ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
2 августа генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван
Василиади отвечает на вопросы барнаульцев, связанные с деятельностью компании.
Все, что вы хотите узнать о плате за свет, как установить счетчик, зачем нужны прямые договоры - руководитель БГЭС готов разъяснить все нюансы, которые волнуют читателей Amic.ru.
Свои вопросы можно задать прямо сейчас в комментариях под новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00.
Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на портале
Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Прочитать
материалы предыдущих конференций можно по ссылке:
http://www.amic.ru/onlinec/
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