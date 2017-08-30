Новый поворот

Официально самая длинная дорога в Барнауле отремонтирована в этом году. Асфальт на проспекте Космонавтов обновили на участке протяженностью 5,4 километра. Ремонт проспекта проводила подрядная организация "Алтайдорстрой", которая пообещала, что в течение пяти лет с дорогой ничего не случится, потому что все технологии соответствовали современным стандартам.



Помимо самой дороги власти Барнаула привели проспект в эстетическое состояние. Уже этим летом восстановили парк и прогулочную зону в границах проспектов Космонавтов и Калинина. Там, на участке в 240 тысяч квадратных метров, избавились от аварийных деревьев и поросли, также провели работы по корчевке пней. Позже на территории аллеи установят скамейки, урны и вазоны.



Уже в следующем году городские власти освободят проспект от нескольких незаконных стоянок. Планируется также ликвидировать свалки в районе Оптового рынка, благоустроить сквер на пересечении Малахова и Космонавтов. Часть работ уже проведена: сделана асфальтированная дорожка, и в перспективе там установят две современные остановки. Параллельно с предприятиями ведется работа по благоустройству территорий, прилегающих к промышленным объектам.





