Возьмите цыплёнка весом до 1 кг, разрежьте тушку вдоль грудки, разверните, отбейте молотком. Натрите смесью соли и чёрного перца, 5 измельченных зубчиков чеснока и 2 ст.л. растительного масла. Замаринуйте в течение нескольких часов. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте цыплёнка 15-20 минут на одной стороне, потом 15-20 минут на другой стороне до золотистой корочки, сверху придавив грузом, например, кастрюлей с водой. Приятного аппетита!
Куриное филе отбейте, посолите, поперчите. Сладкий перец красный, желтый, зелёный и лук-порей нарежьте крупными кусками. Сыр натрите на тёрке. Из плоских кусков филе толщиной около 1,5 см выложите пласт примерно 15х20см таким образом, чтобы края их перекрывались. Сверху равномерно разложите нарезанный сладкий перец и лук-порей, посыпьте тёртым сыром. Затем сверните в очень тугой рулет, заверните его в фольгу, смазанную растительным маслом, и запеките в духовке нагретой до 180°С 1 час. При подаче рулет нарежьте кружками толщиной 3-4 см.
Крылышки куриные с апельсиновым соком
Смешайте свежевыжатый апельсиновый сок из 2-х апельсинов, 2 ст.л. апельсиновой цедры, 6 измельченных зубчиков чеснока, 1/4 стакана соевого соуса, 1 ст.л. сахара, 1,5 ч.л. соли и 1/2 ч.л. чёрного перца. Добавьте 1,8кг куриных крыльев, перемешайте. Выложите крылья в один слой на два противня. Оставьте ¼ стакана апельсиновой смеси, а остальной полейте крылья. Запекайте их 20 минут в разогретой духовке до 200°С. Переверните крылья и смажьте оставленным соусом. Жарьте крылья еще 10 минут.
Окорочок в кисло-сладком соусе
В чашу мультиварки налейте растительное масло и включите режим "Жарка". Положите в мультиварку 3 куриных окорочка и обжарьте их с одной стороны 15 мин. Переверните окорочка, добавьте соль по вкусу. Для соуса смешайте 1 ст.л. мёда, 1 ст.л. кетчупа, 1 ст.л. соевого соуса и 1 ст.л. горчицы. Полейте окорочка соусом. Установите программу "Рис" ("Плов") и готовьте до сигнала. После сигнала окорочка готовы. При подаче блюда полейте окорочка образовавшимся соусом.
Жареный цыплёнок с овощами
Цыплёнка вымыть, обсушить, натереть приправами и перцем. Очистить 1 зубчик чеснока и вместе с тмином вложить в тушку. Положить цыпленка в смазанную жиром жаровню и жарить в духовке 60 — 70 мин. при температуре 200°С, периодически поливая красным вином (расход около 400 мл).
Очистить 4 головки репчатого лука и 1 зубчик чеснока и мелко порезать, 1 сладкий перец нарезать кубиками, 1 перец чили – полосками, 2 моркови нарезать дольками. Подготовленные овощи добавить к птице через 30 минут после начала жарки. Готовое блюдо вынуть из духовки. Выделившийся при жарке сок загустить 4 ст.л. крахмала, добавить 2 ст.л. майонеза, приправить специями и подавать как соус к курице с овощами.