 
Текстильный гигант с многолетней историей
Чем живет Барнаульский меланжевый комбинат
Барнаульский меланжевый комбинат
был и остается одним из крупнейших текстильных предприятий России, а его богатая история насчитывает не одно десятилетие.
Появился комбинат в далеком 1934 году. Он пережил бурные производственные советские годы, выстоял в кризис распада СССР, встроился в современные экономические условия, не только смог выжить в 90-е, но и приумножить свои знания и опыт в текстильном производстве, выпуская востребованную продукцию и сегодня.
Акционерное общество Барнаульский меланжевый комбинат "Меланжист Алтая" (БМК) — единственный производитель хлопчатобумажных и смесовых тканей за Уралом с полным циклом, включающим производство пряжи, суровых и готовых тканей, выпуск швейных изделий. Сегодня БМК — это швейный цех и три фабрики: прядильная, ткацкая, отделочная.
БМК производит два вида кардной пряжи: однониточную и кручёную.
ПРЯДИЛЬНАЯ
ФАБРИКА
Разрыхлить спрессованное сырье, очистить его от примесей, втянуть и скрутить волокна, изготовить равномерную качественную пряжу — такова в общих чертах задача работников прядильного производства.
Сырьем для ткани являются хлопок и полиэфирное волокно, которые поступают на предприятие в спрессованных кипах. Хлопок приходит из бывших союзных республик — Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, полиэфирное волокно — из Китая.
В самом начале производственного пути сырье поступает на разрыхлительный агрегат, который его растрёпывает, чистит волокна от тяжелых сорных примесей, рыхлит и смешивает.
Затем сырье уходит на чесальные машины швейцарской фирмы "Rieter".
Для пневмопрядильных машин последний этап подготовки волокон — проход через ленточные машины, которые вытягивают ленты до нужной толщины и плотности.
Далее в дело вступают ленточные и ровничные машины, где лента вытягивается и скручивается, образуя ровницу, которая наматывается на специальные катушки.
Алла Яковлева
Прядильщица
"Я работаю уже 37 лет. Сейчас у нас тут всё автоматизировано, но и ручная работа всегда будет".
Для крученой пряжи есть прядильно-крутильная машина. Работают на этих машинах в основном женщины. Немало и тех, кто трудится здесь уже не одно десятилетие.
ТКАЦКАЯ ФАБРИКА
На ткацкое производство готовая пряжа поступает сначала в мотальный участок. Пряжа буквально перематывается, в том числе и для дополнительного очищения от пуха, сора, утолщений и других пороков.
Затем на сновальные машины, где из большого числа мотальных паковок (бобин определенного формата) перематывается на одну общую паковку — сновальный валик.

И вот, наконец, ткацкий станок, где из основной и уточной нити "рождается" ткань определенного переплетения, плотности и ширины.

