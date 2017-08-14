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Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
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Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

2 августа генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает на вопросы барнаульцев, связанные с деятельностью компании.

Все, что вы хотите узнать о плате за свет, как установить счетчик, зачем нужны прямые договоры - руководитель БГЭС готов разъяснить все нюансы, которые волнуют читателей Amic.ru. 

Свои вопросы можно задать прямо сейчас в комментариях под новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00.

Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на портале Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Прочитать материалы предыдущих конференций можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/



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