Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу

Фитнес-бикини – один из самых зрелищных конкурсов чемпионата по бодибилдингу. Как выглядят идеальные тела по мнению жюри, смотрите в фоторепортаже с места соревнований.