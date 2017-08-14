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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Новые тарифы и не только: директор БГЭС отвечает на вопросы

Очередная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит 6 декабря на портале Amic.ru. На вопросы барнаульцев отвечает генеральный директор компании Иван Василиади.

Принимаются любые вопросы, касающиеся деятельности компании, в том числе повышение тарифов, долги за электроснабжение, подключение электричества, оплата, надежность электроснабжения и другие.

В режиме онлайн генеральный директор БГЭС разберет вместе с вами проблемные ситуации, если они имеют место быть.

Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас. Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00. 


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Вопрос задал: Екатерина
Доброе утро. В следующем году дважды будут увеличены тарифы на электричество. Скажите пожалуйста, на это пойдут дополнительные средства, получаемые с увеличения тарифа? Их вложат в улучшение сетей, инфраструктуры, на рост зарплат сотрудникам БГЭС? или это будет просто дополнительный профит для компании?

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