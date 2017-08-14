ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
За что начисляется пеня: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Генеральный
директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает сегодня, 12 июля, на все вопросы читателей Amic.ru, касающиеся деятельности предприятия. Какими будут тарифы, как можно сэкономить на электроэнергии, за что начисляется пеня и куда идет оплата за ОДН - на эти и другие вопросы готов ответить руководитель БГЭС.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
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Вопрос задал: Элли
Скажите, пожалуйста, есть ли надежда, что когда-то в новых микрорайонах города не будет путаницы электропроводов, а электроэнергия будет передаваться беспроводным способом? ))) И какие такие способы уже разрабатываются?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемая Элли! В новых микрорайонах города нет путаницы электропроводов. Во всех жилых кварталах электроснабжение организовано посредством подземных кабельных линий. Что касается передачи электроэнергии беспроводным способом, нам не известны примеры успешных испытаний подобных технологий. Однако даже если они появятся, маловероятно, что они будут использоваться таким же образом, как компьютерные беспроводные сети. Поэтому не стоит надеяться на внедрение инноваций в данной сфере.
Вопрос задал: NiGHT
Новостройка. Управляющая компания настаивает на заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Пока у нас договоров нет, потребление идет в рамках договора застройщика, но он почему то не выставляет нам счетов за потребленную электроэнергию, лицевых счетов у нас нет, поэтому пол года мы не можем заплатить.
1)Что нужно для заключения прямого договора с БГЭС ? Каков текст такого договора ? Является ли он публичным договором или нет ? надо ли его подписывать ?
2)Как в данном случае заключается договор на ОДН ?
3)Как будем платить, в случае, если ОДН будет выше нормативов потребления, кто будет покрывать разницу ? (в нашем случае вполне вероятный вариант, т.к. вторая половина дома еще строится, не сдана в эксплуатацию, а ввод у нас со строительной организацией общий, если считать по классической схеме, то тех квартир нет значит вся разница это наш ОДН).
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемый NIGHT! Давайте попробуем разобраться в вашей ситуации, исходя из той информации, которую вы нам предоставили. В случае, если в вашей новостройке появилась управляющая компания, выбранная должным образом, которая включила ваш дом в состав своей лицензии, это означает, что ваша управляющая компания должна обратиться в Барнаульскую горэлектросеть за договором энергоснабжения. И если общее собрание собственников не примет решение о переходе на прямые договоры, именно управляющая компания будет выставлять вам счета за индивидуальное потребление и за ОДН. В вашей ситуации одного желания управляющей компании о переводе жильцов на прямые договоры, не достаточно. Что касается ОДН, то даже в случае принятия вами решения о заключении прямых договоров с РСО, ОДН будет начислять и взыскивать с вас управляющая компания. В случае превышения значения ОДН над нормативом именно управляющая компания из своих средств будет оплачивать Барнаульской горлектросети образовавшуюся разницу. При этом не следует думать, что в состав ОДН будет входить электрическая энергия, используемая на строительство второй секции вашего дома. Независимо от схемы присоединения, строительство объекта должно быть подключено через отдельный прибор учета и оплачиваться застройщиком. Если же общее собрание все-таки примет решение о прямых договорах, то заключение такого договора в письменной форме необязательно. Типовую форму договора Минстрой разработал только несколько дней назад. По закону, независимо от того подписан данный договор собственником или нет, ваши законные интересы никак не будут ущемлены.
Вопрос задал: Эникейщик
В прошлый ураган, город остался без электричества, сделаны ли выводы и будут ли приняты меры и какие по обеспечению гарантированного энергоснабжения?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемый Эникейщик! Все меры в плане надежного энергоснабжения, которые можно было прогарантировать, уже прогарантированы компанией. Барнаульская горэлектросеть в тандеме с Барнаульской сетевой компанией, которая обслуживает городские электрические сети, ежегодно инвестирует миллионы рублей в обслуживание электросетей. Ежегодно аварийность в сетях БСК снижается, технологические нарушения практически сведены к нулю. Причинами отключения электроэнергии в Барнауле в основном сводятся к влиянию внешних факторах – порывам кабельных линий строительными организациями или отключениям в сетях МРСК более высокого напряжения. Другое дело, что ни одна энергокомпания не может предотвратить стихийные бедствие, особенно такого масштаба, с которым мы столкнулись в июне. Прошедший ураган по своей разрушительной силе не имел аналогов в последние 100 лет. В связи с нетипичным масштабом порывов воздушных электролиний, на их восстановление потребовалось больше времени, чем обычно.
