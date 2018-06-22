Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле

22 июня 2018 г., Барнаул. Екатерина Смолихина
Пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Барнауле 22 июня. На площадь Свободы вышло более 300 взволнованных граждан. В основном женщины предпенсионного возраста, но можно было увидеть и молодых людей с плакатами.
Организаторами мероприятия выступили алтайские профсоюзы.
Комментарии
Рабочее время, никого не отпустили в основном, потому и 300. А так все население против.
Многие не знали о пикете, мало было информации.
Да, опасную реформу Правительство задумало. Понятно, что равнение на Запад, но не при нашей продолжительности жизни. Период дожития рассчитывается на 20 лет, какой процент у нас доживает до 85 лет? 5 % населения? Это сейчас, а работая до 65 этот процент еще упадет? Опасно, как бы не раскачать лодку в условиях санкций
300 взволнованных граждан.
300 спартанцев
18 марта поди все 300 дружно проголосовали за актокромепутина? -получите ответку...
18 марта поди все 300 дружно проголосовали за актокромепутина? - получите ответку в виде санкций... Мы накажем вас за неправильное голосование, порвав вашу экономику, подумали довольные санкционеры
зато все отвлеклись от цен на бензин, повышение тарифов и роста НДС, а значит что-то из этого да и пройдет без возмущения народа.