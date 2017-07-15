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Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая

15 июля 2017 г., Завьялово
15 июля в селе Завьялово на Солёном озере прошел фестиваль "Завьялово-Фест". Гости фестиваля смогли принять участие в турнире по боксу, футболу, волейболу, шахматам. Но самым "вкусным" был вечерний  конкурс "Жареный карась", где любой желающий мог продегустировать разные рыбные блюда. Гостями фестиваля стали около 3000 человек. Люди с удовольствием принимали участие в многочисленных конкурсах и танцах.

Закончился праздник красочным салютом. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая Вкусно и весело: как прошел фестиваль на Завьяловских озерах Алтая


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