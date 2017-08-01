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Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности

1 августа 2017 г., Барнаул. Смолихина Екатерина
Международный флешмоб женственности прошел в Барнауле 1 августа. Праздник собрал самых разных представительниц женского пола. 
На нулевом километре гостей праздника ждала небольшая танцевальная программа, а затем участницы флешмоба прошлись по аллее проспекта Ленина до ТЦ "Проспект".
Принять участие в мероприятии могла любая женщина. Для этого надо было прийти в юбке или платье и взять с собой цветок.

Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности


Комментарии

2.08.2017 16:20
4ugun

Все очень милы и по своему красивы.

Ну может толкьо кроме тетки фотографа с партками.

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2.08.2017 16:24
гость

не густо...

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2.08.2017 16:37
- гость -

и ни одних губ уточкой. даже удивительно)

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