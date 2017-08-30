Новый поворот
Как меняются дороги Барнаула
В Барнауле в 2017 году благодаря участию в приоритетном федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги" ремонтируют рекордное количество дорог. На эти работы выделено более 800 миллионов рублей. Помимо этого из городского и краевого бюджетов также выделены значительные средства. В результате в ближайшие два года в столице Алтайского края будут обновлены все главные улицы. Рассказываем о самых масштабных работах, которые проходят в этом году в Барнауле. А также о планах на следующий год.


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Реконструкция улицы Мало-Тобольская
В Барнауле наконец-то появится пешеходная прогулочная улица, которая станет излюбленным местом для жителей и гостей столицы. Там смогут собираться не только отдыхающие, но и художники, уличные музыканты. Со временем же Мало-Тобольская будет служить своеобразным мостом между объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город".

Начало этому уже положено – с одной стороны проспект Ленина, реконструированный мост через Барнаулку, через который можно пройти с достраиваемой Набережной Оби, а с другой имеется выход на комплекс у Нагорного парка и парк культуры и отдыха «Центральный». Для удобства на улице Мало-Тобольской разместят около 30 скамеек,
а также установят стилизованные фонари, вазоны и урны. На улице высадят клены и разобьют цветники.

В качестве дорожного полотна для пешеходной Мало-Тобольской выбрана специальная тротуарная плитка с длительным сроком эксплуатации. Она не требует особого ухода, не выцветает и должна прослужить не менее 15 лет.

В текущем году в историческом центре города также проведена замена ливневой канализации. Во время укладки водопропускной трубы диаметром 1200 миллиметров на проспекте Ленина возникли сложности. Дело в том, что именно в этом месте грунтовые воды подходят особенно близко к поверхности – приходилось откачивать воду. Все ремонтные работы будут завершены в сентябре 2017 года.

В этом же году завершится реконструкция параллельной дороги по улице Льва Толстого с увеличением транспортной пропускной способности в два раза.
Набережная в Барнауле
Прогуляться по новой набережной барнаульцы смогут уже в 2018 году. Объект, реализующийся в рамках туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город", обещает стать настоящим украшением краевой столицы. Барнаул давно нуждался в своей набережной. На ее территории будет установлен теневой навес и амфитеатр для проведения городских мероприятий. Сам проект целиком будет реализован в три этапа: сначала построят лестницу, которая соединит Набережную с Нагорным парком, после благоустроят набережную и Нагорный парк, общая территория которого составляет 14 гектаров. Ожидается, что парк сможет вместить около 1400 человек.

Наверху появится смотровая площадка, откуда можно наблюдать за прекрасными видами Барнаула и реки Обь. В ночное время территория набережной и Нагорного парка будет освещена.

В 2017 году в городе построено и отремонтировано более 70 километров дорог.
На все работы в 2017 году потребовалось 300 000 тонн асфальта и 200 000 штук бортового камня.
Более 600 предложений от барнаульцев поступило на общественных обсуждениях по дорожному ремонту.
Улица Матросова
Одна из самых проблемных дорог в городе ждала ремонта уже много лет. Расширить перекресток проспекта Ленина и улицы Матросова и положить новый асфальт на участке дороги до Советской Армии протяженностью 2,7 километра стало возможным благодаря федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги".

К работам дорожники приступили еще в начале мая. Сначала было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, положен выравнивающий слой из мелкозернистого асфальтобетона. В итоге по улице, на которую из-за ям жаловались автомобилисты, сегодня можно ездить с комфортом.

До конца сентября также отремонтируют мост через реку Пивоварку. Рабочие проведут полное переустройство коммуникаций под мостовым переходом, заменят крайние балки, положат новый асфальт, а пешеходная часть переправы будет расширена. Всего на работу направлено около 14,7 миллиона рублей.

