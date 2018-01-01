Выбор успешных: куда поступают перспективные абитуриенты
в 2018 году
Стипендии до 25 000 рублей, зарубежные стажировки и другие привилегии предлагает студентам
Алтайский государственный университет
Классическое образование по-прежнему в цене: отметивший в мае этого года свой 45-летний юбилей, Алтайский государственный университет уверенно чувствует себя в статусе опорного вуза края. А в этом году он готов предложить студентам еще больше возможностей для самовыражения и успешного начала карьеры.
Отличникам – отличные стипендии
В 2018 году Алтайский государственный университет утвердил новую стипендиальную программу, согласно которой первокурсники вуза, поступившие на очную форму обучения по системам бакалавриата и специалитета и делающие особые успехи в освоении знаний, будут получать повышенные стипендии:
1
25 000 рублей
Победители и призеры межвузовских предметных олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников.
2
До 12 000 рублей
Поступившие на факультеты БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИиД, ИФ и в Рубцовский институт (филиал) АлтГУ по результатам ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний по предметам: математика, информатика и ИКТ, физика, биология, химия, география и имеющие по этим предметам высокие баллы могут рассчитывать на повышенную стипендию в зависимости от количества баллов.
3
10 000 рублей
Поступившие на биологический, географический, математический, физико-технический, химический факультеты и факультет искусств и дизайна, имеющие диплом среднего профессионального образования с отличием, а также не менее 230 баллов по итогам вступительных испытаний.

На стипендию могут претендовать еще имеющие 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам вступительных испытаний.
4
8 000 рублей
Имеющие аттестат о среднем общем образовании с отличием, а также не менее 230 баллов по ЕГЭ по предметам вступительных испытаний.
5
5 000 рублей
Абсолютные победители Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ.
Мы всегда за поощрение достойной молодежи, поэтому приняли решение увеличить в этом году стипендии с 5 до 8 тысяч рублей тем, кто показал достойные результаты по ЕГЭ и внутренним университетским экзаменам по естественно-научным дисциплинам и поступает на факультеты с профильными предметами "физика", "математика", "биология", "химия", "география" и "информатика". Выпускники учебных заведений среднего профессионального образования также будут получать такую стипендию
Сергей Землюков, ректор Алтайского государственного университета
Алтайский госуниверситет поощряет материально и другие категории учащихся: в частности, выпускники базовых школ и профильных классов АлтГУ, имеющие отличную оценку в аттестате о среднем общем образовании по предметам вступительных экзаменов, при поступлении будут получать стипендию в размере 4 600 рублей.

Получить денежную поддержку в ведущем вузе края имеют возможность не только успешно грызущие гранит науки, но и студенты бюджетного набора, которые активно участвуют в учебной, творческой, спортивной или общественной жизни: по решению стипендиальной комиссии университета они получают ежемесячные мегастипендии в размере более 20 000 рублей.
И это далеко не все меры материального стимулирования, действующие в учебном заведении. Среди студентов АлтГУ - получатели именных стипендий Президента и Правительства РФ, Губернатора Алтайского края, администрации города Барнаула, а также Ученого совета университета. Для поступивших по внебюджетному набору – своя система поощрения, в том числе перевод на бесплатную форму обучения. Кроме того, абсолютно все студенты вуза на конкурсной основе имеют право участвовать в конференциях, форумах, соревнованиях, российских и зарубежных стажировках за счет университета.
Исследовательская работа в международном масштабе
Заниматься научно-исследовательской деятельностью, повышая свой уровень в ведущих вузах Европы и Азии, - мечта многих молодых ученых, ставшая реальностью для студентов и аспирантов Алтайского государственного университета.
Ежегодно в рамках программ международной академической мобильности более 200 учащихся АлтГУ отправляются на стажировки в самые авторитетные вузы Японии, Германии, КНР, Казахстана и Киргизии. К примеру, Наталья Столяр - студентка 4-го курса биологического факультета - в этом году уже дважды побывала в Японии: в январе она участвовала в международном симпозиуме в японском университете Канадзавы, а в июне представляла наш вуз на студенческом форуме в городе Саппоро.
Конкурс академической мобильности, в рамках которого молодые ученые и аспиранты университета отправляются на стажировки в лучшие научно-образовательные центры России и зарубежья, проходит уже сейчас: сбор заявок идет до 1 августа. Предположительно будет поддержано около 10 таких заявок, каждую из которых отличает большой научно-исследовательский потенциал в рамках приоритетных направлений развития вуза, а также результативность, которая будет отражена, в частности, в индексируемых в Scopus и Web of Science публикациях. Подобные стажировки финансируются из доходов от средств Эндаумент-фонда, внебюджетных средств университета и средств партнеров вуза
Евгений Попов, проректор АлтГУ по научной и инновационной деятельности
Проекты юных исследователей из АлтГУ участвуют в конкурсах на получение грантов от Фонда Михаила Прохорова, администрации города в области науки для молодежи и других. Так, в 2017 г. были поддержаны 17 заявок студентов университета, а суммарный объем средств на развитие исследовательской работы составил более 400 тыс. руб.
Самым достойным – поездка за границу
К слову, для тех, кто мечтает побывать за рубежом, программы международной академической мобильности – не единственная возможность. Уже 13 лет подряд АлтГУ проводит конкурс среди студентов и студенческих групп на звание лучших, где главным призом является зарубежная поездка с почетным правом представлять наш университет в одном из вузов-партнеров.
Победители конкурса за годы его существования представляли наш университет на Азиатском студенческом форуме "Кыргызстан-Азия", организованном совместно с Кыргызско-Российским славянским университетом на берегу оз. Иссык-Куль в 2015 году; побывали с визитом в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева и на Всемирной выставке "Экспо-2017" в Астане - столице республики Казахстан; посетили ряд городов Китайской народной республики: Шеньян, Урумчи, Шанхай…

