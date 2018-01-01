Университетский дворик АлтГУ – еще один вклад вуза в создание комфортной среды не только для студентов и преподавателей, но и для всех жителей города. Это место под открытым небом, ставшее излюбленным пространством для проведения мероприятий различного масштаба. В частности, 29 июня здесь прошла встреча врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с молодыми общественными деятелями региона. На открытии мероприятия депутат Государственной думы, выпускница юридического факультета АлтГУ Наталья Кувшинова подчеркнула, что дворик университета не случайно был выбран местом встречи: старт будущей успешной карьеры многих присутствующих начался именно здесь, в стенах классического вуза.



Летом дворик АлтГУ популярен среди любителей катания на роликах и скейтбордах, а также выступает удобной площадкой для молодежных мероприятий: он открыт с 11.00 до 22.00, здесь работает кафе, а на сцене выступают творческие коллективы города.

