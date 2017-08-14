Вопрос задал: Игоь Сергеевич

Почему ОДН получается такой разный каждый месяц и обычно он более 100 рублей. Почему я плочу всё время вовремя, а в ОДН приплюсовывают те долги которые некоторые жильци дома неоплачивают?

Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС

Добрый день, Игорь Сергеевич! У нас сложилось впечатление, что вы не столько задаете вопрос, сколько говорите о том, что вы знаете, как все устроено и работает в плане начисления ОДН. Тем не менее попробуем вас переубедить, поскольку ваши умозаключения являются ложными. ОДН в многоквартирном доме рассчитывается по показаниям общего прибора учета за вычетом показаний всех индивидуальных счетчиков (установленных в квартирах и нежилых помещениях). Исходя из данной формулы, ОДН не может из месяца в месяц составлять одинаковую величину. Кроме того, не стоит исключать и вариант энерговоровства, когда ваши соседи могут подключиться к электросетям помимо своего электросчетчика, что существенно отражается на величине ОДН. Для того, чтобы вовремя уличить энерговора и уравновесить разрывы в суммах за ОДН, необходимо наладить систему централизованного снятия показаний со всех счетчиков, то есть выполнять данную процедуру необходимо в один день. Показателем энерговоровства станет простой мониторинг потребления электроэнергии. Подозрительным станет тот факт, если сосед никуда не уезжал, но его энергопотребление заметно сократилось . Что касается второй части вашего вопроса, у каждого абонента Барнаульской горэлектросети открыт свой лицевой счет, в котором полностью отражено состояние счета – текущие платежи, долги, показания приборов учета. Соответственно списать с одного лицевого счета сумму долга и приплюсовать ее к другому лицевому счету не предоставляется возможным, более того это противозаконно.