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Как спасать утопающего: наглядная инструкция в фотографиях

15 июнь 2016 г., Барнаул

Лучше сто раз увидеть, чем сто раз услышать. Сотрудники ГУ МЧС РФ Алтайского края вспомнили эту пословицу и решили не рассказывать, а показать наглядно, почему купаться на необорудованных пляжах нельзя и что делать, если на ваших глазах тонет человек. 


На глазах журналистов сотрудники МЧС разыграли "легенду", как обычный человек начал тонуть в воде и ему на помощь бросился опытный пловец. Как спасать утопающего, как его транспортировать к берегу и как нужно оказывать первую помощь, вы увидите в фоторепортаже Amic.ru.

Сотрудники МЧС выражают надежду, что эти знания помогут сохранить чью-то жизнь, а также предупреждают: купаться на не оборудованных для этого местах опасно для жизни и здоровья. Ведь рядом с вами может не оказаться того, кто вас спасет.



Неприспособленное для купания место Однако есть спуск к воде На улице невыносимая жара. Люди тянутся к воде Этот человек решил поддаться искушению и охладиться в реке На берегу загорают другие люди. Оцените этот великолепный торс! Внезапно коряга цепляется за ногу мужчины и тащит за собой. Он начинает паниковать. Внезапный испуг провоцирует судороги ног Мужчина тонет. Его рот открыт, но кричать он не может. Это миф, что тонущие зовут на помощь: у захлебывающегося водой человека сил хватает только на то, чтобы вдохнуть, и он вновь уходит под воду К большому счастью, рядом находится опытный пловец, он сразу понимает что человек тонет Пока мужчина плывет к тонущему, он прокручивает в голове план спасения Важно не дать жертве наброситься на спасателя и утянуть его на дно. Нужно оттолкнуть тонущего и развернуть его к себе спиной Двумя руками спасатель фиксирует голову тонущего, стараясь удержать ее над водой Спасатель блокирует руки жертвы. Не дает обхватить себя за голову. Одной рукой обхватывает тонущего за шею, второй отводит правую руку в сторону Спасатель кладет руки на нижнюю челюсть жертвы. Пальцы над подбородком тонущего. На вытянутых руках, на спине он плывет к берегу Важно не закрыть рот тонущему Мужчина без сознания. Непонятно. в каком он состоянии Сердце не бьется. Первым делом на суше, спасатель кладет мужчину на ровную поверхность и начинает делать не прямой массаж сердца Спасатель делает искусственное дыхание МЧС предупреждают: не купайтесь в неприспособленных для этого местах. Ведь рядом с вами может не оказаться человека, который вас спасет. Берегите себя.


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