Логическим завершением обновления станет реконструкция перекрестка пр-кта Ленина и ул. Матросова, где появится дополнительная полоса для движения. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. После реконструкции на ул. Матросова можно будет поворачивать сразу с двух полос. Еще две останутся для движения вперед по проспекту Ленина.
Третье транспортное кольцо на улице Малахова
Транспортную развязку, которая получила название третьего малаховского кольца, начали строить возле ТЦ "Волна" в Барнауле летом 2017-го. Проведение всех работ рассчитано на три года, а общая стоимость оценивается в 192 миллиона рублей. Финансирование проекта взяло на себя руководство компании "Ашан", собственник торговой площадки — компания "Первый", а также администрация Барнаула.

Идею реализации проекта обсуждали несколько лет. Реконструкция не повлечет за собой сноса домов в садоводствах, которые расположены рядом.

Основные работы на кольце планируется выполнить уже в 2017 году. В частности, дорожники построят транспортное кольцо с четырехполосным движением, а также перенесут все коммуникации, трамвайные пути, уложат нижний слой дорожного покрытия.

После реконструкции будет увеличена пропускная способность на данном участке дороги, а также кольцо позволит без труда проехать к ТЦ "Волна" и ТЦ "Лента".
Проспект Ленина
Главную транспортную артерию города в ближайшие два года также ждет реконструкция. Дорогу расширят на небольшом участке в районе бывшего Дома быта. Там уберут зеленые насаждения рядом с трамвайными путями и организуют дополнительную полосу.

Также будет реконструирован участок поворота с Ленина на улицу Матросова. Там появится дополнительная полоса движения.
1349 километров
Общая протяженность дорог в Барнауле
5,4 километра
Самая длинная отремонтированная дорога — проспект Космонавтов
1,4 километра
Самая короткая отремонтированная дорога — улица 42 Краснознаменной Бригады
Проспект Красноармейский
Одна из главных магистралей столицы была отремонтирована на участке от проспекта Строителей до моста через реку Барнаулку. Работы на проспекте были начаты еще в начале мая, а общий объем финансирования составил около 160 млн рублей.

При укладке асфальта дорожники руководствовались требованиями международного стандарта по ровности IRI. Для того чтобы добиться нужных показателей, специалисты фрезеровали участки нижних слоев уложенного асфальтобетона, не соответствующие нормативам.

Кроме того, одной из главных задач дорожников было поднятие канализационных люков на уровень с новым покрытием. Для этого специалисты с металлоискателями прошли буквально каждый сантиметр дороги.
Проспект Космонавтов
Официально самая длинная дорога в Барнауле отремонтирована в этом году. Асфальт на проспекте Космонавтов обновили на участке протяженностью 5,4 километра. Ремонт проспекта проводила подрядная организация "Алтайдорстрой", которая пообещала, что в течение пяти лет с дорогой ничего не случится, потому что все технологии соответствовали современным стандартам.

Помимо самой дороги власти Барнаула привели проспект в эстетическое состояние. Уже этим летом восстановили парк и прогулочную зону в границах проспектов Космонавтов и Калинина. Там, на участке в 240 тысяч квадратных метров, избавились от аварийных деревьев и поросли, также провели работы по корчевке пней. Позже на территории аллеи установят скамейки, урны и вазоны.

Уже в следующем году городские власти освободят проспект от нескольких незаконных стоянок. Планируется также ликвидировать свалки в районе Оптового рынка, благоустроить сквер на пересечении Малахова и Космонавтов. Часть работ уже проведена: сделана асфальтированная дорожка, и в перспективе там установят две современные остановки. Параллельно с предприятиями ведется работа по благоустройству территорий, прилегающих к промышленным объектам.


Парковка и дорога к нагорному медкластеру
Уже в этом году будет построена и дорога с подъездом к объектам медицинского кластера в нагорной части Барнаула. На эти работы из бюджета Алтайского края выделено около 100 миллионов рублей.

Проектом предусматривается строительство новой линии электропередачи, а для увеличения пропускной способности на 9 метров будет расширена проезжая часть от ул. Ляпидевского до ул. 6-я Нагорная. Также городские власти обустроят пешеходные зоны в этом районе Барнаула и создадут необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дорожники отремонтируют трамвайный переезд на Змеиногорском тракте и установят светофор. В планах – оборудование парковочных мест у лыжной базы "Динамо" на 80 автомобилей.

