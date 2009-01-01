АДМИРАЛЪ
Флотилия твоей жизни
Мечтаете о своем новом и комфортном жилье? Хватит мечтать, ведь квартира - это вполне реально, и сейчас самое время для воплощения желаний. Тем более в краевой столице скоро появится отличное место для удобной жизни. Знакомьтесь – жилой комплекс «АдмиралЪ»!
Новый ЖК расположился, пожалуй, в одном из самых удобных и предпочтительных для проживания районов города – проезде Северный Власихинский (квартал 2009). Это одновременно тихое и в то же время развитое в плане инфраструктуры место. Причем новая застройка наверняка в самое ближайшее время станет достойным украшением этой части Барнаула.
«АдмиралЪ» включает в себя пять многоэтажных домов, возведенных в едином архитектурном стиле, общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Это будут три двухподъездных 17-этажных дома и две одноподъездные «свечки» такой же этажностью. Морская тематика нашла свое отражение в соответствующей расцветке фасадов зданий, а оригинальные инженерные решения гармонично вписались в палитру красок – это очень красиво и невероятно притягательно. А какая стать и надежность заложены в этих бравых красавцах-домах!
Новые дома будут построены с использованием надежных и высокопрочных железобетонных конструкций, что говорит о качестве и устойчивости современной застройки. Кроме того, такие дома также имеют высокий показатель звукоизоляции и низкий коэффициент теплопроводности. А использование дополнительного слоя нового вида современного и безопасного утеплителя позволяет говорить об энергосбережении и комфортном микроклимате в квартирах.
Реальность новой жизни
Хочется чего-то интересного и практичного в плане планировки жилья? Пожалуйста - проектировщики предусмотрели различные варианты квартир разной площади и планировочных решений. В проекте представлены одно-, двух-, трехкомнатные просторные квартиры минимальной общей площадью от 40 кв. м. Остается только выбрать то, что пожелаете!

Застройщиком ЖК «АдмиралЪ» выступает инвестиционно-строительная компания «Союз», уже известная многим барнаульцам рядом успешных проектов на рынке недвижимости. Основание первых домов нового комплекса заложено уже сейчас, и их сдача планируется в 2018 году. Полное окончание строительства комплекса намечено на 2019 год.

Сочетание доступной стоимости, удобного расположения и современных планировок квартир делают ЖК привлекательным и желанным объектом для проживания и инвестиционных вложений.
Преимущества местоположения
При выборе новой квартиры район, где она будет находиться, играет весьма важную роль. Место, где расположится новый жилой комплекс «АдмиралЪ», можно назвать, пожалуй, одним из самых удачных для проживания. Квартал 2009 – это сочетание новизны и одновременно удобства и развитой инфраструктуры. Неслучайно застройщик ИСК «Союз» выбрал место для своего нового проекта, пожалуй, в самом молодежном районе нашего города – будущие новоселы наверняка оценят все его плюсы в самое ближайшее время. Так, новые «адмиральские» дома расположатся в проезде Северный Власихинский (в пределах улиц Власихинская и Попова) Индустриального района. Здесь отличные транспортные развязки, что позволяет быстро добраться в любую точку города, а еще в этом квартале находятся одни из самых популярных и современных торговых центров, спортивные организации (спортклуб «Темп», секция детского футбола «Мастербол»), аптеки, объекты социального, культурного и бытового назначения. Не нужно далеко ходить – все будет буквально в шаговой доступности. Немаловажным моментом для молодых семей, имеющих детей, также является непосредственная близость детских садов (№253, 268) и общеобразовательных школ (№127, 128).
Для будущих новоселов ЖК «АдмиралЪ» предусмотрена каждая мелочь в плане инфраструктуры. Их ждет комфортная и благоприятная жизнь вдали от основной городской суеты и загазованности. Можно лишь позавидовать, каким чистым воздухом они будут дышать и в каких тихих и обустроенных дворах будут совершать свои прогулки. Причем вокруг практически полностью современная новая застройка, красивые дома и благоустроенные придомовые территории. Многие барнаульцы и гости краевой столицы отмечают, как комфортно здесь находиться, так как здесь по-настоящему заботятся о своем районе и сохраняют уют и гармонию этой местности. Пора присоединяться - самый молодежный район города ждет своих новых жильцов. Оцените плюсы проживания здесь уже в самое ближайшее время и наверняка полюбите это место всем сердцем! Выбирайте лучшее, современное и комфортное для себя и своей семьи.
