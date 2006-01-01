Совместный проект Amic.ru и администрации Барнаула
БАРНАУЛ. Итоги 2017 года

Для людей
По традиции редакция портала Amic.ru в конце года рассказывает о том, что было сделано за 12 месяцев в столице Алтайского края. А в 2017-м сделано было много. В Барнауле реализуется сразу шесть проектов, которые касаются каждого горожанина без исключения: "Безопасные дороги", "Комфортная городская среда", "Эффективное коммунальное хозяйство", "Современная школа", "Качественная медицина", "Забота о старшем поколении". Кроме того, в 2017-м город получил рекордное количество средств на ремонт и строительство дорог, в Барнауле началась масштабная реновация зеленых насаждений. Что в итоге было сделано и что планируется сделать в 2018 году, читайте в нашем проекте.
Барнаул зеленый
Краевая столица меняет "легкие"
Комфортная среда
Новая жизнь старым дворам
Туркластер
Итоги 2017 года и планы на будущее
Ремонт дорог
Направления и цифры
Городские проекты
Это касается каждого
Планы на 2018 год
Комфорт и безопасность
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наши контакты:
    Россия, Алтайский край, 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: +7 (385-2) 59-44-66, +7 (385-2) 59-33-66, +7 (385-2) 27-18-18
    над проектом работали:
    • Елена Лепезина,
    • Александра Черданцева,
    • Ирина Киселева,
    • Вячеслав Кондаков,
    • Артем Кузнецов
    Екатерина Смолихина - фото

    Мария Трубина - дизайн

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