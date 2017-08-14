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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Электроэнергия и плата за нее: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

Очередная онлайн-конференция с участием специалистов Барнаульской горэлектросети проходит сегодня, 9 августа, на портале Amic.ru. По традиции на вопросы барнаульцев отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади. Принимаются любые вопросы, касающиеся деятельности компании: плата за свет, электроснабжение, долги, пеня, цессия, как заключить прямые договоры, электроворовство и другие проблемные ситуации готов в режиме онлайн рассмотреть руководитель БГЭС.
Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях под этой новостью.

Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00.

Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на портале Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Прочитать материалы предыдущих конференций можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/



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Вопрос задал: Матвей
Здравствуйте! Такой вопрос, вчера поставил телефон на зарядку, в следствии скачка напряжения, сгорела зарядное устройство и сам телефон, нужна справка для страховой компании, о том что был скачок напряжения, для получения выплаты по страховому случаю, как её получить?

Вопрос задал: Люлмила
Кто должен стрич траву возле эл.подстанций во дворах дома? Мы обращались по тел в эл.сети-нам ответили, что у них нет времени и пусть дворники этим занимаются. В итого она зарастает кустарником. Антона Петрова 187.

Вопрос задал: Винсент
Иван, добрый день! Вы всё обещаете и обещаете оплату по qr-коду с ваших квитанций в кассе Банков, но так и не делаете...

Вопрос задал: Елена
Добрый день! Меня интересует такой вопрос. Получаю две квитанции: общую, где также есть строка электроэнергии (в том числе ОДН) и одну квитанцию от БГЭС, где только строка ОДН. Получается, что мне нужно платить два раза? Или достаточно будет платить по полной квитанции от управляющей компании.

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