Бросаем якорь
Почему стоит «бросить якорь» именно здесь? Потому что ЖК «АдмиралЪ» - это не просто яркий, но и достойный проект. Десятки специалистов работают над его воплощением, здесь продумана каждая мелочь, чтобы будущие новоселы смогли иметь все для нормальной комфортной жизни. Архитектурная концепция жилого комплекса создаст благоприятную социальную среду для добрососедского общения.
Все пять домов возводятся из железобетонных конструкций – на сегодняшний день это один из самых распространенных, прочных и надежных материалов, используемых в строительстве. Они абсолютно подходят нашему региону с его температурным режимом. Квартиры в таких зданиях отличаются комфортным микроклиматом – зимой здесь тепло, а летом прохладно. Кроме того, исключена повышенная слышимость – используемые материалы обладают отличными звукоизоляционными свойствами. Внутриквартирные планировки разнообразны и удовлетворят любой взыскательный вкус – это будут и квартиры с большими кухнями и гостиной, и студии с кухней-нишей, и жилье с просторными или, напротив, небольшими комнатами. Во всех квартирах предусмотрена предчистовая отделка. Расположение домов здесь спроектировано таким образом, что внутри комплекса получается два просторных двора, полностью закрытых от автомобилей (для них предусмотрена организация парковочных мест и открытых автостоянок). А двор – место, предназначенное исключительно для отдыха, проведения досуга и прогулок. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детской и спортивной площадок с полным оборудованием игровым и спортинвентарем. А еще зоны отдыха, беговые и пешеходные дорожки, озеленение. Таким образом, в квартале будет реализована концепция «двор без машин», что обеспечит безопасность и благоприятный климат для проживания здесь, создавая таким образом обособленное пространство. Рядом также находятся дошкольные, образовательные, медицинские учреждения, магазины и т.д. Вот уж действительно отличное место для размеренной и в то же время комфортной жизни. Приобретая квартиру в «Адмирале», приобретаете доступное, качественное и современное жилье
Знакомьтесь, соседи!
«АдмиралЪ» - это органичное сочетание размеренности, тихого уюта и в то же время жажды полной жизни и движения. Именно по этой причине здесь будет удобно и комфортно жить людям разных интересов и возрастов. Рассказываем, почему ЖК «АдмиралЪ» интересен и семейным людям с детьми, и пенсионерам, и предпринимателям, и активной молодежи.
Молодая семья
Пополнение в семействе: расширение жилплощади
Детям пора жить отдельно
Молодожены
Военная ипотека
Наталья К.
предприниматель, 33 года
«Я много времени посвящаю любимому делу, а потому мне крайне важно иметь надежный «тыл» за спиной. В ближайшее время планирую заняться поиском нового современного жилья. Сейчас живу в небольшой студии, приобретенной несколько лет назад. Сегодня эта квартира уже тесновата и хотелось бы что-то просторнее. Покупать квартиру буду непременно в новом доме. Знаю, что в районе, где живут мои родители и большинство подруг, сейчас началась застройка нового жилого комплекса «АдмиралЪ» от компании «Союз». Изучаю информацию от застройщика, присматриваю вариант для себя. Мне нравится район, расположение будущих домов и то, из каких материалов строит жилье эта компания, какие технологии при этом применяет, какие интересные планировки спроектированы и какое предлагает благоустройство дворов. По-моему, это отличный вариант!»
Оксана и Дмитрий Ковалевы
29 лет, дочь Алина, 4 года и сын Роман, 1 год
«Мы живем в типовой «хрущевке» - арендуем небольшую квартиру уже несколько лет. Все чаще в последнее время ходим, заглядываемся на новостройки в нашем городе. Думаем о том, как там, наверное, хорошо жить. Мечтаем о своем жилье, на сегодняшний день это наша цель номер один. Хотелось бы приобрести квартиру в ближайшем будущем с помощью материнского капитала и ипотеки. Надеемся, что все получится. Мы хотим купить только новое жилье, ведь в нем никто не жил до нас, мы создадим там свою собственную атмосферу и сделаем такой ремонт, какой захотим. Думаю, в таком доме с нами по соседству будут жить приятные и позитивные жильцы – ведь приобрести квартиру в новом доме, на наш взгляд, могут исключительно положительно настроенные и оптимистичные люди. Хотелось бы, чтобы дом находился вдали от центральных шумных магистралей, где транспортная развязка имеет одно из ключевых значений. Нам крайне важно быть мобильными и быстро добираться в другие районы города. И, конечно, для нас, как молодых родителей, важно, чтобы придомовые территории были полностью благоустроены, озеленены, имелись оборудованные детские и желательно спортивные площадки. Детский сад и школа поблизости тоже имеют огромное значение. Вот, пожалуй, наши основные требования к нашему будущему новому жилью».
Елена Борисовна М.
