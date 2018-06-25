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УЗНАЙ О НАС!
О компании
Медиагруппа FM-Продакшн - один из крупнейших медиахолдингов за Уралом, который объединяет информационные ресурсы онлайн - и оффлайн-форматов.
В состав холдинга входят региональный информационный портал Amic.ru и
27 радиостанций, вещание которых организовано на территории Алтайского края и Республики Алтай. До конца 2018 года планируется открытие еще пяти радиостанций в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Горно-Алтайске.
Максим Соклаков
Директор Медиагруппы FM-Продакшн
Бизнес есть бизнес, но если ты не любишь свое дело, долго не протянешь. И не побоюсь говорить за всех: мои коллеги свою работу любят, и они ею увлечены. Да и иначе не получится...
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- Максим Петрович, официально Медиагруппе уже 16 лет. И много, и мало.
- Всё началось даже раньше, еще в девяностые годы, когда на Алтае открылся "Радио-канал-3" в 1991 году и Русское Радио в 1995 году. Мы выросли из малого, с годами открывали все больше местных радиостанций, теперь их уже 27. Несколько лет назад в состав Медиагруппы вошло одно из ведущих информационных агентств края — "Амител". Сегодня у нас есть большое рекламное агентство, Event-агентство, Digital-агентство. Мы — сформированная команда, но в этой сфере предела не бывает. Нужно постоянно развиваться, искать новые форматы. Пожалуй, это главная задача.


- В Медиагруппе много радиостанций, радио — перспективное направление?

- Мы следим за всеми важными исследованиями в этой сфере и сами проводим исследования. Радио по-прежнему на пике актуальности. Я больше скажу — у радио перспективное будущее. Мы продолжаем открывать в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Горно-Алтайске новые радиостанции. Два года назад под нашей дружной радийной крышей появились Радио Дача и Радио ИСКАТЕЛЬ. В 2018 году открываем в Барнауле Love Radio и несколько радиостанций в других городах Алтая, например, Радио ИСКАТЕЛЬ в Рубцовске, Радио Дача в Горно-Алтайске, DFM в Бийске и Горно-Алтайске.

- Реклама остается главным инструментом продвижения компании на рынке?

- Да, это главный инструмент для развития. И наши клиенты развиваются вместе с Медиагруппой. Знаю немало примеров, когда с нами начинал сотрудничать небольшой бизнес и он вырос до большого хорошего предприятия.

Наша задача — сделать действующим и потенциальным клиентам оптимальное комплексное рекламное предложение, подготовленное под их индивидуальные запросы и возможности. Я подчеркну, что мы оказываем широкий комплекс услуг по рекламе и продвижению.

Но мы и сами работаем в конкурентной среде. Медиагруппа не единственный игрок в сегменте радио, электронных СМИ, инвент, диджитал. Так это и здорово, всегда приходится держать себя в тонусе, искать новые форматы работы. Клиента не обманешь: либо ты работаешь хорошо и к тебе обращаются снова и снова, либо этот твой бизнес просто сходит на нет. У нас в FM-Продакшн сотрудники никогда не сидят без дела.

- И, наверное, сотрудники — люди, для которых это и работа, и увлечение одновременно?

- Бизнес есть бизнес, но если ты не любишь свое дело, долго не протянешь. И не побоюсь говорить за всех: мои коллеги свою работу любят, и они ею увлечены. Да и иначе не получится. Вести эфиры на радио, писать тексты, придумывать уникальную рекламу для каждого отдельного клиента случайный человек не сможет.

Сегодня в компании работают 140 сотрудников. У нас молодая команда, по возрасту я имею в виду. Но опыта, навыков, драйва с лихвой. И никаких гендерных и возрастных ограничений. Нет опыта, но есть огромное желание? Так мы научим. За эти 16 лет мы сформировали команду профессиональных наставников.
География
Медиагруппа FM-Продакшн имеет свои филиалы в нескольких городах Алтайского края,
а также в столице Республики Алтай.
Здесь вещают наши радиостанции, свои услуги предоставляют рекламные агентства, Продакшн-студия, Event-агентство, Digital-агентство.
Вещают: Авторадио, Хит FM.

