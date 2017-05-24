Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности

24 мая в России отметили День славянской письменности. Напомним, славянская азбука появилась в 863 году благодаря братьям Кириллу и Мефодию. Сегодня кириллицу используют в 50 странах мира. В 19 веке было решено отмечать День славянской письменности. В этот день мы вспоминаем создателей алфавита. В Барнауле также прошли праздничные мероприятия в честь этого события. Главное из них прошло у храма Иоанна Богослова.
Здесь для барнаульцев и гостей города выступил сводный хор, в состав которого вошли хор имени Тарнецкого, хор Покровского собора и Мужской вокальный ансамбль краевой филармонии. Они исполнили известные песни двадцатого века. Выступил перед зрителями и Барнаульский детский хор. Несмотря на рабочий день, перед храмом собралось множество зрителей, которые подпевали любимые песни. Подробнее смотрите в фоторепортаже Екатерины Шевыревой.
подпевали люьОтдел рекламы
(3852) 657-789
Архив новостей
‹ Май 2017 ›
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сегодня по всей стране отметили День славянской письменности
24 мая, 20:50
Сегодня по всей стране отметили День славянской письменности. О том, как
отпраздновали его в Барнауле, узнала наша съемочная группа.
Для многих первая книга — это букварь. Славянская азбука появилась в 863
году. Братья Кирилл и Мефодий упорядочили письменность. Сейчас
кириллицу используют в 50 странах мира. День славянской письменности
появился в 19 веке. В России он имеет статус государственного праздника.
В этот день принято почитать создателей алфавита. Главное празднование в
Барнауле состоялось у храма Иоанна Богослова. С недавнего времени
неотъемлемая часть Дня славянской письменности - открытые хоровые
концерты. Для барнаульцев выступил сводный хор. В его состав вошли: хор
имени Тарнецкого, хор Покровского собора и Мужской вокальный ансамбль
краевой филармонии. Они исполнили известные песни двадцатого века. Также
выступил Барнаульский детский хор. Аккомпанировал симфонический оркестр
барнаульской филармонии.
При цитировании и использовании видео ссылка на сайт телеканала «Катунь 24» обязательна
Источник: http://www.katun24.ru/news/270618/
Для многих первая книга
— это букварь. Славянская азбука появилась в 863 году. Братья Кирилл и
Мефодий упорядочили письменность. Сейчас кириллицу используют в 50
странах мира. День славянской письменности появился в 19 веке. В России
он имеет статус государственного праздника.
В этот день принято почитать создателей алфавита. Главное празднование в
Барнауле состоялось у храма Иоанна Богослова. С недавнего времени
неотъемлемая часть Дня славянской письменности - открытые хоровые
концерты. Для барнаульцев выступил сводный хор. В его состав вошли: хор
имени Тарнецкого, хор Покровского собора и Мужской вокальный ансамбль
краевой филармонии. Они исполнили известные песни двадцатого века. Также
выступил Барнаульский детский хор. Аккомпанировал симфонический оркестр
барнаульской филармонии.
При цитировании и использовании видео ссылка на сайт телеканала «Катунь 24» обязательна
Источник: http://www.katun24.ru/news/270618/
Комментарии