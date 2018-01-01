Есть дело: кто и как помогает малому и среднему бизнесу на Алтае
Рассказываем о работе Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства
Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Эта студенческая мудрость применима ко многим сферам взрослой жизни. Даже к таким, как бизнес. Средний и особенно малый бизнес — это, прежде всего, человек, у которого есть интересная идея и силы на ее реализацию. Но многое зависит от предпринимательской инфраструктуры в регионе, доступности кредитов и содействия органов власти в развитии предпринимательских инициатив. Вот это уже забота государства. В Алтайском крае поддержке бизнеса уделяют особое внимание. Для этого, кроме прочих мер, создана специальная некоммерческая организация — "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства".
Что это за фонд?
В Алтайском крае множество программ, направлений поддержки малого и среднего бизнеса. Технопарки, кластеры, бизнес-инкубаторы, субсидии, гранты, помощь в получении кредитов, лизинга — меры поддержки реализуют более 80 объектов инфраструктуры. Генеральное направление заложено в государственной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014-2020 годы.
В ней прописаны меры господдержки предпринимательства, в том числе модернизация и инновации, создание условий для реализации инвестиционных и социальных проектов, повышение конкурентоспособности, популяризация предпринимательской деятельности.
Один из институтов государственной поддержки в рамках программы – Фонд развития малого и среднего бизнеса, созданный на базе некоммерческой организации "Алтайский гарантийный фонд". Инициатором создания фонда выступило региональное Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Владимир Путин
Президент России
"Развитие малого и среднего бизнеса является одним из масштабных резервов экономического роста страны"
Энциклопедия полезной бизнес-информации — вот, пожалуй, как емко можно описать суть работы фонда. Организация занимается развитием системы поддержки предпринимательства, отработкой на практике государственных мер помощи, вовлечением экономически активного населения в предпринимательскую деятельность, стимулированием инвестиционного потенциала.

Фонд МСП поддерживает бизнес, как сейчас принято говорить, в режиме "одного окна". С одной стороны, координируя работу разных объектов инфраструктуры господдержки, с другой стороны, оказывая услуги в едином фронт-офисе, расположенном в Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, а также в 68 информационно-консультационных центрах по всему Алтайскому краю.
Бизнес-обучение потенциальных и действующих предпринимателей проходит по разнообразным программам:
"Азбука предпринимателя"
"Школа предпринимательства"
"Генерация бизнес-идеи"
"Финансовая поддержка"
"Консультационная поддержка"

"Имущественная поддержка"
"Инновационно-производственная поддержка"
"Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения"
"Проектное управление"
"Участие в государственных закупках"
"Проверки субъектов МСП"
"Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП"
Подробнее узнать о программах можно на сайте фонда.
Фонд включает:
Центр поддержки предпринимательства
Этот центр – то, с чего начнет работу с фондом предприниматель или будущий предприниматель. Специалисты центра оценивают качество условий для развития бизнеса в регионе и при необходимости участвуют в их корректировке, "взращивают" новых предпринимателей и консультируют действующих в вопросах расширения производства продукции. Подразделение формирует единую информационную среду, содействует реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, проектов.

Главная задача центра — организация взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти края и местного самоуправления. Центр выступает как проводник госполитики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Особая роль — обеспечение занятости и самозанятости населения.
Центр предоставления гарантий
Это можно сказать, «кошелек» фонда, созданный для повышения доступности кредитных и иных финансовых ресурсов.

Центр предоставляет поручительства по банковским кредитам, договорам финансовой аренды (лизинга), банковским гарантиям, займам, в случае нехватки у предпринимателей залогового обеспечения. Гарантийный капитал центра — 640 млн. рублей, общий операционный лимит условных обязательств — свыше 3 млрд. рублей. Поручительство можно получить на суммы до 25 млн. рублей или до 70% от суммы обязательств. Партнерами фонда выступают 15 кредитных учреждений.

Сотрудничать с Центром предоставления гарантий легко: подача заявки на поручительство происходит через финансирующий банк, благодаря такой схеме предпринимателю не требуется сбора дополнительного пакета документов - всю работу по подаче заявки на поручительство осуществляет сотрудник банка. Гарантийная поддержка дает возможность предпринимателю привлечь необходимый объем финансовых ресурсов, который ему требуется для реализации финансируемого проекта, не ограничивая сделку рамками имеющейся у заемщика залоговой базы. Важно, что наличие поручительства Фонда повышает лояльность кредитующего банка к потенциальному заемщику, что отражается на величине процентной ставки по кредитному обязательству. Существенными преимуществами также являются экономия по затратам, которые возникают при оценке и страховании объектов залога и оперативные сроки принятия решения о предоставлении поручительства – поступившая в Фонд заявка рассматривается в срок от трех до пяти рабочих дней.
Центр поддержки экспорта
Плох тот бизнесмен, который не планирует на перспективу. Экспорт в данном случае - перспектива отличная, и у Алтая есть большой опыт работы с иностранными рынками сбыта. Специалисты центра поддержки экспорта проводят тренинги и семинары на актуальные мировые экономические темы, консультируют по вопросам экспорта, на практике помогают расширить рынки сбыта, перевести нужную информацию на иностранный язык и даже компенсировать часть затрат на участие в выставочной и рекламной деятельности. С 2014 по 2017 год центр организовал 22 зарубежные выставки и бизнес-миссии, господдержку в этом направлении получили 105 алтайских компаний. Корея, Индонезия, Турция, Казахстан, Китай — в этих странах всегда очень ждут представителей Алтайского края. Потому что региону всегда есть что показать.

