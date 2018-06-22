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Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле

22 июня 2018 г., Барнаул. Екатерина Смолихина
Пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Барнауле 22 июня. На площадь Свободы вышло более 300 взволнованных граждан. В основном женщины предпенсионного возраста, но можно было увидеть и молодых людей с плакатами. 
Организаторами мероприятия выступили алтайские профсоюзы. 


Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле


Комментарии

22.06.2018 13:36
- гость -

Рабочее время, никого не отпустили в основном, потому и 300. А так все население против.

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22.06.2018 14:56
гость

Многие не знали о пикете, мало было информации.

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22.06.2018 14:56
гость

Да, опасную реформу Правительство задумало. Понятно, что равнение на Запад, но не при нашей продолжительности жизни. Период дожития рассчитывается на 20 лет, какой процент у нас доживает до 85 лет? 5 % населения? Это сейчас, а работая до 65 этот процент еще упадет? Опасно, как бы не раскачать лодку в условиях санкций

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22.06.2018 14:57
BLATNOI

300 взволнованных граждан.

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22.06.2018 14:57
BLATNOI

300 спартанцев

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22.06.2018 15:23
- гость -

18 марта поди все 300 дружно проголосовали за актокромепутина? -получите ответку...

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22.06.2018 15:35
гость

18 марта поди все 300 дружно проголосовали за актокромепутина? - получите ответку в виде санкций... Мы накажем вас за неправильное голосование, порвав вашу экономику, подумали довольные санкционеры

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22.06.2018 15:40
гость

зато все отвлеклись от цен на бензин, повышение тарифов и роста НДС, а значит что-то из этого да и пройдет без возмущения народа.

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