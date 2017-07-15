Международная эскадрилья в небе над Ребрихой: фоторепортаж с авиафестиваля

Впервые в Алтайском крае прошел международный авиамодельный фестиваль. Он состоялся в Ребрихе и собрал под одним крылом 70 моделистов из разных городов Сибирского федерального округа и Республики Казахстан. Участниками стали и дети, и взрослые. По словам организаторов, самому юному участнику исполнилось всего 6 лет, а самому старшему - 72 года.



Было представлено более 200 моделей самолетов и вертолетов. Фееричное шоу посетили тысячи жителей и гостей Алтайского края, в небо каждую минуту взмывал винтокрылый самолет, собранный руками детей из авиамодельных кружков. Мероприятие закончилось красивым ярким салютом.



Смотрите фоторепортаж с этого яркого праздника.

