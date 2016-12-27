Белый иней: природа украшает Барнаул к Новому году
27.12.2016
Кажется, сама природа стремится создать новогоднее настроение у барнаульцев. В ночь на 27 декабря серебристый иней украсил деревья и здания города, опушил ветки и крыши домов. Дополняют картину голубое небо и яркое солнце, от которых в Барнауле, кажется, уже успели отвыкнуть из-за сменяющих друг друга штормовых предупреждений.
В общем, предлагаем: бегом на улицу любоваться удивительной зимней сказкой!
Комментарии
С Новым годом всех комментаторов и труженников любимого сайта!
Вот за это я люблю зиму)
Ранним утром особенно красиво было - темное небо и на его фоне белые тонкие ветви берез, все покрытые инеем...