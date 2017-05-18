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Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула

18 май 2017 г., Барнаул Вячеслав Мельников
Яркие тюльпаны радуют этой весной барнаульцев. Гордые цветы расцвели на огромной клумбе на площади Октября, у Мемориала и на других площадках.  Желтые, розовые, красные, оранжевые - они делают город праздничным и нарядным.

А когда-то тюльпаны могли позволить себе только очень богатые люди. В 17 веке в Голландии за одну тюльпановую луковицу давали 2500 гульденов. На эти деньги можно было купить два воза пшеницы, четыре воза сена, четырех быков, столько же свиней, двенадцать овец, четыре бочки пива, две бочки сливочного масла, 500 килограммов сыра, кровать, костюм и серебряный кубок.

Фотокорреспондент Amic.ru Вячеслав Мельников прогулялся по улицам города и утверждает, что в этом году Барнаул вполне можно назвать городом тюльпанов. В доказательство - этот фоторепортаж.




Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула


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