Ключевым изменением в медицинском кластере станет появление парковочной зоны на 530 автомобилей рядом с новым перинатальным центром "ДАР" и краевой клинической больницей.
Дороги в микрорайоне "Балтийская крепость"
В одном из самых новых и быстроразвивающихся районов Барнаула в ближайшие три года появится сразу три новых дороги. Общая сумма работ составит около 300 млн рублей.

Так будет построен с нуля участок по улице Балтийской, протяженностью около 1,3 километров. Его стоимость составит 227 млн рублей. Еще около 43 млн планируют выделить на участок по улице Взлетная (около 1 километра) и 27 млн - по ул. Сергея Ускова (700 метров).

Все дороги будут соответствовать современным требованиям. Особое внимание уделят строительству ливневых канализаций: не секрет, что жители микрорайона жалуются, что после дождя вода плохо уходит с дорог и машинам трудно проехать.

Из-за высокой стоимости, работы было решено провести в три этапа. Уже осенью 2017 года подрядчик построит основу для дороги, проведет ливневую канализацию, а в 2018 году в микрорайоне "Балтийская крепость" появится и новая дорога. Кстати, вскоре там завершится строительство школы на 550 учащихся, а также детских садов и других социально-значимых объектов.
А теперь поиграем !
Планы на 2018 год
В планах городских властей на 2018 год ремонт 30 дорог в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Список дорог был утвержден еще в этом году на общественном совете. Наиболее значимыми объектами станет ремонт улица Антона Петрова, проспекта Комсомольский. В данный момент ведется подготовительные работы по составлению дефектных ведомостей на этих объектах. Предлагаем ознакомиться с участками на нашей специальной карте.
Кто строит дороги в Барнауле
Подготовка к проведению работ по строительству и ремонту:

Инженеры-изыскатели,
Геодезисты,
Геологи,
Гидрологи,
Инженер-сметчик,
Инженер-проектировщик.

Строительно-монтажные работы:

Инженер-строитель,
Прораб,
Мастер участка,
Механизаторы специализированной техники,
Водители,
Рабочие.
Внутреннее качество работ:

Специализированная лаборатория,
Геодезист
Приемка работ:

Инженеры лаборатории – проверяют качества применяемых материалов
Инженеры – геодезисты - проверяют ровность и точность асфальта
Инженеры-строители - проверяют весь выполненный объем работ на данном объекте
Специалисты ГИБДД проводят приемку по обустройству данного объекта на безопасность дорожного движения.
Какая техника нужна для строительства дорог:

Автогрейдеры,
Автогудронаторы,
Самоходные асфальтоукладчики,
Экскаваторы,
Погрузчики,
Маркировочные машины,
Самосвалы,
Катки.
Функции главных специалистов при строительстве и ремонте дорог
1
Геодезист
Обеспечивает сохранность принятых геодезических знаков на строительной площадке и неизменность их положения в процессе строительства.
2
Гидролог
- составляет гидрологические прогнозы и предупреждения о возникновении опасных гидрологических явлений.
3
Инженер –изыскатель
- разрабатывает решения по изучению природных условий земельного участка для строительного освоения. Участвует в проведении авторского надзора за строительством по вопросам.
4
Инженер–сметчик
- составляет сметно-финансовую документацию на ремонт или строительство дорог, определяет стоимость объекта.
5
Прораб
— руководит всеми строительно-монтажными работами, следит за выполнением контракта и технологией.
6
Мастер участка
— руководит вверенным ему участком. Производит расстановку рабочих по местам, назначает им задания и составляет график работ.
7
Инженер – лаборант
— проводит все анализы, исследует асфальт, материалы, конструкции и готовую продукции для определения стандартов качества.
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Совместный проект Amic.ru и Администрации города Барнаула

Над проектом работали:
Елена Лепезина - концепция и мультимедиа, Татьяна Гладкова и Вячеслав Кондаков - текст, Мария Трубина - верстка, Алексей Беленев - инфографика, Екатерина Смолохина - фото
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