный
директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в рамках традиционной
онлайн-конференции, которую совместно проводят ИА "Амител" и специалисты
БГЭС.
Вопросы принимаются по любой теме, которая касается
деятельности компании.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Задавайте вопросы прямо сейчас под этой новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00. Добавить свой вопрос