Ресурсы и направления

27 радиостанций вещают в крупных городах Алтайского края и в Республике Алтай. Причем это радиостанции как массового формата, так и нишевые радиостанции со своей лояльной аудиторией и оригинальным контентом.



Радиостанции



Региональный информационный портал Amic.ru является одним из лидирующих интернет-ресурсов Алтайского края. Так, в июне количество уникальных посетителей сайта составило около 2 миллионов, а уникальных просмотров – более 15 миллионов. Обеспечивает жителей региона самыми оперативными и интересными новостями с 1999 года.



Мультимедийная редакция и Amic.ru

Наличие в холдинге собственного производственного ресурса - "Продакшн-студии" - позволяет обеспечить полный цикл услуг в медиасфере: производство аудиопродукции, аудиобрендинг, графический и видеодизайн.



Продакшн-студия

Занимается организацией событий и праздников любого формата и масштаба. Все мероприятия проходят по эксклюзивным и неповторяющимся сценариям. Работающая концепция - "Не как у всех".



Event-агентство

Команда специалистов реализует любые маркетинговые задачи вашей компании: от решения оперативных краткосрочных задач до постоянного маркетингового сопровождения.



Маркетинговые услуги

Обеспечивает комплексное продвижение бизнеса в интернет. Использует эффективные рекламные инструменты: от SEO до SMM, контент-маркетинг, email и видеореклама.



Digital-агентство

Наша первая радиостанция - "Радио-канал — 3" - начала работу в августе 1991 года. Тогда это была единственная независимая коммерческая радиостанция за Уралом. Сегодня у нас 27 радиостанций, и 12 из них только в Барнауле. И мы были первыми на этом поприще. У нас сегодня самая сильная и профессиональная команда на радио. Даже те, кто работает на других радиостанциях, все равно учились у нас. Основной костяк нашего коллектива - это люди, которые работают уже не первый год и даже не первое десятилетие.

Наша Медиагруппа - самая крутая в коммерческом радиовещании. Опыт, который накопился за все это время, позволяет так говорить о нас. Наша команда - одна из первых в стране в коммерческом радиовещании, даже многим москвичам можем дать фору. Что и происходило иногда.

Зарабатывать деньги у нас тоже получается лучше всех. У нас лояльная политика, и мы гораздо больше времени уделяем рекламодателям, чем другие СМИ. Мы не просто работаем, мы дружим со многими. Так повелось, что наша компания с самого начала создает рекламу, которая эффективна. Очень много клиентов, которые с нами с момента основания Медиагруппы. Важно понимать: если бы они размещались впустую, то к нам бы не вернулись. В этом и есть наша сила.



Олег Новиков

Программный директор

Медиагруппа FM-Продакшн успешно создает информационно-развлекательный контент и доставляет его на 34 площадки.

Это региональный информационный портал Amic.ru с ежемесячной аудиторией порядка 2 млн посетителей, а ежесуточно нас читают более 90 000 человек. Выпуски новостей на наших радиостанциях ежесуточно слушают более 250 000 человек, наши группы в социальных сетях насчитывают более 65 000 человек. Один контент мы можем доставлять сегодня около 400 000 наших читателей и радиослушателей ежедневно! Это наибольший показатель в Алтайском крае.

Мультимедийная редакция медиахолдинга способна реализовать сегодня любой формат для эффективной доставки информационного контента до аудитории: сюжеты, программы в прямом эфире, новостные заметки, интервью, фото и видеоматериалы, инфографика, стори мапс, спецпроекты, лонгриды, лендинги, опросы, репортажи, тесты, викторины, конкурсы, тайм-лайн, онлайн-конференции, прямые линии и т.д.

Информационные поводы, линейки и сюжеты мы тщательно планируем и стремимся делать максимально привлекательными для аудитории.

Оксана Бассауэр

Главный редактор



Мы создаём эффективную рекламу в кратчайшие сроки, основываясь на опыте сотен компаний, которые уже с нами сотрудничали. Основной профиль студии - это аудиореклама и производство аудиопродукции, но мы идём в ногу со временем и сейчас готовы работать с любыми проектами - от простой баннерной рекламы до видеороликов. Ключевой акцент в своей работе мы делаем на результате. Главное - не каким будет рекламный продукт, а какого результата он позволит добиться: увеличение трафика, входящих звонков, покупок. Под каждую задачу создаётся уникальный проект, который тестируется и адаптируется под рынок. Мы, как рекламное агентство, особое внимание уделяем эффективности рекламы. Регулярное обучение персонала новым техникам и методикам разработки рекламных продуктов позволяет добиваться большего. Наша ниша очень конкурентна, и рынок требует высокого качества на выходе.

Студия работает со дня основания Медиагруппы FM-Продакшн и развивается вместе с основными подразделениями. Мы - многократные призёры фестивалей рекламы и участники большинства форумов в регионе.

Иван Фефелов

Руководитель

Продакшн-студии

Event-агентство, пожалуй, самое креативное подразделение Медиагруппы FM-Продакшн. Мы можем организовать любой праздник: от камерного домашнего события до крупного проекта в масштабах города и края. В нашем портфолио более 700 мероприятий: это свадьбы, корпоративы, дни рождения, городские события, фестивали, спортивные чемпионаты, концерты, форумы, конференции и деловые мероприятия, прогулки на вертолете, выпускные, выписки из роддома, интеллектуальные игры и многое другое.



Мы делаем абсолютно всё, начиная от концепции до полной реализации проекта. Быстро и нестандартно, не как у всех, хотя всегда предлагаем и классический вариант для выбора. Но именно за креатив нас и выбирают.



Девиз команды "Нарушаем правила" касается только творческой составляющей. В плане организации правила четкие. Мы можем воплотить в жизнь абсолютно любую идею.

Виктория Романова

Директор Event-агентства

Digital-агентство - это часть огромного медийного холдинга. Его создание было стратегическим решением: мы проанализировали рынок и поняли, что реклама в интернете становится все более востребованной. При этом уже на начальном этапе мы создавали агентство с целью оказывать услуги по комплексным рекламным кампаниям и делали акцент именно на продвижении. То есть, если у компании уже есть сайт, есть группы в соцсетях, мы можем обеспечить поток потенциальных пользователей. Например, пользователь зашел в социальные сети и увидел вашу рекламу, набрал в поисковике товар или услугу, и именно эта компания выпала первой в списке. Так мы выстраиваем digital-стратегию присутствия компании или бренда в интернет-пространстве.



Но это не все. Информация потребляется с разных источников: человек слушает радио, читает новости на портале, смотрит телевизор. При правильном планировании онлайн и оффлайн-реклама в комплексе дают очень хороший результат. Наша Медиагруппа это может обеспечить.



Сейчас развивается новый тренд - аудиореклама на площадках "Яндекс", Mail.Ru Group, "Вконтакте" и т.д. А у нас есть своя Продакшн-студия. И опять идет симбиоз направлений, которые другое агентство в полном цикле и таком качестве предоставить не может.



У нас в штате работают специалисты по всем видам рекламы, а также по созданию и адаптации сайтов. Мы можем провести аудит, выдать рекомендации, какие изменения требуется внести, чтобы сайт клиента был более эффективным. Интернет позволяет видеть точную статистику, на основании которой делаются выводы об эффективности компании. И значит, клиент понимает, на что и как потрачен рекламный бюджет.



В целом форматы, представленные в Медиагруппе FM-Продакшн, позволяют создать маркетинговый микс из нужных именно этому клиенту рекламных инструментов в правильной пропорции. Такой подход делает компании, бренды узнаваемыми и обеспечивает их целевыми потребителями.

Ольга Ефимова