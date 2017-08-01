Праздник красоты: десятки жительниц Барнаула приняли участие во флешмобе женственности

1 августа 2017 г., Барнаул. Смолихина Екатерина
Международный флешмоб женственности прошел в Барнауле 1 августа. Праздник собрал самых разных представительниц женского пола.
На нулевом километре гостей праздника ждала небольшая танцевальная программа, а затем участницы флешмоба прошлись по аллее проспекта Ленина до ТЦ "Проспект".
Принять участие в мероприятии могла любая женщина. Для этого надо было прийти в юбке или платье и взять с собой цветок.
Комментарии
Все очень милы и по своему красивы.
Ну может толкьо кроме тетки фотографа с партками.
не густо...
и ни одних губ уточкой. даже удивительно)