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Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение

16 апрель 2017 г., Барнаул
Полуночное пасхальное богослужение в храме Дмитрия Донского. 

Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение Светлое Христово Воскресенье. Полуночное пасхальное богослужение


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