АО "Алтайский бройлер"
Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 25
8 (3854) 30-60-02

Курица - не птица


А завтрак, ужин и обед
Куриное мясо – одно из самых востребованных и популярных среди покупателей мясных отделов. И это вполне оправданно – оно не только очень вкусное, но и весьма полезное. Куриная грудка и вовсе считается диетическим продуктом. Но выбор в его пользу делают не только сторонники здорового образа жизни и стремящиеся к похудению, но и заботливые родители – куриное мясо легко усваивается и содержит так необходимые растущему организму белки, витамины и минералы. При этом в нем полностью отсутствуют углеводы.
Курица – источник белка, витаминов групп А, Е, В, в том числе В9 (фолиевая кислота) и В12, незаменимых аминокислот гистидина и аргинина, необходимых для роста и формирования тканей организма, особенно детского. Кроме того, белое куриное мясо содержит калий, кальций, необходимый для роста и укрепления зубов и костей, магний, натрий, фосфор, железо и другие минералы. Это целый строительный арсенал из полезных веществ для нашего организма.
Разумеется, важен способ приготовления куриного мяса. Чтобы сохранить все полезные вещества в нем, рекомендуется готовить его, к примеру, на пару. Польза курицы очевидна не только при введении ее в детский рацион питания, при придерживании диеты и ведении здорового образа жизни, но и в оздоровительных целях. Показано это мясо при болезнях желудочно-кишечного тракта, ожирении и диабете, а о целительной пользе куриного бульона при реабилитации после болезней все наслышаны. Доктора также рекомендуют пожилым людям включать курицу в свой рацион.

Среди прочих немаловажных факторов при выборе потребителя в пользу курицы являются доступная цена продукции и ее наличие практически в любом из магазинов, а также огромное и разнообразное количество блюд, которые из нее можно приготовить, быстрота приготовления.

Где приобрести вкусную и свежую куриную продукцию для сбалансированного и полезного питания? Крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае — компания "Алтайский бройлер" — предлагает высококачественное мясо цыплят-бройлеров, полуфабрикаты первичной разделки и субпродукты в замороженном и охлажденном виде. Качество продукции многократно подтверждалось различными наградами краевых и региональных конкурсов и выставок. Тысячи жителей края и СФО ежедневно выбирают продукцию этой компании, которую можно приобрести в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях, а также в розничных торговых точках. Выбирайте полезное и лучшее для своей семьи.

Домашняя или магазинная курица:


выбираем качественный продукт


Куриное мясо, бесспорно, является полезным продуктом благодаря присутствию в нем протеинов, витаминов и минеральных веществ. Этот продукт - рекордсмен по присутствию в нем белка и давно признан диетическим. Меню, в которое входит курица, настолько разнообразно, что такое мясо стало незаменимым ингредиентом во многих кухнях мира.

Чтобы готовое блюдо было безвредным и вкусным, важно правильно выбрать мясо. Вы предпочтете бройлерных цыплят, выращенных в домашних условиях или на птицефабрике? Многие считают домашний продукт более качественным и свежим, но здесь немало "подводных камней". Обратите внимание на следующие рекомендации, чтобы выбрать правильный продукт.
Что касается частных продавцов, то отсутствие контроля и невозможность проверить безопасность продукта делают свое дело. Неизвестно, в каких условиях выращивалась такая птица и была ли здорова.
Приверженцы «экопродуктов» покупают бройлерных цыплят, выращенных на домашних подворьях, без ветеринарных документов. Зачастую выбор в пользу этой продукции происходит под влиянием рекомендаций знакомых. Покупатель в этом случае на 100% надеется на сознательность продавца и принимает «на веру» информацию о том, как росла курочка и чем она питалась. В некоторых хозяйствах, выращивающих цыплят-бройлеров на продажу, так же как и на крупных предприятиях, в рацион поголовья включают витаминные, противопаразитарные и антибактериальные добавки. Ведь здоровая птица – это залог качественного мяса в будущем. Однако испытания на содержание в мясе домашних бройлеров возможных вредных веществ вряд ли проводятся.
Покупать домашних бройлеров стоит только у проверенных людей, а если таковых не имеется в вашем окружении, лучше обратить внимание на продукцию птицефабрик, представленную в магазине.
В рознице вы найдете широкий ассортимент продукции из мяса цыплят-бройлеров, которая поставляется в торговые точки с полным набором сопроводительных документов. В этом случае можно быть уверенным, что продукт безопасен для здоровья, так как продукция в обязательном порядке проходит сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ или ТУ, а также техническим регламентам Таможенного союза. Мясо производится в условиях, соответствующих санитарным нормам, соблюдение которых контролируется государственными организациями. Кроме того, ответственный производитель дорожит своей репутацией и прилагает все усилия для выпуска качественной продукции.

