150 самых красивых девушек приняли участие в фотосессии у бассейна. Фоторепортаж

В субботу 3 июня у бассейна в парке спорта Алексея Смертина собрались самые красивые девушки Барнаула. 150 красавиц позировали перед фото- и телекамерами, плескались в бассейне и загорали на шезлонгах. Традиционно накануне открытия купального сезона самый большой в Сибири комплекс открытых бассейнов проводит съемки рекламной кампании, в которой участвуют самые привлекательные жительницы Барнаула. Фотограф ИА "Амител" Вячеслав Мельников уверен, что на самом деле в нашем городе проживает гораздо больше красавиц и он уверен, что на следующий год парк соберет вместе 300, 500 или больше девушек, внешности которых могут позавидовать голливудские дивы.
Подробнее о самом большом бассейне Барнаула и ценах читайте в материале Идем на пляж: самый большой бассейн открывается в Барнауле 4 июня
Комментарии
от татуированных блевать тянет
Красивых по пальцам... Про татуированных плюсану.
На шестой фотографии, в центре, то же девушка?
5.06.2017 08:44 - гость -
На шестой фотографии, в центре, то же девушка?
Да. У нее нулевочка, вот на ливчиках и экономит.
5.06.2017 08:30 - гость - Чо, не дают, ага? Ну, ничего, ничего, потерпи, недолго осталось...жизнь, она - короткая, а потом - кто про это вспомнит? )))
5.06.2017 08:30 - гость - где вы там татуированных увидели? О_о
Красивые девчёнки, кроме одной, на шестой фотке в центре
колхоз как он есть..на выпасе: и позы, и фигуры и лица
пусть загорят, а потом фотосессию повторите
5.06.2017 08:50 - гость - внимательней смотри, копыто татуированное.
Большинство - корявые малолетки. Все на одно, не слишком привлекательное, лицо. Позы искусственные, как будто они пластмассовые. Да, и чё там делают два чувака среди тёлок?
Кстати, одно серьёзное упущение в статье: тариф за час не опубликовали.
Ну какой тариф? Как говаривал Берти, тарелка суши и купон в "Рив-Гош" и она твоя.))