Тушка цыпленка-бройлера производится в соответствии с требованиями ГОСТа. Это подразумевает строгий контроль не только на стадии выработки готовой мясной продукции, но и за процессом выращивания птицы.



Для того, чтобы мясо было вкусным, полезным, а главное - безопасным, разработан и соблюдается комплекс мер, которые позволяют вырастить здоровых бройлерных цыплят. Это, в свою очередь, является залогом того, что на наших столах будет чистый от различных добавок и безопасный для употребления продукт.



Контроль качества происходит на каждом этапе хозяйственной деятельности.



- Проводится постоянная лабораторная проверка сырья для производства кормов, а также готовых комбикормов собственного производства на соответствие требуемого качества и питательности.



- Осуществляется ветеринарный лабораторный контроль по качеству инкубационного яйца.



- Зооветеринарная лаборатория предприятия ведёт постоянный контроль за здоровьем и физиологическим развитием организма цыплят-бройлеров с 1-го дня жизни и в течение всего периода выращивания.



- В рамках производственного контроля ежедневно проводятся проверки каждой партии произведённой готовой мясной продукции.



- Согласно производственной программе, в государственных аккредитованных лабораториях проводятся лабораторные исследования мясной продукции в рамках государственного контроля за качеством.



- Профилактические меры. Для выращивания здорового птицепоголовья соблюдаются все производственно-технологические режимы, санитарно-гигиенические нормы, требования ветеринарного законодательства, а также дополнительные законодательные правила и приказы, направленные на выполнение основных требований к «предприятиям закрытого типа» и создание биологической защиты производственных территорий и выращиваемых бройлеров. «Алтайский бройлер» - это предприятие закрытого типа, где строго соблюдается санитарно-пропускной режим. Пройти на территорию, где выращивается птица, можно только тем сотрудникам, кто связан с обслуживанием цыплят, и только после санитарно-гигиенической подготовки.

