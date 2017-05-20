На это можно смотреть вечно, или как выглядит барнаульский чирлидинг со стороны
20 май 2017 г., Барнаул
В субботу, 20 мая, в барнаульском парке спорта имени Смертина прошли соревнования по чирлидингу. Это тот самый вид спорта, где девушки в коротких юбках показывают зрителям, как нужно болеть за любимую команду. Как говорят сами чирлидеры, они помогают зрителям на стадионе создать атмосферу "здорового фанатизма". Как выглядит наш, алтайский чирлидинг, смотрите в фоторепортаже с площадке "Смертина".
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