Планируется открытие в 2018 году:
Радио ИСКАТЕЛЬ.

Работают Amic.ru, рекламное агентство, Продакшн-студия, Digital-агентство, Event-агентство.
Вещают: Европа Плюс, Авторадио, Радио ИСКАТЕЛЬ, Дорожное Радио.

Планируется открытие в 2018 году: DFM, Радио Дача.

Работают Amic.ru, рекламное агентство, Продакшн-студия, Digital-агентство, Event-агентство.
Европа Плюс, Русское Радио, Юмор FM, Ретро FM, Радио МИР, Дорожное Радио, Авторадио, Комсомольская правда, Радио Дача.

Планируется открытие в 2018 году: DFM.

Работают Amic.ru, рекламное агентство, Продакшн-студия, Digital-агентство, Event-агентство.
Вещают: Европа Плюс, Русское Радио, Радио Шансон, Comedy Radio, Ретро FM, DFM, Новое Радио, Радио МИР, Эхо Москвы, НАШЕ Радио, Радио ИСКАТЕЛЬ, Радио Дача.

Планируется открытие в 2018 году: Love Radio

Работают Amic.ru, рекламное агентство, Продакшн-студия, Digital-агентство, Event-агентство.

Предоставляются маркетинговые услуги.
Барнаул
Горно-Алтайск
Рубцовск
Бийск
Ресурсы и направления
27 радиостанций вещают в крупных городах Алтайского края и в Республике Алтай. Причем это радиостанции как массового формата, так и нишевые радиостанции со своей лояльной аудиторией и оригинальным контентом.
Радиостанции
Региональный информационный портал Amic.ru является одним из лидирующих интернет-ресурсов Алтайского края. Так, в июне количество уникальных посетителей сайта составило около 2 миллионов, а уникальных просмотров – более 15 миллионов. Обеспечивает жителей региона самыми оперативными и интересными новостями с 1999 года.
Мультимедийная редакция и Amic.ru
Наличие в холдинге собственного производственного ресурса - "Продакшн-студии" - позволяет обеспечить полный цикл услуг в медиасфере: производство аудиопродукции, аудиобрендинг, графический и видеодизайн.
Продакшн-студия
Занимается организацией событий и праздников любого формата и масштаба. Все мероприятия проходят по эксклюзивным и неповторяющимся сценариям. Работающая концепция - "Не как у всех".
Event-агентство
Команда специалистов реализует любые маркетинговые задачи вашей компании: от решения оперативных краткосрочных задач до постоянного маркетингового сопровождения.
Маркетинговые услуги
Обеспечивает комплексное продвижение бизнеса в интернет. Использует эффективные рекламные инструменты: от SEO до SMM, контент-маркетинг, email и видеореклама.
Digital-агентство
Наша первая радиостанция - "Радио-канал — 3" - начала работу в августе 1991 года. Тогда это была единственная независимая коммерческая радиостанция за Уралом. Сегодня у нас 27 радиостанций, и 12 из них только в Барнауле. И мы были первыми на этом поприще. У нас сегодня самая сильная и профессиональная команда на радио. Даже те, кто работает на других радиостанциях, все равно учились у нас. Основной костяк нашего коллектива - это люди, которые работают уже не первый год и даже не первое десятилетие.
Наша Медиагруппа - самая крутая в коммерческом радиовещании. Опыт, который накопился за все это время, позволяет так говорить о нас. Наша команда - одна из первых в стране в коммерческом радиовещании, даже многим москвичам можем дать фору. Что и происходило иногда.
Зарабатывать деньги у нас тоже получается лучше всех. У нас лояльная политика, и мы гораздо больше времени уделяем рекламодателям, чем другие СМИ. Мы не просто работаем, мы дружим со многими. Так повелось, что наша компания с самого начала создает рекламу, которая эффективна. Очень много клиентов, которые с нами с момента основания Медиагруппы. Важно понимать: если бы они размещались впустую, то к нам бы не вернулись. В этом и есть наша сила.
Олег Новиков
Программный директор
Медиагруппа FM-Продакшн успешно создает информационно-развлекательный контент и доставляет его на 34 площадки.
