ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Новые тарифы и не только: директор БГЭС отвечает на вопросы
Очередная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит 6 декабря на портале Amic.ru. На вопросы барнаульцев отвечает
генеральный директор компании Иван Василиади.
Принимаются любые вопросы, касающиеся деятельности компании, в том
числе повышение тарифов, долги за электроснабжение, подключение электричества, оплата, надежность электроснабжения и другие.
В режиме онлайн генеральный директор БГЭС разберет вместе с вами проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.
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Вопрос задал: Екатерина
Доброе утро. В следующем году дважды будут увеличены тарифы на электричество. Скажите пожалуйста, на это пойдут дополнительные средства, получаемые с увеличения тарифа? Их вложат в улучшение сетей, инфраструктуры, на рост зарплат сотрудникам БГЭС? или это будет просто дополнительный профит для компании?