Организация экспорта требует серьезной подготовки. В 2018 году центр начнет оказывать услуги по стандартизации, сертификации продукции для приведения ее в соответствие с требованиями, необходимыми для вывоза в другую страну. Эксперты помогают предпринимателям адаптировать свой продукт под запросы другой страны, сохранив его местный колорит.

Все рекомендации центра основаны на регулярном экспертном анализе зарубежных рынков. Консультирование ведется с привлечением экспертов разных сфер, в том числе и сторонних.

Общая сумма экспортных сделок в 300 млн рублей — таков итог работы центра в 2017 году. Для представителей небольшого бизнеса каждый рубль из этой суммы — результат серьезной работы, которая дорогого стоит.
Центр бизнес-инкубирования
Это главная рабочая площадка всего фонда. Центр бизнес-инкубирования является катализатором процесса создания малых предприятий, обеспечивая им комплексную поддержку и сопровождение проектов для внедрения в бизнес-среду. Эксперты центра вместе с предпринимателями генерируют идеи для развития бизнеса, разрабатывают стартапы, работают над «выращиванием» новых предприятий, помогают им встать на ноги.

Предприятия, прошедшие отбор, получают материально-технические, информационные, консультационные и другие услуги в течение всего периода нахождения в бизнес-инкубаторе. Здесь можно будет снять офис по очень низкой стоимости, постоянно обучаться и повышать квалификацию, получить поддержку при решении административных и правовых проблем. Специалисты центра помогут найти инвесторов, деловых партнеров и банки с выгодными условиями.

В Алтайском крае еще молодая, но уже очень сильная система бизнес-инкубирования. Через фонд можно наладить сотрудничество с местными инкубаторами и даже из других регионов, найти себе наставника и самому стать наставником, поработать на площадке коворкинга. Центр участвует в федеральной программе "Школа предпринимательства", имеет свою коммуникационную бизнес-площадку "Успех" и деловую площадку "Бизнес-среда "Без галстука".
Центр инноваций социальной сферы
Социально ориентированный бизнес – особый вид предпринимательской деятельности и относительно новое направление государственной поддержки. Центр предлагает комплексное сопровождение социальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, планирующих осуществлять проекты в области социального предпринимательства как часть их основной деятельности.

Среди услуг Центра – информационная и консультационная поддержка, обучение предпринимателей и их работников, продвижение проектов. Образовательные мероприятия Центра строятся по принципу «теория-практика-результат» и позволяют участникам максимально применять полученные знания на практике и становиться эффективнее. Ежегодно в рамках краевого конкурса «Лучший социальный проект года», организуемого Центром, проводится отбор лучших социальных практик региона и их популяризация.

Кроме того, Центр инноваций социальной сферы – это пространство для общения и бизнес-коммуникаций, где предприниматели обмениваются опытом и заряжаются новыми идеями, расширяют круг деловых контактов и партнёрство, выстраивают взаимодействие с органами власти.
Малый и средний бизнес имеет огромное значение для экономики Алтайского края. Он сегодня представлен во всех стратегических сферах региона: сельское хозяйство, переработка, туристическая индустрия, производство, инновационная деятельность.
Малый и средний бизнес в Алтайском крае:
34,9 тыс.
средних и малых предприятий
52,9 тыс.
индивидуальных предпринимателей
82,3%
из сферы гостиничного бизнеса и общественного питания
78,1%
из сферы обрабатывающих производств
77,3%
из сферы строительства
77,0%
из сферы транспортировки, хранения
76,0%
из сферы торговли и ремонта авто- и мототранспортных средств
65,5%
из сферы обрабатывающих производств
38%
доля продукции в объеме ВРП
21,5 млрд руб.
инвестиции
530 млрд руб.
оборот
4,5 млрд руб.
поступления по специальным налоговым режимам
11,7 млрд руб.
доля МСП по госконтрактам
40
предпринимательских объединений
*по итогам 2017 года
В 2017 году экономический рост региона произошел в том числе и за счет малого и среднего бизнеса. Так, отмечается рост объема оборота предприятий в расчете на одного работника, рост показателя отгрузки товаров собственного производства, работ, услуг, повышение производительности труда и расширение объемов и модернизации производства.

В Алтайском крае давно создана эффективная инфраструктура поддержки предпринимательства. Но время не стоит на месте. Сейчас власти региона работают над тем, чтобы внедрить популярное во всем мире проектное управление и сервисную модель предоставления услуг. Звучит строго, но на самом деле это современное видение ситуации. Любое консультирование, планирование и обсуждение должно быть оперативным и эффективным. Проектное управление помогает решать конкретные задачи в короткие сроки.
Некоммерческая организация "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства"
Тел.: +7 (3852) 22-92-59
info@altfond.ru
www.altfond.ru
Адрес: 656056, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, дом 19
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