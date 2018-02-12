Барнаульский меланжевый комбинат

Затем на сновальные машины, где из большого числа мотальных паковок (бобин определенного формата) перематывается на одну общую паковку — сновальный валик.



И вот, наконец, ткацкий станок, где из основной и уточной нити "рождается" ткань определенного переплетения, плотности и ширины.



Это пока что суровая ткань (полуфабрикат). Ее ждет разбраковка и учет на специальных машинах. На БМК внедрена система автоматического учета, сбора и анализа данных по выработке и разбраковке суровой и готовой ткани. Контроль качества происходит на каждом этапе производственного цикла, данные консолидируются в единой компьютерной базе.