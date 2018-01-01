Есть дело: кто и как помогает малому и среднему бизнесу на Алтае

Плох тот бизнесмен, который не планирует на перспективу. Экспорт в данном случае - перспектива отличная, и у Алтая есть большой опыт работы с иностранными рынками сбыта. Специалисты центра поддержки экспорта проводят тренинги и семинары на актуальные мировые экономические темы, консультируют по вопросам экспорта, на практике помогают расширить рынки сбыта, перевести нужную информацию на иностранный язык и даже компенсировать часть затрат на участие в выставочной и рекламной деятельности. С 2014 по 2017 год центр организовал 22 зарубежные выставки и бизнес-миссии, господдержку в этом направлении получили 105 алтайских компаний. Корея, Индонезия, Турция, Казахстан, Китай — в этих странах всегда очень ждут представителей Алтайского края. Потому что региону всегда есть что показать.



Организация экспорта требует серьезной подготовки. В 2018 году центр начнет оказывать услуги по стандартизации, сертификации продукции для приведения ее в соответствие с требованиями, необходимыми для вывоза в другую страну. Эксперты помогают предпринимателям адаптировать свой продукт под запросы другой страны, сохранив его местный колорит.



Все рекомендации центра основаны на регулярном экспертном анализе зарубежных рынков. Консультирование ведется с привлечением экспертов разных сфер, в том числе и сторонних.



Общая сумма экспортных сделок в 300 млн рублей — таков итог работы центра в 2017 году. Для представителей небольшого бизнеса каждый рубль из этой суммы — результат серьезной работы, которая дорогого стоит.

