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Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге

3 апрель 2017 г., Барнаул Александра Черданцева
Днем 3 апреля в петербуржском метро сработало взрывное устройство. Взрыв прогремел в одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли, по одним данным, 9 человек, по другим - 10. Более 20  пострадали. После взрыва все пассажиры метро были эвакуированы, а само оно закрыто. На месте события побывал корреспондент ИА "Амител". Смотрите наш фоторепортаж с улиц Петербурга.

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Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге


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