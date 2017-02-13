Зимние трековые гонки в сильный мороз собрали тысячу барнаульцев
13 февраль 2017 г., Барнаул
Кубок Губернатора Алтайского края, четвертый
этап Кубка Сибири и Урала по зимним трековым гонкам прошел 12 февраля
на Барнаульском ипподроме. Столица
Алтайского края уже в третий раз принимает
столь значимый турнир. Генеральным
спонсором соревнований выступил
Барнаульский пивоваренный завод.
Несмотря на 30-градусный мороз, гонки посетило около тысячи
зрителей. Наш фотокорреспондент Вячеслав
Мельников побывал на заездах и спешит
поделиться самыми лучшими снимками.
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