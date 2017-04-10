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Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями

10 апрель 2017 г., Барнаул
Конкурс красоты и талантов среди людей с ограниченными физическими возможностями прошел в Барнауле 7 апреля. Конкурс в нашем крае проводится второй раз. Мероприятие становится ежегодной традицией. 

Участники необычного конкурса переживали не на шутку. Но за кулисами не чувствовался напряженный дух соперничества. Каждый из ребят старался поддержать и помочь другому, потому что для людей с ограниченными возможностями слово "помощь" - не пустой звук.  
Как проходил конкурс и как переживали участники за кулисами, смотрите в фоторепортаже Вячеслава Мельникова. 

Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями Конкурс красоты и талантов "Ра-Свет" среди людей с ограниченными физическими возможностями


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