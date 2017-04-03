Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге

Днем 3 апреля в петербуржском метро сработало взрывное устройство. Взрыв прогремел в одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли, по одним данным, 9 человек, по другим - 10. Более 20 пострадали. После взрыва все пассажиры метро были эвакуированы, а само оно закрыто. На месте события побывал корреспондент ИА "Амител". Смотрите наш фоторепортаж с улиц Петербурга.