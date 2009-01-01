Все пять домов возводятся из железобетонных конструкций – на сегодняшний день это один из самых распространенных, прочных и надежных материалов, используемых в строительстве. Они абсолютно подходят нашему региону с его температурным режимом. Квартиры в таких зданиях отличаются комфортным микроклиматом – зимой здесь тепло, а летом прохладно. Кроме того, исключена повышенная слышимость – используемые материалы обладают отличными звукоизоляционными свойствами. Внутриквартирные планировки разнообразны и удовлетворят любой взыскательный вкус – это будут и квартиры с большими кухнями и гостиной, и студии с кухней-нишей, и жилье с просторными или, напротив, небольшими комнатами. Во всех квартирах предусмотрена предчистовая отделка. Расположение домов здесь спроектировано таким образом, что внутри комплекса получается два просторных двора, полностью закрытых от автомобилей (для них предусмотрена организация парковочных мест и открытых автостоянок). А двор – место, предназначенное исключительно для отдыха, проведения досуга и прогулок. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детской и спортивной площадок с полным оборудованием игровым и спортинвентарем. А еще зоны отдыха, беговые и пешеходные дорожки, озеленение. Таким образом, в квартале будет реализована концепция «двор без машин», что обеспечит безопасность и благоприятный климат для проживания здесь, создавая таким образом обособленное пространство. Рядом также находятся дошкольные, образовательные, медицинские учреждения, магазины и т.д. Вот уж действительно отличное место для размеренной и в то же время комфортной жизни. Приобретая квартиру в «Адмирале», приобретаете доступное, качественное и современное жилье

