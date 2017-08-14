Вопрос задал: NiGHT

Новостройка. Управляющая компания настаивает на заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Пока у нас договоров нет, потребление идет в рамках договора застройщика, но он почему то не выставляет нам счетов за потребленную электроэнергию, лицевых счетов у нас нет, поэтому пол года мы не можем заплатить.



1)Что нужно для заключения прямого договора с БГЭС ? Каков текст такого договора ? Является ли он публичным договором или нет ? надо ли его подписывать ?



2)Как в данном случае заключается договор на ОДН ?



3)Как будем платить, в случае, если ОДН будет выше нормативов потребления, кто будет покрывать разницу ? (в нашем случае вполне вероятный вариант, т.к. вторая половина дома еще строится, не сдана в эксплуатацию, а ввод у нас со строительной организацией общий, если считать по классической схеме, то тех квартир нет значит вся разница это наш ОДН).