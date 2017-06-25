Смех и слезы. Как в Барнауле прошли "последние звонки"?
25.06.2017
Такой день не оставит никого равнодушным. Прощание со школой. Последний звонок, который звучит только для тебя. Он словно проводит черту между детством и взрослой жизнью. Что было с тобой еще сегодня - все предельно понятно и знакомо. Что будет уже завтра - неизвестно и оттого волнительно, страшно и радостно одновременно. А еще почему-то грустно. Заученные, десятки раз отрепетированные слова вдруг наполняются смыслом и с подступившими слезами не справляются даже мальчишки. Смотрите фоторепортаж с "последнего звонка" в барнаульской гимназии №5 и вспоминайте себя.
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