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На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны

20 май 2017 г., Барнаул
В субботу, 20 мая, в барнаульском парке спорта имени Смертина прошли соревнования по чирлидингу. Это тот самый вид спорта, где девушки в коротких юбках показывают зрителям, как нужно болеть за любимую команду. Как говорят сами чирлидеры, они помогают зрителям на стадионе создать атмосферу "здорового фанатизма". Как выглядит наш, алтайский чирлидинг, смотрите в фоторепортаже с площадке "Смертина".

На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны


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