Это пока что суровая ткань (полуфабрикат). Ее ждет разбраковка и учет на специальных машинах. На БМК внедрена система автоматического учета, сбора и анализа данных по выработке и разбраковке суровой и готовой ткани. Контроль качества происходит на каждом этапе производственного цикла, данные консолидируются в единой компьютерной базе.
Людмила Осипова
Начальник производства
"БМК выпускает по сырьевому составу ткани трех видов: 100% хлопок, 30% полиэфира + 70% хлопка и 50% полиэфира + 50% хлопка. Полиэфир придает тканям дополнительные качества: прочность, несминаемость. Не все предприятия имеют возможность делать два вида пряжи. Это, можно сказать, наша гордость"
ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА
Отделочная фабрика начала свою работу в составе комбината в 1976 году. За эти годы направление её работы коренным образом изменилось: технологии обработки ткани стали более совершенными, за счет чего предприятие значительно расширило ассортимент выпускаемой ткани.
Сюда ткани поступают в суровом виде. Задача отделочной фабрики — улучшить потребительские свойства ткани, ее эстетический вид, при необходимости, придать специальные свойства.
Непосредственно крашение и печать ткани. БМК выпускает ткани широкой цветовой гаммы.
Подготовка ткани под крашение и печать (стрижка, отварка, отбелка, мерсеризация ткани). Поверхность ткани очищается от пуха, выступающих волокон и узелков. Ткань становится способной впитывать раствор, при этом максимально увеличивается выход красителя.
Заключительная отделка. На этом этапе ткани придаются специальные свойства: защитные от воды, масла, насекомых, пота, стирок, а также проводится бытовая усадка.
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Весь процесс можно разделить на три этапа:
Уже готовые ткани проходят разбраковку в соответствии с требованиями ГОСТ 161, ГОСТ 8737, упаковываются, маркируются.
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ
На комбинате есть собственный швейный цех, в котором отшивается широкая номенклатура швейных изделий и постельного белья.
Чтобы получить первосортную продукцию, изготовление проходит
несколько этапов:
конструирование лекал
подготовка и раскрой ткани
пошив изделий (пооперационный)
100% контроль ОТК
чистка и упаковка готовых изделий
Затем готовая продукция передается на склад отдела сбыта.
Людмила Осипова
Начальник производства
"Оборудование должно работать без перерыва, чтобы окупилась его стоимость. И все равно нам не хватает мощностей. Заказов больше, чем успеваем делать. В том числе и поэтому мы готовимся к модернизации производства"
КУДА ПРОДАЮТ
Теперь готовые изделия и ткани готовы к продаже. Это ткани для рабочей одежды, спецодежда (летнего и зимнего ассортимента, противоэнцефалитные костюмы, костюмы "Шахтер"), продукция для силовых структур, домашний текстиль и постельное белье под маркой "Семь небес". Купить ее можно и в Барнауле, в магазине с оптовыми ценами по адресу улица Кулагина, 8.
Светлана Рудковская
директор по сбыту
"Мы работаем на всю Россию и ближнее зарубежье: Казахстан, Украина, Белоруссия. В этом нам помогают торговые представительства в Краснодаре, Балашихе, Новосибирске, Иваново. В планах — открытие филиалов в Екатеринбурге, Воронеже, Самаре и еще нескольких городах-миллионниках. Работаем и по госзаказу Министерства обороны"
ЛЮДИ
Станки станками, но главное на производстве — это все же человеческий капитал.
Здесь работают целыми поколениями, династиями и не по одному десятку лет. Основа трудового коллектива — женщины. В штате 1074 человека, на данный момент открыто 29 вакансий.
Юлия Флегонтова
начальник службы по управлению персоналом
"Нам требуются ученики швей и ткачей. Поскольку в регионе почти не осталось профильного образования, мы обучаем всему сами. У нас есть специальные программы, развита система наставничества, берем даже людей без опыта и любого трудоспособного возраста"
Средняя заработная плата превышает 27 тысяч рублей. БМК работает только "в белую", исправно делает все социальные отчисления. На территории есть две столовые с бесплатным горячим питанием, рабочих премируют за достижения в труде и помогают в трудных жизненных ситуациях.
БОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Предприятие работает очень солидный срок — уже более 84 лет. И, разумеется, главная задача каждого поколения — техническое перевооружение.
Александр Кузнецов
главный инженер Барнаульского меланжевого комбината
"Сейчас парк техники — это 500 ткацких станков, 31 прядильная машина, 42 прядильно-крутильные машины, 5 новых чесальных машин, 3 пневмопрядильных машины, 2 новые ленточные машины. Их техническим обслуживанием занимается около 40 человек"
БМК реализует проект большой модернизации. Обновится всё. Это будет новое здание для производства, новое прядильное, ткацкое, отделочное и швейное оборудование для всех цехов. Общий объем инвестиций до 2022 года превысит 5 млрд рублей.
Сергей Мусатов
генеральный директор АО БМК "Меланжист Алтая"
"Наша задача — повысить качество продукции, увеличить объем выпуска хлопковых и смесовых тканей, обеспечить рост производительности и сформировать основу для стабильного развития предприятия. В планах — производство инновационного текстиля для спецодежды и униформы, а также тканей для школьной формы. Сейчас разрабатываем новую технологию для производства антистатических нефтеотталкивающих тканей. В дальнейшем планируется развитие производства "умных" тканей, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством функциональных трансформаций, например, "включать" водостойкость, антибактериальные, антистатические и другие необходимые свойства"
Барнаульский меланжевый комбинат давно работает в рыночных условиях, а они не бывают простыми. Отрадно, что текстильный гигант не сворачивает производство, а, наоборот, обновляет. В сегодняшние времена это дорогого стоит.

6 августа Барнаульский меланжевый комбинат отмечает 84-ю годовщину со дня основания. От души поздравляем БМК с очередной годовщиной, желаем еще многие десятилетия успешно жить, развиваться и радовать своей продукцией!

О продукции Барнаульского меланжевого комбината вы можете узнать на сайте АО БМК "Меланжист Алтая".
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