За достоверной информацией о том, как растут цыплята-бройлеры на крупных сельхозпредприятиях, мы обратились в компанию "Алтайский бройлер". Вот что удалось выяснить.
1
На площадках птицекомплекса «Алтайский бройлер» цыплята высокопродуктивного кросса выращиваются на натуральных сбалансированных кормах собственного производства, насыщенных витаминами и микроэлементами, а набирают вес из-за предрасположенности породы (кросса). Гормоны роста в этом случае не нужны. Мировая практика птицеводства использует заложенный в организме потенциал для быстрого набора мышечной массы. Искусственное освещение в птичниках позволяет создать условия для запуска нескольких циклов времени суток. В течение суток у птицы несколько раз бывает день и ночь. Просыпаясь, цыплята чувствуют голод и потребность покушать. Эта природная особенность и позволяет наращивать массу естественным путем. Кроме того, в птичниках созданы условия, которые помогают поголовью максимально быстро набирать вес.
2
В поддержании микроклимата используется современное оборудование для контроля над температурой воздуха, влажностью, подачей кормов и воды, уровнем освещения. В свободном доступе в поилках всегда есть чистая вода, а в кормушках - еда.
3
На предприятии "Алтайский бройлер" установлен системный контроль над всеми этапами выращивания поголовья. Ветеринарная служба проводит комплекс профилактических мероприятий, чтобы не допустить попадания в птичники опасных инфекций, так как ими могут болеть не только птицы, но и люди. К таким заболеваниям относятся: грипп птиц, болезнь Ньюкасла и сальмонеллёз. "Алтайский бройлер" - предприятие закрытого типа. Сотрудники, прежде чем попасть на территорию площадки откорма, проходят через санитарный пропускник, а техника проезжает через дезинфекционно-помывочный бокс. В процессе выращивания осуществляется ежедневный контроль над состоянием здоровья цыплят, а также проводятся необходимые мероприятия по усилению иммунитета и резистентности организма бройлеров. Специалисты следят за чистотой кормов и воды, проводятся санитарно-гигиенические мероприятия по очистке помещений, в которых выращиваются бройлеры. Всё это в отличие от частных подворий, где нет гарантии защиты от возбудителей инфекционных заболеваний.
4
Каждая партия готовой продукции из мяса цыплят-бройлеров проходит лабораторный контроль в производственной лаборатории предприятия. Образцы регулярно исследуются, вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям безопасности. При отгрузке готовой продукции осуществляется ветеринарный контроль со стороны представителя государственной ветеринарной службы, оформляются соответствующие документы.

Еще одна существенная разница между мясом цыплят-бройлеров, выращенных на подворье и на фабрике, заключается в цене. При любом массовом производстве затраты на единицу продукции получаются ниже, а на штучный продукт — выше. Погоня за "органической пищей" формирует спрос на экологически чистую продукцию и рождает соответствующее предложение. В действие вступает закон спроса и предложения. Поэтому домашняя птица стоит значительно дороже магазинной.
Исходя из этого, потребитель вправе сам сделать выбор, какому продукту отдать предпочтение.


