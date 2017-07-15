Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая

15 июля в селе Завьялово на Солёном озере прошел фестиваль "Завьялово-Фест". Гости фестиваля смогли принять участие в турнире по боксу, футболу, волейболу, шахматам. Но самым "вкусным" был вечерний конкурс "Жареный карась", где любой желающий мог продегустировать разные рыбные блюда. Гостями фестиваля стали около 3000 человек. Люди с удовольствием принимали участие в многочисленных конкурсах и танцах.



Закончился праздник красочным салютом. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

