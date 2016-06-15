Как спасать утопающего: наглядная инструкция в фотографиях

Лучше сто раз увидеть, чем сто раз услышать. Сотрудники ГУ МЧС РФ Алтайского края вспомнили эту пословицу и решили не рассказывать, а показать наглядно, почему купаться на необорудованных пляжах нельзя и что делать, если на ваших глазах тонет человек.
На глазах журналистов сотрудники МЧС разыграли "легенду", как обычный человек начал тонуть в воде и ему на помощь бросился опытный пловец. Как спасать утопающего, как его транспортировать к берегу и как нужно оказывать первую помощь, вы увидите в фоторепортаже Amic.ru.
Сотрудники МЧС выражают надежду, что эти знания помогут сохранить чью-то жизнь, а также предупреждают: купаться на не оборудованных для этого местах опасно для жизни и здоровья. Ведь рядом с вами может не оказаться того, кто вас спасет.
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