Просто и вкусно


6 рецептов с курицей на пикник, дачу или шашлыки
Кстати, курица - это отличный вариант для вечернего приема пищи, так как повышенное содержание триптофана способствует спокойному и глубокому сну. Плюс белок, содержащийся в мясе, легко усваивается и не оставляет чувства тяжести после еды.
Цыплёнок табака
Куриный рулет с овощами
Крылышки куриные с апельсиновым соком
Окорочок в кисло-сладком соусе
Жареный цыплёнок с овощами
Цыплёнок табака
Возьмите цыплёнка весом до 1 кг, разрежьте тушку вдоль грудки, разверните, отбейте молотком. Натрите смесью соли и чёрного перца, 5 измельченных зубчиков чеснока и 2 ст.л. растительного масла. Замаринуйте в течение нескольких часов. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте цыплёнка 15-20 минут на одной стороне, потом 15-20 минут на другой стороне до золотистой корочки, сверху придавив грузом, например, кастрюлей с водой. Приятного аппетита!
Куриный рулет с овощами
Куриное филе отбейте, посолите, поперчите. Сладкий перец красный, желтый, зелёный и лук-порей нарежьте крупными кусками. Сыр натрите на тёрке. Из плоских кусков филе толщиной около 1,5 см выложите пласт примерно 15х20см таким образом, чтобы края их перекрывались. Сверху равномерно разложите нарезанный сладкий перец и лук-порей, посыпьте тёртым сыром. Затем сверните в очень тугой рулет, заверните его в фольгу, смазанную растительным маслом, и запеките в духовке нагретой до 180°С 1 час. При подаче рулет нарежьте кружками толщиной 3-4 см.
Крылышки куриные с апельсиновым соком
Смешайте свежевыжатый апельсиновый сок из 2-х апельсинов, 2 ст.л. апельсиновой цедры, 6 измельченных зубчиков чеснока, 1/4 стакана соевого соуса, 1 ст.л. сахара, 1,5 ч.л. соли и 1/2 ч.л. чёрного перца. Добавьте 1,8кг куриных крыльев, перемешайте. Выложите крылья в один слой на два противня. Оставьте ¼ стакана апельсиновой смеси, а остальной полейте крылья. Запекайте их 20 минут в разогретой духовке до 200°С. Переверните крылья и смажьте оставленным соусом. Жарьте крылья еще 10 минут.
Окорочок в кисло-сладком соусе
В чашу мультиварки налейте растительное масло и включите режим "Жарка". Положите в мультиварку 3 куриных окорочка и обжарьте их с одной стороны 15 мин. Переверните окорочка, добавьте соль по вкусу. Для соуса смешайте 1 ст.л. мёда, 1 ст.л. кетчупа, 1 ст.л. соевого соуса и 1 ст.л. горчицы. Полейте окорочка соусом. Установите программу "Рис" ("Плов") и готовьте до сигнала. После сигнала окорочка готовы. При подаче блюда полейте окорочка образовавшимся соусом.
Жареный цыплёнок с овощами
Цыплёнка вымыть, обсушить, натереть приправами и перцем. Очистить 1 зубчик чеснока и вместе с тмином вложить в тушку. Положить цыпленка в смазанную жиром жаровню и жарить в духовке 60 — 70 мин. при температуре 200°С, периодически поливая красным вином (расход около 400 мл).

Очистить 4 головки репчатого лука и 1 зубчик чеснока и мелко порезать, 1 сладкий перец нарезать кубиками, 1 перец чили – полосками, 2 моркови нарезать дольками. Подготовленные овощи добавить к птице через 30 минут после начала жарки. Готовое блюдо вынуть из духовки. Выделившийся при жарке сок загустить 4 ст.л. крахмала, добавить 2 ст.л. майонеза, приправить специями и подавать как соус к курице с овощами.
Филе готовится значительно быстрее, чем другие части тушки. Отбивные готовы уже через 10 минут обработки. А вот красное мясо, особенно на кости, готовится значительно дольше. При этом время для запекания курицы в духовке рассчитывается исходя из веса тушки. Например, курица весом 1,5 кг запекается 1,5 часа, а весом 2 кг – 2 часа. В любом блюде важно качество ингредиентов, а в деликатесах из курицы в первую очередь — мяса. Поэтому к его выбору следует подойти с особой внимательностью. Более 10 лет мясо птицы производит предприятие "Алтайский бройлер". Продукция компании любима и востребована покупателями: она продается в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях Сибири. В ассортименте "Алтайского бройлера" – высококачественное, экологически чистое мясо цыплят-бройлеров, полуфабрикаты и субпродукты.

"Алтайский бройлер" — натуральный продукт Алтайского края.


