Зимние трековые гонки в сильный мороз собрали тысячу барнаульцев





Кубок Губернатора Алтайского края, четвертый этап Кубка Сибири и Урала по зимним трековым гонкам прошел 12 февраля на Барнаульском ипподроме. Столица Алтайского края уже в третий раз принимает столь значимый турнир. Генеральным спонсором соревнований выступил Барнаульский пивоваренный завод. Несмотря на 30-градусный мороз, гонки посетило около тысячи зрителей. Наш фотокорреспондент Вячеслав Мельников побывал на заездах и спешит поделиться самыми лучшими снимками.