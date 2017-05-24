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Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности

Екатерина Шевырева 24.05.2017
24 мая в России отметили День славянской письменности. Напомним, славянская азбука появилась в 863 году благодаря братьям Кириллу и Мефодию. Сегодня кириллицу используют в 50 странах мира. В 19 веке было решено отмечать День славянской письменности. В этот день мы вспоминаем создателей алфавита. В Барнауле также прошли праздничные мероприятия в честь этого события. Главное из них прошло у храма Иоанна Богослова.

Здесь для барнаульцев и гостей города выступил сводный хор, в состав которого вошли хор имени Тарнецкого, хор Покровского собора и Мужской вокальный ансамбль краевой филармонии. Они исполнили известные песни двадцатого века. Выступил перед зрителями и Барнаульский детский хор. Несмотря на рабочий день, перед храмом собралось множество зрителей, которые подпевали любимые песни. Подробнее смотрите в фоторепортаже Екатерины Шевыревой. 
подпевали люьОтдел рекламы (3852) 657-789 Архив новостей ‹ Май 2017 › Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Сегодня по всей стране отметили День славянской письменности 24 мая, 20:50 Сегодня по всей стране отметили День славянской письменности. О том, как отпраздновали его в Барнауле, узнала наша съемочная группа. Для многих первая книга — это букварь. Славянская азбука появилась в 863 году. Братья Кирилл и Мефодий упорядочили письменность. Сейчас кириллицу используют в 50 странах мира. День славянской письменности появился в 19 веке. В России он имеет статус государственного праздника. В этот день принято почитать создателей алфавита. Главное празднование в Барнауле состоялось у храма Иоанна Богослова. С недавнего времени неотъемлемая часть Дня славянской письменности - открытые хоровые концерты. Для барнаульцев выступил сводный хор. В его состав вошли: хор имени Тарнецкого, хор Покровского собора и Мужской вокальный ансамбль краевой филармонии. Они исполнили известные песни двадцатого века. Также выступил Барнаульский детский хор. Аккомпанировал симфонический оркестр барнаульской филармонии.
При цитировании и использовании видео ссылка на сайт телеканала «Катунь 24» обязательна
Источник: http://www.katun24.ru/news/270618/
Для многих первая книга — это букварь. Славянская азбука появилась в 863 году. Братья Кирилл и Мефодий упорядочили письменность. Сейчас кириллицу используют в 50 странах мира. День славянской письменности появился в 19 веке. В России он имеет статус государственного праздника. В этот день принято почитать создателей алфавита. Главное празднование в Барнауле состоялось у храма Иоанна Богослова. С недавнего времени неотъемлемая часть Дня славянской письменности - открытые хоровые концерты. Для барнаульцев выступил сводный хор. В его состав вошли: хор имени Тарнецкого, хор Покровского собора и Мужской вокальный ансамбль краевой филармонии. Они исполнили известные песни двадцатого века. Также выступил Барнаульский детский хор. Аккомпанировал симфонический оркестр барнаульской филармонии.
При цитировании и использовании видео ссылка на сайт телеканала «Катунь 24» обязательна
Источник: http://www.katun24.ru/news/270618/

Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности Песни, дети, храм. Как в Барнауле отметили День славянской письменности


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