Идеальный пикник: готовимся к поездке на природу

Что взять с собой, чтобы отдых получился отличным
Многие из нас уже находятся в предвосхищении поездки на природу с обильным застольем и морем свежего воздуха и солнца. Однако в суматохе сборов очень легко забыть что-то важное, и тогда долгожданный отдых может быть испорчен. Поэтому давайте вспомним все то необходимое, что следует взять с собой для идеального пикника.
Важные мелочи
Казалось бы, для того, чтобы отдых удался, нужно не так уж много – хорошая погода, приятная компания и отличное настроение. Но каждый, кто хоть раз сталкивался со сборами на пикник, знает, что это мероприятие требует хорошей организации. Так что важно предусмотреть все.
Одежда
Погода в мае неустойчива, поэтому лучше заранее продумать, что из одежды и обуви дополнительно взять с собой. Может пригодиться еще один свитер или, наоборот, легкая футболка. Детский "гардероб" на пикник тоже часто озадачивает мам – нужно ухитриться одеть чадо так, чтобы не было ни холодно, ни жарко. На случай непредвиденных ситуаций, например, если кто-то угодил ногой в воду, лучше взять дополнительную пару носков.
Посуда
Чаще всего на отдых на природе с собой берут одноразовую посуду. Это действительно удобно — достаточно просчитать нужное количество тарелок и столовых приборов с необходимым запасом. В зависимости от того, что вы собираетесь готовить на огне, пригодятся: мангал с шампурами, котелок, барбекюшница. Конечно, не обойтись без ножа (лучше, если их будет два – так будет быстрее готовить), топорика, разделочной доски и штопора.
Для костра
Поездка на природу для многих немыслима без костра. Чтобы не тратить время на поиски хвороста, можно заранее подготовить дрова или древесный уголь. Также пригодится специальная жидкость для розжига, спички или зажигалка.
Спорт и игры
Конечно, пикник для большой компании – это не только обильная трапеза, но и отличная возможность для веселых игр на свежем воздухе. А потому вам точно пригодятся мяч для футбола или волейбола, бадминтон. Можно взять популярные настольные игры. Карты, шахматы или нарды скрасят досуг любой компании. Не забываем и про детей – их любимые игрушки тоже стоит прихватить.
Аптечка
Беспечный отдых не должен стать источником ЧП, однако часто на природе не обходится без небольших травм. Занозу, порез или ссадину на коленке лучше сразу обработать. Обязательно нужно взять антисептик, антигистаминные средства, пластырь и бинт, болеутоляющее. Что еще нужно взять на пикник? Кроме всего перечисленного, стандартный набор для пикника должен включать средства от насекомых, бумажные и влажные салфетки, мешки для мусора (мы же заботимся о природе, правда?), плед или раскладные стол и стулья, корзинку или сумку-холодильник для большей сохранности продуктов.
Праздник для живота
Свежий воздух бодрит и дает разыграться аппетиту. Трапеза на берегу реки или под сенью деревьев делает даже самые привычные блюда особенно вкусными. Конечно, любой выезд на природу – это праздник для живота. Что же нужно взять с собой из продуктов?
1
питьевую воду и другие напитки в достаточном количестве
2
соль, сахар, специи, соусы и масло
3
зелень, овощи и фрукты
4
домашние заготовки
5
хлеб и выпечку
6
сыр
7
сладости
Центральное место на любом застолье (и пикник не исключение), конечно, занимает блюдо из мяса. И если уж речь идет о пикнике, то идеальным для него будет мясо курицы – вкусный, диетический и неприхотливый в приготовлении продукт. Куриное мясо действительно сложно испортить. Особенно если оно свежее и качественное – такое, как у марки "Алтайский бройлер", которая уже 10 лет поставляет на рынок Сибири мясо птицы. Рецепты от "Алтайского бройлера" для пикника – это просто, быстро и очень вкусно.
Шашлык из куриных сердечек
Шашлык из мяса цыплёнка-бройлера
Жаренные на углях куриные крылышки с лимоном
Салат Пепероната с куриным филе
Куриные наггетсы с соусом барбекю
Шашлык из куриных сердечек
300 г куриных сердечек помойте и очистите от жира, пленок и трубочек. В миске соедините 120 мл соевого соуса, 2 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л. оливкового масла и 1 ч.л. специй для мяса, перемешайте до однородности. Смешайте сердечки с маринадом и оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