В этом году победители конкурса вновь планируют поездку в КНР: по его итогам лучшей группой стала группа 1353П факультета искусств и дизайна, а лучшим студентом – магистрант исторического факультета Галина Гряникова.
Современный "Универ-сити" и уютный дворик
Алтайский государственный университет уделяет особое внимание не только учебному процессу, но и среде пребывания студентов.
Этот год ознаменовался открытием нового жилого комплекса для студентов и молодых ученых. "Универ-сити" - такое название получило суперсовременное общежитие по решению администрации вуза и Лиги студентов, и не случайно: самый крупный и высотный за Уралом кампус площадью свыше 21 тыс. кв. м действительно напоминает небольшой город.
Мы стараемся, чтобы ребята из районов нашего края и других городов России чувствовали себя так же комфортно, как дома. И если раньше мы могли обеспечить жильем всего 1300 иногородних студентов, то сейчас почти в два раза больше
Сергей Землюков, ректор Алтайского государственного университета
Рассчитанный на проживание 1000 студентов, "Универ-сити" включает в себя 2 жилых корпуса высотой в 16 и 14 этажей, корпус-столовую, а также переход-вестибюль. Просторные комнаты на 2-3 человека, столовая, тренажерный зал, помещения для стирки, кухни, комнаты отдыха и подготовки к занятиям, медкабинет – здесь есть все, что нужно для комфортной студенческой жизни. Все полностью укомплектовано и сдано "под ключ" - от современной техники и мебели до постельного белья. На прилегающей территории не менее уютно: посажены деревья, есть и спортивная площадка, и автостоянка.
Безопасность студентов в "Универ-сити" превыше всего: системы пожарной безопасности, сигнализация, эвакуационные выходы, камеры наблюдения и пост охраны отвечают самым строгим требованиям. А для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья подготовлено 30 мест на первых этажах корпусов.
Университетский дворик АлтГУ – еще один вклад вуза в создание комфортной среды не только для студентов и преподавателей, но и для всех жителей города. Это место под открытым небом, ставшее излюбленным пространством для проведения мероприятий различного масштаба. В частности, 29 июня здесь прошла встреча врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с молодыми общественными деятелями региона. На открытии мероприятия депутат Государственной думы, выпускница юридического факультета АлтГУ Наталья Кувшинова подчеркнула, что дворик университета не случайно был выбран местом встречи: старт будущей успешной карьеры многих присутствующих начался именно здесь, в стенах классического вуза.

Летом дворик АлтГУ популярен среди любителей катания на роликах и скейтбордах, а также выступает удобной площадкой для молодежных мероприятий: он открыт с 11.00 до 22.00, здесь работает кафе, а на сцене выступают творческие коллективы города.
В поле зрения престижных работодателей
Статистика гласит: не менее 80% выпускников Алтайского государственного университета трудоустраиваются. Столь высокий показатель объясняется не только подготовкой востребованных специалистов, но и тем, что вуз с каждым годом все больше активизирует работу с предприятиями нашего региона по трудоустройству своих выпускников.
За последние годы существенно возросло число организаций, у которых заключены договоры с АлтГУ и которые принимают студентов вуза на стажировку или практику с последующим трудоустройством.

К слову, многие учащиеся, особенно факультета математики и информационных технологий, а также физико-технического факультета, находят своих будущих работодателей еще студентами 3-4 курсов, уже тогда попадая в поле зрения крупных IT-компаний. Правительство Алтайского края и администрация г. Барнаула, Главное управление МЧС по Алтайскому краю, Росреестр, компании "Фриматик", "1С-Галэкс", "Мэйпл", "Сбербанк России", "ВТБ-24", "Алтай-Кокс", "Геофизика" - здесь можно встретить выпускников АлтГУ 2017 года.
Среди лучших вузов планеты
Крупные коммерческие компании и муниципальные структуры не случайно охотно принимают на работу выпускников классического вуза: диплом АлтГУ – гарантия глубоких знаний, признанных теперь и на международном уровне.
Нам есть чем гордиться: в 2018 г. Алтайский государственный университет впервые вошел в список лучших вузов мира одного из самых авторитетных и влиятельных в мировом академическом сообществе рейтингов - QS World University Rankings–2019.

Всего в этом рейтинге 1000 лучших университетов мира, в том числе 27 российских вузов, среди которых АлтГУ, занявший позицию 601–650 среди лучших вузов мира и вошедший в топ-20 лучших вузов России. Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывался ряд параметров, в том числе академическая репутация университета, соотношение преподавателей и учеников, цитируемость, наличие иностранных преподавателей и студентов.
К слову, это не единственное попадание нашего вуза в рейтинги агентства QS: среди всех мировых университетов, основанных после 1967 года, АлтГУ занял 91-100 позицию, став одним из самых лучших "молодых" вузов планеты. Что интересно, только два российских вуза смогли пробиться в топ-100 рейтинга: наряду с АлтГУ, в него попала Высшая школа экономики.
Программы материального стимулирования, поддержка начинающих ученых, поощрение лучших студентов и групп, комфортабельный жилой комплекс, забота о трудоустройстве выпускников и имиджевые привилегии – только опорный вуз Алтайского края может предложить это своим студентам. Студентам, которые выбирают успешное будущее.
Алтайский государственный университет
656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
Приемная комиссия - аудитория № 104
Телефон: +7 (3852) 291-222
E-mail: prcom@asu.ru
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