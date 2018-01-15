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Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула

15 января 2018 г., Барнаул. Екатерина Смолихина
15 января на площади Сахарова в Барнауле рабочие приступили к разбору снежного городка и главной городской ели. Открыть движение через площадь планируется в 23.00 17 января.
Как убирают главную ёлку Барнаула, смотрите в нашем фоторепортаже.


Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула


Комментарии

15.01.2018 13:27
- гость -

вот там наездили водители. это, кстати, идеальная пешеходная зона, а не на выселках в районе уничтоженного Старого базара

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15.01.2018 14:05
- гость -

и куда Вы там пешеходить собираетесь, если не секрет

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15.01.2018 14:28
Анатолий

Не ездит там никто, никакого дискомфорта это перекрытие не представляет, а вот люди, действительно, могли бы гулять...

PS Сейчас набегут работающие на Мерзликина и начнут кидать помидоры )))

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15.01.2018 14:29
- гость -

в районе старого базара точно пешеходить некуда)

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15.01.2018 14:37
- гость -

Ребетенок мой расстроится. На горках хорошо катались.

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15.01.2018 15:52
- гость -

Давно пора сделать площадь пешеходной зоной, и проблем не будет. И городок можно будет смело оставлять до февраля, а ёлку разбирать после числа 20-го.

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15.01.2018 17:02
- гость -

Сейчас набегут работающие на Мерзликина и начнут кидать помидоры ))) --- общественный транспорт не предлагать?

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15.01.2018 17:23
Анатолий

Да они и не набежали ) Значит и у них проблем нет

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15.01.2018 17:25
- гость -

15.01.2018 17:23 Анатолий

пищали больше всех студенты с универа и купальщики из Оби.

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15.01.2018 17:39
Анатолий

15.01.2018 17:25, - гость -, одни молодые, вторые спортики - ходить пешком полезно )

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15.01.2018 17:54
- гость -

15.01.2018 17:39 Анатолий

я в курсе. я за пешеходную зону на сахарова)

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15.01.2018 17:56
- гость -

15.01.2018 17:39 Анатолий

Если спортик не довозит свою задницу на машине к самым дверям, то это не спортик.

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