61 год
«В настоящее время продаем нашу трехкомнатную квартиру – для меня одной она стала слишком большой. Часть средств отдам семье уже взрослого сына, они планируют улучшать жилищные условия, а на часть денег приобрету однокомнатную квартиру в новом доме. Рассматриваю район поближе к улицам Лазурная, Взлетная, Власихинская, там сейчас активно идет застройка. Рядом есть все необходимое для размеренной жизни – магазины, аптеки, медицинские клиники, а зимой можно на лыжах кататься совсем недалеко от дома. Почему хочу непременно новое жилье? Оно надежно, не потребует внимания в виде ремонта и т.д., оно чисто, современно и красиво. Сейчас строят такие дома – картинки просто, используют хорошие материалы, в таком доме будет тепло и уютно».
Максим А.
19 лет, студент, спортсмен
«Я веду активный образ жизни, совмещаю учебу в университете и спортивные тренировки. При этом стараюсь уделять время досугу, встречам с друзьями и любимой девушкой. Пока живу с родителями, причем в пригороде Барнаула, но на семейном совете было решено приобрести отдельное жилье для меня в черте города. Так будет удобнее для всех и, конечно, лучше, чем снимать. Решено сделать вложение в долевое строительство, и мы остановили свой выбор на новом проекте – жилом комплексе «АдмиралЪ». Мне очень нравится этот район города, поблизости крупные торговые центры, немало развлекательных центров и молодежных кафе. С нетерпением жду новоселья».
Преимущества квартир
Не секрет, что сегодня все чаще застройщики предлагают покупателям небольшие квартиры-студии, за последние годы в городе появилось очень много домов с такими вариантами жилья. Но жизнь в таких квартирах, на самом деле, подходит не всем, учитывая, что они довольно тесные, а кухонная зона здесь обычно совмещена с общей комнатой. В «Адмирале» все иначе! Никакого тесного неудобного пространства и нерационального использования площади!
В новых 17-этажках будут представлены одно, двух- и трехкомнатные квартиры с различными планировками на самый взыскательный вкус. Всего на каждом из этажей по пять квартир. Со 2-го по 10-й этаж разместятся по две однокомнатные квартиры площадью около 42 кв. м, по две трехкомнатных общей площадью 86 кв. м и по одной двухкомнатной площадью 48 кв. м. На 11-м этаже представлено три «двушки» общей площадью от 48 до 65 кв. м, одна «однушка» в 41 кв. м и одна «трешка» около 86 кв. м. С 12-го по 17-й этаж займут исключительно двухкомнатные квартиры метражом от 48 до 68 кв. м с различными современными удобными планировками. Везде в квартирах предусмотрены просторные лоджии. В подъездах также спроектированы вместительные общие коридоры, лифтовой холл, грузовой и пассажирский лифты, тамбур-шлюзы. В целом среди представленных квартир остается выбрать тот вариант, который будет наиболее по душе будущим новоселам. Одно можно сказать уже сейчас наверняка – в таких квартирах не будет тесно, а, напротив, комфортно и уютно. Уже совсем скоро их смогут заселить люди, которые ценят качество и удобство.
Баланс
«цена-качество»
Люди всегда ищут идеальное сочетание «цена-качество», особенно если вопрос касается крупных приобретений и долговременных вложений. Еще сомневаетесь, что квартира в новом современном доме может стоить недорого? ИСК «Союз» предлагает именно такие варианты. Жилой комплекс «АдмиралЪ» представляет собой весьма удачное сочетание удобства, комфорта и доступности жилья. В данном случае и качество на самом высоком уровне, и стоимость недвижимости весьма доступная. За счет чего это стало возможным? Благодаря современным технологиям и методам строительства, применяемым застройщиком ИСК «Союз», а также материалам, используемым при возведении новых домов, удалось добиться снижения издержек и общих затрат, а также сокращения сроков строительства. Кроме того, в строительстве применяются современные качественные материалы, обладающие всеми необходимыми «правильными» свойствами. Вместе с тем проектировщики ЖК «АдмиралЪ» постарались максимально рационально распределить площади квартир – расположение помещений компактно относительно друг друга, каждый квадратный метр имеет свое применение.

Все это позволило предложить покупателям новые комфортные квартиры по отличной цене. Жилье здесь могут позволить себе приобрести люди с разными финансовыми возможностями и уровнем запросов. И это один из весомых аргументов при выборе нового жилья, учитывая его высокое качество и основные характеристики.
Адрес мобильного офиса продаж:
г. Барнаул, ул. Взлетная, 97 (вход со стороны 2 подъезда)
Тел. 8 (3852) 58-10-58
ООО ИСК «Союз». Проектная декларация на сайте www.isk-soyuz.ru
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