Это региональный информационный портал Amic.ru с ежемесячной аудиторией порядка 2 млн посетителей, а ежесуточно нас читают более 90 000 человек. Выпуски новостей на наших радиостанциях ежесуточно слушают более 250 000 человек, наши группы в социальных сетях насчитывают более 65 000 человек. Один контент мы можем доставлять сегодня около 400 000 наших читателей и радиослушателей ежедневно! Это наибольший показатель в Алтайском крае.
Мультимедийная редакция медиахолдинга способна реализовать сегодня любой формат для эффективной доставки информационного контента до аудитории: сюжеты, программы в прямом эфире, новостные заметки, интервью, фото и видеоматериалы, инфографика, стори мапс, спецпроекты, лонгриды, лендинги, опросы, репортажи, тесты, викторины, конкурсы, тайм-лайн, онлайн-конференции, прямые линии и т.д.
Информационные поводы, линейки и сюжеты мы тщательно планируем и стремимся делать максимально привлекательными для аудитории.
Оксана Бассауэр
Главный редактор
Мы создаём эффективную рекламу в кратчайшие сроки, основываясь на опыте сотен компаний, которые уже с нами сотрудничали. Основной профиль студии - это аудиореклама и производство аудиопродукции, но мы идём в ногу со временем и сейчас готовы работать с любыми проектами - от простой баннерной рекламы до видеороликов. Ключевой акцент в своей работе мы делаем на результате. Главное - не каким будет рекламный продукт, а какого результата он позволит добиться: увеличение трафика, входящих звонков, покупок. Под каждую задачу создаётся уникальный проект, который тестируется и адаптируется под рынок. Мы, как рекламное агентство, особое внимание уделяем эффективности рекламы. Регулярное обучение персонала новым техникам и методикам разработки рекламных продуктов позволяет добиваться большего. Наша ниша очень конкурентна, и рынок требует высокого качества на выходе.
Студия работает со дня основания Медиагруппы FM-Продакшн и развивается вместе с основными подразделениями. Мы - многократные призёры фестивалей рекламы и участники большинства форумов в регионе.
Иван Фефелов
Руководитель
Продакшн-студии
Event-агентство, пожалуй, самое креативное подразделение Медиагруппы FM-Продакшн. Мы можем организовать любой праздник: от камерного домашнего события до крупного проекта в масштабах города и края. В нашем портфолио более 700 мероприятий: это свадьбы, корпоративы, дни рождения, городские события, фестивали, спортивные чемпионаты, концерты, форумы, конференции и деловые мероприятия, прогулки на вертолете, выпускные, выписки из роддома, интеллектуальные игры и многое другое.

Мы делаем абсолютно всё, начиная от концепции до полной реализации проекта. Быстро и нестандартно, не как у всех, хотя всегда предлагаем и классический вариант для выбора. Но именно за креатив нас и выбирают.

Девиз команды "Нарушаем правила" касается только творческой составляющей. В плане организации правила четкие. Мы можем воплотить в жизнь абсолютно любую идею.
Виктория Романова
Директор Event-агентства
Digital-агентство - это часть огромного медийного холдинга. Его создание было стратегическим решением: мы проанализировали рынок и поняли, что реклама в интернете становится все более востребованной. При этом уже на начальном этапе мы создавали агентство с целью оказывать услуги по комплексным рекламным кампаниям и делали акцент именно на продвижении. То есть, если у компании уже есть сайт, есть группы в соцсетях, мы можем обеспечить поток потенциальных пользователей. Например, пользователь зашел в социальные сети и увидел вашу рекламу, набрал в поисковике товар или услугу, и именно эта компания выпала первой в списке. Так мы выстраиваем digital-стратегию присутствия компании или бренда в интернет-пространстве.