Нанизывайте сердечки на шампуры и жарьте на углях минут 10-15 до готовности. Можно насадить сердечки на деревянные шпажки и обжарить на сухой сковороде.
Шашлык из мяса цыплёнка-бройлера
900 г бедра цыплёнка-бройлера разрезать на небольшие кусочки, добавить соль, чёрный перец и кориандр по вкусу. Очищенные 2 головки репчатого лука нарезать кольцами. Соединить мясо, лук и 200 г майонеза, тщательно перемешать и поставить в прохладное место на 1 час. Пропитанные маринадом кусочки шашлыка надеть на шампуры или выложить на решетку-гриль, жарить на мангале до готовности. Подавать готовое блюдо со свежими овощами.
Жаренные на углях куриные крылышки с лимоном
Мясо тщательно вымыть, выложить в посуду, выжать лимон, добавить соевый соус (в расчете 70-100 мл на кг). Перец и соль по вкусу. Добавить растительное масло (100 мл). Чтобы крылышки были поострее, можно добавить немного красного острого молотого перца. Все тщательно перемешать. Убрать крылышки в холодильник на 3-5 часов. На пикнике выложить их на решетку в один слой, готовить на углях до готовности.
Салат Пеппероната с куриным филе
4 помидора, 3 перца и молодой кабачок вымыть и просушить бумажным полотенцем, нарезать крупными кусочками. Сбрызнуть оливковым маслом и запечь на решетке или гриле, пока кожица не начнет темнеть. Остудить овощи. Куриное филе натереть специями и запекать на гриле в течение 10-15 минут, нарезать на крупные кусочки. С остывших овощей снять кожицу. Репчатый или красный лук нарезать полукольцами. Перемешать все ингредиенты, заправить любым соусом и веточками базилика.
Куриные наггетсы с соусом барбекю
Куриное филе нарезать крупными кусочками, натереть солью. Взбить яйцо в миске. Панировать наггетсы в муке, яйце и сухарях. Обжарить во фритюре до золотистой корочки. Для соуса смешать ½ стакана томатной пасты и столько же апельсинового сока, 1-2 ст.л. соевого соуса. 1 ч.л. меда и ½ ч.л. корицы. Поставить на огонь, довести до кипения, варить, помешивая, около 15-20 минут на среднем огне.
Все эти варианты закусок отлично подойдут для пикника. По вкусу мясо цыплят-бройлеров в качестве шашлыка и ингредиентов для приготовления различных блюд нисколько не уступает "классике" — свинине и баранине. Более того, бройлерное мясо нежное и сочное — ведь оно предназначено для жарки! Слово "broiler" произошло от английского "broil" ("жарить на огне" - прим. ред.). Породы бройлеров в компании "Алтайский бройлер" специально выведены для приготовления их мяса на огне. Найти вкусную и свежую продукцию можно в крупных торговых сетях и точках продаж.

Что надо знать о безопасности куриного мяса и от чего зависит качество продукта?








Куриное мясо по праву считается одним из самых полезных. В нем много белка, аминокислот и почти нет насыщенных жиров. Зато много витаминов группы В, витаминов С, А, РР, цинка, фосфора, магния, железа. Да и стоимость курицы, которая продается почти в каждом магазине, куда ниже, чем, например, индейки.

Вот только не всё куриное мясо одинаково безопасно. Качество зависит напрямую от производителя. Почему стоит брать продукцию «Алтайского бройлера» и как компания отвечает за безопасность продукта, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».
Кто следит за качеством продукта?
За качество мясной продукции, которая производится на предприятии «Алтайский бройлер», отвечает ветеринарная служба. Основная цель службы – вырастить здоровое поголовье, а главная задача – предотвратить заболевания цыплят и предпринять профилактические меры защиты, чтобы избежать заноса возбудителей инфекции на территории, где выращивают птицу, а также где производят готовый продукт.
Как следят за безопасностью?
Тушка цыпленка-бройлера производится в соответствии с требованиями ГОСТа. Это подразумевает строгий контроль не только на стадии выработки готовой мясной продукции, но и за процессом выращивания птицы.

Для того, чтобы мясо было вкусным, полезным, а главное - безопасным, разработан и соблюдается комплекс мер, которые позволяют вырастить здоровых бройлерных цыплят. Это, в свою очередь, является залогом того, что на наших столах будет чистый от различных добавок и безопасный для употребления продукт.

Контроль качества происходит на каждом этапе хозяйственной деятельности.

- Проводится постоянная лабораторная проверка сырья для производства кормов, а также готовых комбикормов собственного производства на соответствие требуемого качества и питательности.

- Осуществляется ветеринарный лабораторный контроль по качеству инкубационного яйца.

- Зооветеринарная лаборатория предприятия ведёт постоянный контроль за здоровьем и физиологическим развитием организма цыплят-бройлеров с 1-го дня жизни и в течение всего периода выращивания.

- В рамках производственного контроля ежедневно проводятся проверки каждой партии произведённой готовой мясной продукции.

- Согласно производственной программе, в государственных аккредитованных лабораториях проводятся лабораторные исследования мясной продукции в рамках государственного контроля за качеством.

