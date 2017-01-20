В надежде на прощение: как барнаульские заключенные окунаются в купель

Чужая душа всегда потемки. Особенно если это душа заключенного. За колючей проволокой тоже люди. Люди со сломанными судьбами, люди, которые сломали судьбу другим. Каждый год 19 января, в праздник Крещения Господня, многие арестанты в надежде на прощение свыше хотят окунуться в ледяную купель. В лечебно-исправительном учреждении №1 администрация предоставляет такую возможность. Для этого приезжает батюшка, освящает возведенную арестантами купель и проводит древний обряд освящения воды. Фотокорреспондент ИА "Амител" побывал за стенами ЛИУ №1, чтобы показать, как заключенные окунаются в прорубь.