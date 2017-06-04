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150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж

4 июнь 2017 г., Барнаул
В субботу 3 июня у бассейна в парке спорта Алексея Смертина собрались самые красивые девушки Барнаула. 150 красавиц позировали перед фото- и телекамерами, плескались в бассейне и загорали на шезлонгах. Традиционно накануне открытия купального сезона самый большой в Сибири комплекс открытых бассейнов проводит съемки рекламной кампании, в которой участвуют самые привлекательные жительницы Барнаула. Фотограф ИА "Амител" Вячеслав Мельников уверен, что на самом деле в нашем городе проживает гораздо больше красавиц и он уверен, что на следующий год парк соберет вместе 300, 500 или больше девушек, внешности которых могут позавидовать голливудские дивы.

Подробнее о самом большом бассейне Барнаула и ценах читайте в материале Идем на пляж: самый большой бассейн открывается в Барнауле 4 июня 

150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж 150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж


Комментарии

5.06.2017 08:30
- гость -

от татуированных блевать тянет

1  0
5.06.2017 08:36
- гость -

Красивых по пальцам... Про татуированных плюсану.

0  0
5.06.2017 08:44
- гость -

На шестой фотографии, в центре, то же девушка?

0  0
5.06.2017 08:46
- гость -

5.06.2017 08:44 - гость -

На шестой фотографии, в центре, то же девушка?

Да. У нее нулевочка, вот на ливчиках и экономит.

0  0
5.06.2017 08:49
- гость -

5.06.2017 08:30 - гость - Чо, не дают, ага? Ну, ничего, ничего, потерпи, недолго осталось...жизнь, она - короткая, а потом - кто про это вспомнит? )))

0  0
5.06.2017 08:50
- гость -

5.06.2017 08:30 - гость - где вы там татуированных увидели? О_о

0  0
5.06.2017 08:57
Pepper

Красивые девчёнки, кроме одной, на шестой фотке в центре

1  0
5.06.2017 09:15
- гость -

колхоз как он есть..на выпасе: и позы, и фигуры и лица

0  0
5.06.2017 09:19
- гость -

пусть загорят, а потом фотосессию повторите

0  0
5.06.2017 09:41
- гость -

5.06.2017 08:50 - гость - внимательней смотри, копыто татуированное.

0  0
5.06.2017 09:45
- гость -

Большинство - корявые малолетки. Все на одно, не слишком привлекательное, лицо. Позы искусственные, как будто они пластмассовые. Да, и чё там делают два чувака среди тёлок?

Кстати, одно серьёзное упущение в статье: тариф за час не опубликовали.

0  0
5.06.2017 09:55
- гость -

Ну какой тариф? Как говаривал Берти, тарелка суши и купон в "Рив-Гош" и она твоя.))

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