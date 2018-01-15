Радость автомобилиста: площадь Сахарова освобождают от главной ёлки Барнаула
15 января 2018 г., Барнаул. Екатерина Смолихина
15 января на площади Сахарова в Барнауле рабочие приступили к разбору снежного городка и главной городской ели. Открыть движение через площадь планируется в 23.00 17 января.
Как убирают главную ёлку Барнаула, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
вот там наездили водители. это, кстати, идеальная пешеходная зона, а не на выселках в районе уничтоженного Старого базара
и куда Вы там пешеходить собираетесь, если не секрет
Не ездит там никто, никакого дискомфорта это перекрытие не представляет, а вот люди, действительно, могли бы гулять...
PS Сейчас набегут работающие на Мерзликина и начнут кидать помидоры )))
в районе старого базара точно пешеходить некуда)
Ребетенок мой расстроится. На горках хорошо катались.
Давно пора сделать площадь пешеходной зоной, и проблем не будет. И городок можно будет смело оставлять до февраля, а ёлку разбирать после числа 20-го.
Сейчас набегут работающие на Мерзликина и начнут кидать помидоры ))) --- общественный транспорт не предлагать?
Да они и не набежали ) Значит и у них проблем нет
15.01.2018 17:23 Анатолий
пищали больше всех студенты с универа и купальщики из Оби.
15.01.2018 17:25, - гость -, одни молодые, вторые спортики - ходить пешком полезно )
15.01.2018 17:39 Анатолий
я в курсе. я за пешеходную зону на сахарова)
15.01.2018 17:39 Анатолий
Если спортик не довозит свою задницу на машине к самым дверям, то это не спортик.