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Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году

27.12.2016
Кажется, сама природа стремится создать новогоднее настроение у барнаульцев. В ночь на 27 декабря серебристый иней украсил деревья и здания города, опушил ветки и крыши домов. Дополняют картину голубое небо и яркое солнце, от которых в Барнауле, кажется, уже успели отвыкнуть из-за сменяющих друг друга штормовых предупреждений.
В общем, предлагаем: бегом на улицу любоваться удивительной зимней сказкой!  


Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году


Комментарии

27.12.2016 13:49
Белые росы

С Новым годом всех комментаторов и труженников любимого сайта!

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27.12.2016 14:00
ГОСТЬ

Вот за это я люблю зиму)

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27.12.2016 14:52
- гость -

Ранним утром особенно красиво было - темное небо и на его фоне белые тонкие ветви берез, все покрытые инеем...

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