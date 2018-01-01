За последние годы существенно возросло число организаций, у которых заключены договоры с АлтГУ и которые принимают студентов вуза на стажировку или практику с последующим трудоустройством.
К слову, многие учащиеся, особенно факультета математики и информационных технологий, а также физико-технического факультета, находят своих будущих работодателей еще студентами 3-4 курсов, уже тогда попадая в поле зрения крупных IT-компаний. Правительство Алтайского края и администрация г. Барнаула, Главное управление МЧС по Алтайскому краю, Росреестр, компании "Фриматик", "1С-Галэкс", "Мэйпл", "Сбербанк России", "ВТБ-24", "Алтай-Кокс", "Геофизика" - здесь можно встретить выпускников АлтГУ 2017 года.