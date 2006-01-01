По традиции редакция портала Amic.ru в конце года рассказывает о том, что было сделано за 12 месяцев в столице Алтайского края. А в 2017-м сделано было много. В Барнауле реализуется сразу шесть проектов, которые касаются каждого горожанина без исключения: "Безопасные дороги", "Комфортная городская среда", "Эффективное коммунальное хозяйство", "Современная школа", "Качественная медицина", "Забота о старшем поколении". Кроме того, в 2017-м город получил рекордное количество средств на ремонт и строительство дорог, в Барнауле началась масштабная реновация зеленых насаждений. Что в итоге было сделано и что планируется сделать в 2018 году, читайте в нашем проекте.