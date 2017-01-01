Каждый из нас спешит навстречу своему будущему с надеждой на то, что впереди ждет только самое доброе и радостное. Но для осуществления мечты нужно заложить крепкий фундамент настоящего. Светлого и чистого, как родниковая вода. Своим проектом я хотел привлечь внимание земляков к поддержанию чистоты и порядка на природных источниках.



Жителям Заринского района хорошо известны освященные и достаточно благоустроенные источники в селах Среднекрасилово и Жуланиха. Я же собрал и организовал группу волонтеров, которые привели в порядок менее популярные, но очень востребованные местными жителями родники еще в трех селах района: Залесиха, Казанцево и Новодраченино. В дальнейшем мы планируем продолжать работу по сохранению родников.