Но это не все. Информация потребляется с разных источников: человек слушает радио, читает новости на портале, смотрит телевизор. При правильном планировании онлайн и оффлайн-реклама в комплексе дают очень хороший результат. Наша Медиагруппа это может обеспечить.

Сейчас развивается новый тренд - аудиореклама на площадках "Яндекс", Mail.Ru Group, "Вконтакте" и т.д. А у нас есть своя Продакшн-студия. И опять идет симбиоз направлений, которые другое агентство в полном цикле и таком качестве предоставить не может.

У нас в штате работают специалисты по всем видам рекламы, а также по созданию и адаптации сайтов. Мы можем провести аудит, выдать рекомендации, какие изменения требуется внести, чтобы сайт клиента был более эффективным. Интернет позволяет видеть точную статистику, на основании которой делаются выводы об эффективности компании. И значит, клиент понимает, на что и как потрачен рекламный бюджет.

В целом форматы, представленные в Медиагруппе FM-Продакшн, позволяют создать маркетинговый микс из нужных именно этому клиенту рекламных инструментов в правильной пропорции. Такой подход делает компании, бренды узнаваемыми и обеспечивает их целевыми потребителями.
Ольга Ефимова
Директор по стратегическому развитию
Ресурсы Медиагруппы обеспечивают максимальный охват аудитории края по различным возрастным, социальным и профессиональным группам.
В работе мы используем данные исследований крупнейшей федеральной исследовательской компании Mediascope, опираемся на данные аналитических сервисов, проводим исследования самостоятельно. Поэтому мы можем утверждать, что хорошо знаем аудиторию каждой радиостанции и портала — пол, возраст, уровень образования, финансовый статус и другие характерные особенности. Именно по результатам аналитики планируются успешные политические, социальные и рекламные кампании. Это позволяет нам правильно планировать проекты, делать их интересными и увеличивать число постоянных слушателей и читателей. Как интересный факт: сегодня средний житель Барнаула в сутки слушает порядка трех различных радиостанций.

Исследование целевых аудиторий - это также основа эффективного медиапланирования. Разрабатывая рекламные кампании для клиентов, мы выбираем наиболее аффинитивные ресурсы, аудитория которых максимально соответствует рекламируемому товару или услуге. Учитывается и цель рекламодателя: выбор радиостанций и форматов рекламы отличается для рекламной кампании по акционной распродаже или для создания имиджа.

Особо хочу отметить, что Медиагруппа FM-Продакшн давно вышла из привычных рамок средств массовой информации. Мы успешно внедряем новые форматы взаимодействия с аудиторией, и они становятся популярными: это внеэфирные мероприятия радиостанций, уникальные для края социальные и бизнес-проекты.
Татьяна Бондарева
Директор по маркетингу
Директор Event-агентства
Маркетинговые исследования
268 000
барнаульцев старше 18 лет слушают радиостанции Медиагруппы суммарно в сутки*
90%
жителей Барнаула старше 18 лет слушают радио хотя бы раз в неделю *
3,5
среднее количество слушаемых станций в течение суток (от слушающих радио)*
93000
уникальных посетителей Amic.ru в сутки**
1 953 000
просмотров материалов на Amic.ru в июне 2018**
9
страниц - глубина просмотра сайта**
* по данным исследований Mediascope (2017)
** по данным Liveinternet (06. 2018)
Рекламное агентство FM-Продакшн ежемесячно разрабатывает и реализует около 400 рекламных кампаний. Более половины клиентов сотрудничают с нами на постоянной основе. Это говорит о том, что партнеры получают желаемый результат.

