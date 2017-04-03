Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу
3 апрель 2017 г., Барнаул
Фитнес-бикини – один из самых зрелищных конкурсов чемпионата по бодибилдингу. Как выглядят идеальные тела по мнению жюри, смотрите в фоторепортаже с места соревнований.
Комментарии
УЖАС. а не девушки. Кто с ними спит ? Вернее - с кем спят они ?
3.04.2017 08:51 - гость - яви свою личину, ангел.
Я не про личину, а про тело. Не женское это тело. ИМХО
нормальные, лучше целлюлитных толстух. есть даже очень ничего!
Среди молодежи говорите? Там самой юной хорошо за 30?