Вопрос задал: Александр Кержаков
Добрый день! Увеличилось ли количество потребляемой электроэнергии в Барнауле во время матчей чемпионата мира по футболу в России?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемый Александр, здравствуйте! Да, Отделом по работе на оптовом рынке электроэнергии БГЭС было отмечено повышение потребление электроэнергии во время футбола. За четыре матча сборной России, исключая последний, который проходил поздней ночью, барнаульцы потребили на 456 тысяч киловатт электроэнергии свыше нормы. Пик потребления был отмечен 1 июля во время игры России с Испанией. Превышение составило 143 тысячи киловатт по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе. Данные сопоставлялись не только по дням неделям, когда воскресенье сравнивали с воскресеньем, но и по часам, с 21-00 до 24-00.
Вопрос задал: Эникейщик
Здравствуйте, а освещение во дворах в вашей ответственности или управляющей компании?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день! Освещение во дворах находится исключительно в зоне ответственности вашей управляющей компании. Что касается фонарных столбов городского освещения, со всеми вопросами следует обращаться в Барнаулгорсвет.
Вопрос задал: Алексей
Добрый день. Скажите пожалуйста, если я живу все лето на даче и три месяца не появляюсь дома, могу ли я заплатить за свет в квартире в сентябре сразу за три месяца и какие штрафные санкции меня ждут за просрочку?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Алексей! Учитывая ваш поступивший вопрос на онлайн-конференцию, мы догадываемся, что Интернет работает в Вашей зоне доступа. Поэтому вы можете заплатить за электроэнергию как в сентябре, так и в июле, и даже в августе. У Барнаульской горэлектросети хорошо отлажена система приема платежей через интернет-сервисы, например, через Личный кабинет на официальном сайте, через Систему Горд или Сбербанк-онлайн. Если же сохранять трехмесячную задолженность ваша принципиальная позиция, стоит учитывать несколько факторов. Если все эти месяцы с 21 по 25 число вы не сообщали в БГЭС показания своего прибора учета, расчет вам произведут по средним показаниям предыдущих периодов. На данную сумму будет начислена пеня в размере до 30% годовых. Учитывая ваше отсутствие, сумма начислений, вероятно, будет выше реального потребления электричества в квартире. Стоит учесть, что в последствии пеня не подлежит перерасчету. Предать показания можно через Личный кабинет на сайте Горэлектросети или Системы Город, по телефону, электронной почтой, смс-сообщением. Все способы подробно описаны на сайте www.bges.ru. Второе неприятное последствие от трехмесячной отсрочки платежа – угроза оказаться отключенным от электросети. Теоретически БГЭС может это сделать уже за двухмесячную задолженность. При этом не обязательно уведомлять перед предстоящим отключением должника очно, дожидаясь его возвращения домой. Закон наделяет нас правом сделать это по телефону, а так же отправить уведомление смс-сообщением или электронным письмом.
Вопрос задал: Наталья
Почему не обрезают деревья ,провода проходят в них.На обращение проезд Малый 2.сказали сами убирайте.И когда проведут свет на ул Лениногорская. Осенью темнота и дорога вся в ухабах часто люди ломают ноги и руки.
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемая Наталья, по вашей информации будет проведена проверка и по ее результатам предприняты меры. По вопросам уличного освещения рекомендуем обратиться в Барнаулгорсвет, это не входит в зону ответственности Барнаульской горэлектросети. Что касается состояния дорог, советуем вам обратиться в районную прокуратуру.