Мы не продаём рекламу ради рекламы. Каждый специалист агентства заинтересован в организации рекламной кампании, которая принесет результат бизнесу партнера. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, чтобы клиенты обращались снова и снова. Для каждого клиента мы организуем индивидуальную рекламную кампанию со своим набором форматов и инструментов — а их у нас более 50.

С первого дня мы отслеживаем продуктивность рекламной кампании и при необходимости успеваем максимально оперативно ее скорректировать. Многолетний опыт позволяет нам успешно решать различные бизнес-задачи клиентов с любым бюджетом.
Все наши сотрудники регулярно повышают квалификацию и замотивированы на достижение успеха в работе.
Рекламное агентство FM-Продакшн оказывает услуги полного цикла и реализуют рекламные кампании на любых площадках и в любом регионе России. Мы точно знаем: неэффективных ресурсов не бывает. Каждый ресурс успешен для решения определенной задачи. Главное — четко определить, что нужно клиенту.
Майя Папанова
Коммерческий директор

Директор Event-агентства
Эффективные рекламные кампании
400
рекламных кампаний в месяц
1000
организаций в активной клиентской базе
30
сегментов бизнеса, для которых ежемесячно разрабатываются рекламные кампании
58%
Постоянные клиенты Медиагруппы
92%
Клиенты Медиагруппы, которые рекомендуют нас своим партнерам
*по данным опроса, декабрь, 2017 (245 респондентов)
Медиагруппа FM-Продакшн в Бийске представлена 10 радиостанциями, первая из которых (Европа Плюс) появилась в Бийске в 1998 году, 10-я (DFM) начнёт вещание уже в августе 2018 года.

Небольшой, но дружный коллектив профессионалов – это и работники собственной студии: ведущие, монтажёры, операторы и опытные менеджеры по работе с рекламодателями, финансовые и офисные специалисты. Все они делятся своим опытом, навыками и знаниями, чтобы радиослушатели города наслаждались эфирами любимых радиостанций, а рекламодатели реализовали эффективные рекламные кампании.

Ежедневно в эфире радиостанций Бийска выходят 38 выпусков новостей, 60 программ и рубрик собственного производства. Радиостанции Медиагруппы FM-Продакшн в Бийске являются победителями и лауреатами многочисленных региональных и федеральных конкурсов в области радиовещания.
Наталья Ведерникова
Директор рекламного агентства в Бийске

Директор Event-агентства
Мария Тадина
Директор рекламного агентства в Горно-Алтайске

Первая наша радиостанция зазвучала в Горно-Алтайске в августе 2010 года. С того времени мы росли и развивались. Коллектив пополнялся высококлассными специалистами, которые умеют решать задачи любого уровня сложности. Сейчас мы — команда профессионалов.

За каждым клиентом у нас закреплен персональный менеджер. Такой подход обеспечивает соблюдение сроков и качество работ на всех этапах рекламной кампании. А четыре радиостанции разного формата, среди которых Авторадио, Европа Плюс, Дорожное радио, Радио Искатель, позволяют охватить всю целевую аудиторию. В итоге человек получает эффективную рекламу, укладывающуюся в бюджет. 85% клиентов Медиагруппы FM-Продакшн в Горно-Алтайске непрерывно сотрудничают с нами на протяжении нескольких лет.

Также в структуру Медиагруппы входит новостная служба, обеспечивающая слушателей актуальной и полезной информацией, в том числе и местными новостями. Мы активно участвуем в жизни города и республики и оказываем информационную поддержку массовым, социально значимым мероприятиям.
Партнеры о нас
Наши контакты
Барнаул
656015
Алтайский край, Барнаул
пр-т Социалистический, 109
Гвардейская, 1/1
тел. +7 (3854) 27-18-16, 27-17-18
Бийск
659322
Алтайский край, Бийск
ул. Спекова, 16
тел. +7 (3854) 555-500
Горно-Алтайск
649000
Горно-Алтайск
ул. Г. Чорос-Гуркина,
д. 39/8, 2 этаж, офис 205
тел. +7 (388-22) 2-63-63
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