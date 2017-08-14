ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев об электричестве
На пор
тале Amic.ru 27 сентября проходит онлайн-конференция с участием генерального директора Барнаульской
горэлектросети Ивана Василиади. Читатели ИА "Амител" могут задать любые вопросы, касающиеся электроснабжения и деятельности компании.
Свои вопросы вы можете уже сейчас оставлять в комментариях под этой новостью.
Прием вопросов продлится до 13-00. Ответы начнут поступать с 11-00.
Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на портале
Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Прочитать
материалы предыдущих конференций можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Вопрос задал: Соня
Почему нельзя как раньше - при оплате указывать показания счетчика. Так ведь удобнее,чем в строго определенный промежуток времени не забыть передать показания. Ситуации разные бывают - и командировки, и болезни, и отъезды...
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Здравствуйте, Соня. Как раньше нельзя, потому что это запрещено законом. Более того, мы не считаем, что раньше было удобно и правильно. Система приема показаний при оплате электроэнергии вызывала множество вопросов и недоразумений.
Вопрос задал: Елизавета
Периодически забываю подать показания счетчика. Например, когда уезжаю в командировку или нахожусь в отпуске. Как мне начисляется оплата в те месяцы? И что происходит, когда я спустя 2-3 месяца подаю показания? Корректируется ли как-то сумма в зависимости от этого?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемая Елизавета, при отсутствии показаний электросчетчика первые два месяца вам произведут начисления по средним показаниям предыдущих периодов, затем по нормативу. Как только показания будут переданы или к вам для проверки придет наш контролер, начисления в квитанциях скорректируют. Замечу, что передавать показания вы можете в любой день, достаточно об этом вспоминать хотя бы один раз в месяц или один раз в два месяца. Это позволяет относительно корректно проводить все начисления.
Вопрос задал: Алексей
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, если у меня есть вопросы по начислению платы за электроэнергию, куда я могу прийти, чтобы решить проблему в непосредственной беседе со специалистом БГЭС?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Здравствуйте, Алексей! В случае, если вы хотите обсудить лично вопросы по начислениям за электроэнергию, советуем обратиться в сервисный центр Барнаульской горэлектросети. Обещаем, что вас встретят вежливые и компетентные специалисты. Обратиться нужно по адресу: ул. Ползунова, 50 , 1 этаж, как зайдешь, сразу налево. Там будет терминал электронной очереди, необходимо получить в нем талон и дождаться своей очереди.
Вопрос задал: Виктор Доценко
Добрый день! Безумно боюсь электричества. Как перебороть свой страх?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Виктор! Мы с пониманием относимся к вашей проблеме. Электрофобия, так же как и фотобольбософобия, являются серьезной проблемой. Особенно в условиях современного мира, где человека окружает огромное количество электроприборов. Однако с фобией просто необходимо бороться. К сожалению медикаментозного способа избавления от данных страхов не существуют. У вас есть два варианта обратиться к психотерапевтам или полностью отказаться от электричества. Мы рекомендуем психотерапию.
Вопрос задал: Исаков Владимир Афанасьевич
Здравствуйте.У нас в гаражном кооперативе свой понижающий трансформатор.Вопрос:сколько должен стоить киловат для кооператива при оплате в Г.Э.С.?Спасибо. Город Барнаул.
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Владимир Афанасьевич! Гаражные кооперативы оплачивают электроэнергию по тарифу для населения, вне зависимости от наличия или отсутствия трансформатора. Стоимость одного киловатт-часа составляет – 3 рубля 92 копейки. Отмечу, что наличие в собственности объекта электросетевого хозяйства, к которому относится трансформатор, налагает на владельца бремя его содержания и оплаты потерь электроэнергии при передаче. Данное обязательство подробно описано в федеральном законе №35 "Об электроэнергетике" (абзац 3 часть 4 статья 26) и в Постановлении Правительства №442 (часть 2 пункта 144). Конкретный размер потерь необходимо уточнять дополнительно. Барнаульская горэлектросеть выставляет данные потери ГСК, который распределяет эту часть среди членов кооператива. У нас нет возможности проконтролировать, какую часть потерь ГСК транслирует каждому владельцу. Если вы хотите убедиться в том, что руководство ГСК вас не обманывает при выставлении счетов за электроэнергию, запросите у них копию договора энергоснабжения, в нем вы сможете увидеть размер потерь, согласно нему сделать свой контрольный расчет.
