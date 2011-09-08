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Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо"

31 ltrf,hz 2016
Светомузыкальное представление "Новогоднее чудо" показали в Барнауле вечером 31-го декабря. Несмотря на то, что организовано оно было не в центре города, посмотреть на удивительное событие пришли около 10 тысяч горожан. Многие говорили, что им не хватает праздничных мероприятий именно в новогодний вечер. А здесь людям показали и сказку и новогодний фейерверк. Как проходило представление, что увидели зрители и какие эмоции испытывали - смотрите в фоторепортаже.

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Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо"


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