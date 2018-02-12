Барнаульский меланжевый комбинат

генеральный директор АО БМК "Меланжист Алтая"
"Наша задача — повысить качество продукции, увеличить объем выпуска хлопковых и смесовых тканей, обеспечить рост производительности и сформировать основу для стабильного развития предприятия. В планах — производство инновационного текстиля для спецодежды и униформы, а также тканей для школьной формы. Сейчас разрабатываем новую технологию для производства антистатических нефтеотталкивающих тканей. В дальнейшем планируется развитие производства "умных" тканей, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством функциональных трансформаций, например, "включать" водостойкость, антибактериальные, антистатические и другие необходимые свойства"