Вопрос задал: Игоь Сергеевич
Почему ОДН получается такой разный каждый месяц и обычно он более 100 рублей. Почему я плочу всё время вовремя, а в ОДН приплюсовывают те долги которые некоторые жильци дома неоплачивают?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Игорь Сергеевич! У нас сложилось впечатление, что вы не столько задаете вопрос, сколько говорите о том, что вы знаете, как все устроено и работает в плане начисления ОДН. Тем не менее попробуем вас переубедить, поскольку ваши умозаключения являются ложными.
ОДН в многоквартирном доме рассчитывается по показаниям общего прибора учета за вычетом показаний всех индивидуальных счетчиков (установленных в квартирах и нежилых помещениях). Исходя из данной формулы, ОДН не может из месяца в месяц составлять одинаковую величину. Кроме того, не стоит исключать и вариант энерговоровства, когда ваши соседи могут подключиться к электросетям помимо своего электросчетчика, что существенно отражается на величине ОДН. Для того, чтобы вовремя уличить энерговора и уравновесить разрывы в суммах за ОДН, необходимо наладить систему централизованного снятия показаний со всех счетчиков, то есть выполнять данную процедуру необходимо в один день. Показателем энерговоровства станет простой мониторинг потребления электроэнергии. Подозрительным станет тот факт, если сосед никуда не уезжал, но его энергопотребление заметно сократилось . Что касается второй части вашего вопроса, у каждого абонента Барнаульской горэлектросети открыт свой лицевой счет, в котором полностью отражено состояние счета – текущие платежи, долги, показания приборов учета. Соответственно списать с одного лицевого счета сумму долга и приплюсовать ее к другому лицевому счету не предоставляется возможным, более того это противозаконно.
Вопрос задал: Саша
Добрый день. Скажите пожалуйста, какие счетчики лучше всего ставить в квартиры, исходя их показателя - цена/долговечность
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Александр! Барнаульская горэлектросеть так же заинтересована в том, чтобы у наших абонентов стояли надежные приборы учета. Именно поэтому наши специалисты отобрали для вас самые лучшие счетчики, у которых соотношения качеств надежность, долговечность и доступная цена являются оптимальным. Модели проверенных приборов учета размещены на сайте наших партнеров – Барнаульской сетевой компании - https://www.bsk22.ru/additional/devices/. По указанной ссылке вы можете ознакомиться с вариантами счетчиков и прочитать их характеристики. Стоит отметить, что при покупке электросчетчика в БСК, все гарантийные обязательства несет энергокомпания. Кроме этого, если вы являетесь абонентом Барнаульской горэлектросети, советуем ознакомиться с правилами и возможными способами установки электросчетчиков. Информация есть на нашем официальном сайте http://bges.ru/consumers/private-person/services-private/counters-private/
Вопрос задал: Читатель
не очень понимаю кто сейчас дает электроэнергию, кто собирает деньги за нее, кто ремонтирует, куча оргинизаций энергетических, кто за что отвечает? разъясните, пожалуйста
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, на территории города Барнаула гарантирующим поставщиком электроэнергии является Барнаульская горэлектросеть, именно она поддерживает все контакты с абонентами, касающиеся расчетов за электроэнергию, она же несет ответственность за надежное электроснабжение потребителей. Барнаульская горэлектросеть работает в тесном тандеме с Барнаульской сетевой компанией . БСК обслуживает и ремонтирует электросети, строит и реконструирует подстанции, обслуживает и осуществляет проверку приборов учета абонентов Горэлектросети. Таким образом, дает электроэнергию Барнаульская горэлектросеть, она же собирает за нее деньги. Ремонтирует электросети и обслуживает электросчетчики Барнаульская сетевая компания. Такое разделения функций между компаниями произошло в 2007 году после государственной реформы электроэнергетики, согласно которой совмещать сбытовую и сетевую деятельность энергокомпаниям запретили. До реформирования отрасли обслуживала сети и собирала деньги за электроэнергию только Барнаульская горэлектросеть.