Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода

Алтайский край называют самым сырным регионом России. Один из известнейших алтайских брендов — сыр "Советский". Его производят в предгорьях Алтайского края на одном из старейших заводов края - "Куяганском маслосырзаводе". Кстати, в 2017 году предприятие планирует расширять рынок сбыта. Журналистам Алтайского края показали и рассказали, как делается один из самых лучших сыров в стране. Сегодня мы публикуем фоторепортаж с производства. А чуть позже расскажем, каких секретов придерживаются мастера.Подробную информацию о сыроделии в Алтайском крае, а также рецепты, советы и интересные факты читайте в спецпроекте Amic.ru