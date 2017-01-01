ОАО "Алтай-кокс" и Amic.ru
Эко-проекты участников конкурса
"Молодой лидер - 2017"
Алтай-Кокса
Для природы и людей
2017 год в России был Годом экологии. Это событие не осталось без внимания заринской молодежи. На одном из крупнейших в стране коксохимических предприятий "Алтай-Кокс" участники конкурса "Молодой лидер - 2017" воплотили в жизнь восемь экологических проектов, которые принесли большую пользу городу и окружающей среде. Представляем вам восемь финалистов конкурса.
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1
Экологическая тропа
Дарья Бейгель
В Заринском районе есть уникальная Казанцевская кедровая роща.

Я организовала благоустройство экологической тропы в селе Казанцево и субботник на прилегающей территории туристического приюта "Кедр" (это одна из станций тропы). Также совместно с Центром детского творчества мы провели массовые экологические мероприятия для школьников. Проблему загрязнения Казанцевской кедровой рощи осветили в общественно-экологическом издании "Природа Алтая".

Результатом нашей работы стало благоустройство нескольких станций экологической тропы, повышение ответственности за сохранение этого уникального уголка природы у школьников и туристических групп. Особо значимо для меня то, что удалось инициировать определение рощи в особо охраняемые природные территории местного значения в Алтайском крае.
2
В каждом сердце есть храм
Денис Бердышев
Храм – это особое место, объединяющее верующих для молитв Господу. И, по моему мнению, красивая ухоженная территория уже настраивает прихожан на возвышенное молитвенное состояние. Мы занялись благоустройством территории Храма Святого Преподобного Серафима Саровского в Заринске.

Сюда завезли плодородную землю и высадили газонную траву, возвели альпийскую горку, соорудили искусственный водоем, установили лавочку, а вокруг высадили многолетние растения. На этом наш проект не завершается: мы планируем благоустройство аллеи, ведущей в Храм.
3
Поделись добротой
Дмитрий Зимин
Мы с друзьями организовали экологический субботник на территории Православного прихода в честь святой блаженной Матроны Московской (Заринск). К воплощению проекта на разных этапах привлекалось около 25 человек и четыре организации города, а его девизом стали слова "У доброты много дорог и одна цель".

Я уверен, в ходе работы нам удалось привлечь внимание горожан к озеленению и благоустройству храмов, повысить чувство личной ответственности за состояние окружающей среды.
4
Родники Алтая
Михаил Кандаков
Каждый из нас спешит навстречу своему будущему с надеждой на то, что впереди ждет только самое доброе и радостное. Но для осуществления мечты нужно заложить крепкий фундамент настоящего. Светлого и чистого, как родниковая вода. Своим проектом я хотел привлечь внимание земляков к поддержанию чистоты и порядка на природных источниках.

Жителям Заринского района хорошо известны освященные и достаточно благоустроенные источники в селах Среднекрасилово и Жуланиха. Я же собрал и организовал группу волонтеров, которые привели в порядок менее популярные, но очень востребованные местными жителями родники еще в трех селах района: Залесиха, Казанцево и Новодраченино. В дальнейшем мы планируем продолжать работу по сохранению родников.
5
Увлекательная экология
Виктория Южакова
Считаю особенно важным правильное экологическое воспитание подрастающего поколения. Я провела серию экологических уроков для заринских ребят.

Мне хотелось не только научить их бережно относиться к окружающему миру, но и показать, что экология – не скучная наука, а вполне увлекательная и интересная игра.

На моих уроках были познавательные факты, творческие задания, конкурсы, полезные фильмы, мультики и химические опыты. Во время показа корпоративного фильма "Огонь созидания" дети увидели места, где трудятся их мамы и папы, и получили ответы на вопросы о заводе.

В финале работы в знак любви к родному городу на территории санатория "Бодрость" мы установили стелу "Я люблю Заринск".
6
Островок здоровья
Константин Пискунов
Все дети требуют заботы и безусловной любви. Но есть среди них те, кто нуждается в этом особенно сильно. Мой проект был посвящен благоустройству экологического участка "Островок здоровья" для детей-инвалидов в Центре детского творчества Заринска.

Мы привлекли спонсоров и благоустроили площадку для отдыха детей, сделали пандус для въезда на площадку, лавку и столик. Центром "Островка" стал аптекарский огород, в посадке которого участвовала группа волонтеров.

Безусловно, "Островок здоровья" поможет его маленьким посетителям накопить позитивные эмоции от опыта общения с природой. Свои ростки дадут и идеи благотворительности и волонтерства, которые мы пропагандировали нашей работой.
7
Что посеешь, то и пожнешь
Андрей Постников
Реализовать экопроект я решил в детском саду "Зёрнышко" города Заринска. Ведь дети – это наше будущее.

После осмотра территории, согласования всех вопросов с воспитателями сада и с благословения настоятеля Заринской церкви Андрея Ушакова, мы приступили к работе. С привлечением спонсорских средств удалось приобрести декоративный садовый пруд, малые архитектурные формы, декоративные лилии и краску. Своими силами мы соорудили лавочку под цветы, цветочные горшки, обложили камнем пруд, украсили территорию.

Своё детище я назвал "Что посеешь, то и пожнёшь". Эта фраза, пожалуй, лучше всего отражает суть проделанной работы.
8
Чистая вода – здоровое поколение
Павел Строганов
Светлое будущее – это здоровые дети. Они должны расти в благоприятных условиях: употреблять экологически чистые продукты и воду и заниматься спортом.

Участниками моего экопроекта стали ребята из детского дома Заринска. Вместе с ними мы установили в учреждении фильтр для воды "Аквафор-трио". Теперь у них всегда есть проточная очищенная вода. При этом снизились расходы на бутилированную питьевую воду. Сэкономленные средства можно направить на другие нужды детей.

Конечно, установкой фильтра мы не ограничились. Договорились регулярно проводить товарищеские матчи по волейболу между командами теплоэлектроцентрали "Алтай-Кокса" и детского дома для подготовки детей к спортивным соревнованиям.
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