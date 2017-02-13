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Зимние трековые гонки в сильный мороз собрали тысячу барнаульцев

13 февраль 2017 г., Барнаул
Кубок Губернатора Алтайского края, четвертый этап Кубка Сибири и Урала по зимним трековым гонкам прошел 12 февраля на Барнаульском ипподроме. Столица Алтайского края уже в третий раз принимает столь значимый турнир. Генеральным спонсором соревнований выступил Барнаульский пивоваренный завод. Несмотря на 30-градусный мороз, гонки посетило около тысячи зрителей. Наш фотокорреспондент Вячеслав Мельников побывал на заездах и спешит поделиться самыми лучшими снимками.


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