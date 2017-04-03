Понедельник, 3 Апрель, 09:27

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,96
€ 59,81
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
72см +21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шторм на Алтае Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Фотогалерея

Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу

3 апрель 2017 г., Барнаул
Фитнес-бикини – один из самых зрелищных конкурсов чемпионата по бодибилдингу. Как выглядят идеальные тела по мнению жюри, смотрите в фоторепортаже с места соревнований.  

Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу Открытый лично-командный чемпионат Сибирского федерального округа и первенство среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу


Комментарии

3.04.2017 08:51
- гость -

УЖАС. а не девушки. Кто с ними спит ? Вернее - с кем спят они ?

0  0
3.04.2017 08:56
- гость -

3.04.2017 08:51 - гость - яви свою личину, ангел.

0  0
3.04.2017 08:59
- гость -

Я не про личину, а про тело. Не женское это тело. ИМХО

0  0
3.04.2017 09:00
Витя Ж.

нормальные, лучше целлюлитных толстух. есть даже очень ничего!

0  0
3.04.2017 09:00
- гость -

Среди молодежи говорите? Там самой юной хорошо за 30?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.