Реализовать экопроект я решил в детском саду "Зёрнышко" города Заринска. Ведь дети – это наше будущее.
После осмотра территории, согласования всех вопросов с воспитателями сада и с благословения настоятеля Заринской церкви Андрея Ушакова, мы приступили к работе. С привлечением спонсорских средств удалось приобрести декоративный садовый пруд, малые архитектурные формы, декоративные лилии и краску. Своими силами мы соорудили лавочку под цветы, цветочные горшки, обложили камнем пруд, украсили территорию.
Своё детище я назвал "Что посеешь, то и пожнёшь". Эта фраза, пожалуй, лучше всего отражает суть проделанной работы.