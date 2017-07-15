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Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля

15 Июля 2017 г., Ребриха
Впервые в Алтайском крае прошел международный авиамодельный фестиваль. Он состоялся в Ребрихе и собрал под одним крылом 70 моделистов из разных городов Сибирского федерального округа и Республики Казахстан. Участниками стали и дети, и взрослые. По словам организаторов, самому юному участнику исполнилось всего 6 лет, а самому старшему - 72 года.

Было представлено более 200 моделей самолетов и вертолетов. Фееричное шоу посетили тысячи жителей и гостей Алтайского края, в небо каждую минуту взмывал винтокрылый самолет, собранный руками детей из авиамодельных кружков. Мероприятие закончилось красивым ярким салютом.

Смотрите фоторепортаж с этого яркого праздника. 

Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля


Комментарии

17.07.2017 12:54
- гость -

спасибо, но где можно видео посмотреть? там была онлайн-трансляция

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17.07.2017 13:15
- гость -

Старичок 55-300 способен порадовать владельца и на D700

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