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Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы

9 мая 2017 г. Барнаул
Мемориал Славы в Барнауле буквально завален цветами. Их несут не только официальные делегации. Тысячи барнаульцев пришли 9 мая 2017 года сюда с букетами. И не только ветераны или представители старшего поколения - студенты и школьники, молодые семьи с детьми. Наверное каждый заглянул сегодня на Мемориал, постоял хотя бы минуту, пытаясь представить себе, какими были те, чьи имена сегодня увековечены на этих плитах.

Строгие лица, торжественный залп и море цветов - в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.

Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы


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