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Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода

12 июля 2017 г.,Куяган Алтайского района
Алтайский край называют самым сырным регионом России. Один из известнейших алтайских брендов — сыр "Советский". Его производят в предгорьях Алтайского края на одном из старейших заводов края - "Куяганском маслосырзаводе". Кстати, в 2017 году предприятие планирует расширять рынок сбыта. Журналистам Алтайского края показали и рассказали, как делается один из самых лучших сыров в стране. Сегодня мы публикуем фоторепортаж с производства. А чуть позже расскажем, каких секретов придерживаются мастера.

Подробную информацию о сыроделии в Алтайском крае, а также рецепты, советы и интересные факты читайте в спецпроекте Amic.ru "Вся правда о сыре"   


Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода Рождение "Советского Сыра": фоторепортаж с Куяганского маслосырзавода


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