- Профилактические меры. Для выращивания здорового птицепоголовья соблюдаются все производственно-технологические режимы, санитарно-гигиенические нормы, требования ветеринарного законодательства, а также дополнительные законодательные правила и приказы, направленные на выполнение основных требований к «предприятиям закрытого типа» и создание биологической защиты производственных территорий и выращиваемых бройлеров. «Алтайский бройлер» - это предприятие закрытого типа, где строго соблюдается санитарно-пропускной режим. Пройти на территорию, где выращивается птица, можно только тем сотрудникам, кто связан с обслуживанием цыплят, и только после санитарно-гигиенической подготовки.
Чем кормят цыплят?
Цыплята растут 36-38 суток на высокопитательных комбикормах собственного производства. За это время они достигают запланированного веса. В среднем примерно 2,3 килограмма. Основу корма составляет пшеница, растительное масло, соевый шрот. Кроме того, в корм добавляют витаминно-минеральный комплекс. Если цыплята росли здоровыми и сытыми, то привесы будут большие, а мясо будет насыщено питательными веществами. А значит, покупатель получит здоровый и полезный продукт.
Мясо привозят в магазины охлаждённым или замороженным?
«Алтайский бройлер» выпускает тушки цыплят-бройлеров, полуфабрикаты первичной разделки и субпродукты в охлаждённом и замороженном термическом состоянии. Важно понимать, что охлаждённое мясо цыплят-бройлеров вырабатывается строго по заявкам клиентов, поскольку у такого продукта срок хранения ограничен. На производстве продукция вырабатывается, охлаждается или замораживается до нужной температуры, а затем отгружается и доставляется специализированным транспортом в магазины.
А как замораживают продукт?
Заморозка расфасованной мясной продукции происходит в камерах шоковой заморозки при температуре -35 градусов Цельсия. У такой технологии масса преимуществ:

- кристаллы льда, образующиеся при шоковой заморозке, имеют меньший размер и большую плотность. При обычной заморозке кристаллы значительно крупнее и повреждают клеточную структуру мышечной ткани, потому при размораживании такого продукта пострадает не только вкус, но и качество;

- шоковая заморозка позволяет сохранить гораздо больше полезных веществ в продукте;

- шоковая заморозка защищает продукцию от развития микроорганизмов, тем самым подготавливает мясо цыплят-бройлеров к длительному хранению в морозильных камерах.
Сегодня говорят, что бройлерных цыплят надо покупать только домашних, потому что магазинные уступают им во вкусе и качестве? Это правда?
Бройлеры, выращенные в домашних условиях и на фабрике, имеют ряд отличий, но мясо каждой птицы по-своему вкусно и, без сомнений, полезное и питательное.

Цыплёнок-бройлер на птицефабрике растёт очень интенсивно, но не более 40 дней. Тем не менее, мясо цыплят-бройлеров нежное и насыщенное полезными для человека веществами. На сельхозпредприятиях создаются условия, исключающие попадание в организм цыплёнка вирусов и инфекций. Мясная продукция в этом случае сертифицирована по ГОСТу или ТУ, проверена, имеет сертификаты соответствия и прочие документы, подтверждающие её безопасность. Кроме того, доступность фабричных бойлеров для покупателей значительно выше, чем домашней птицы, ввиду их представленности на полках каждого магазина.

Цыплёнок-бройлер на домашнем подворье растёт с весны по осень, т.е. только в тёплое время года. В отличие от цыплят, выращенных промышленным способом, имеет возможность находиться в естественной природной среде (на улице). Поэтому птица менее защищена от возможного действия вредных факторов, таких как болезни и паразиты. Мясо домашней птицы не проверено на соответствие требованиям безопасности, не имеет соответствующих документов. Покупать домашнюю курочку рекомендуем только у знакомых и проверенных продавцов.
В магазинных цыплятах есть антибиотики?
Здоровье цыплят – это залог получения питательного и полезного мясного продукта. Поэтому на птицефабриках лекарственные препараты применяются с профилактической целью в первые 10 дней жизни цыплят. Приём этих добавок осуществляется по научно обоснованной схеме под строгим контролем ветеринарных врачей. В последующем антибактериальные препараты не применяются, так как условия кормления и содержания птицы обеспечивают сохранение иммунитета и резистентности организма бройлеров. Таким образом, за 30 дней до убоя ветеринарные препараты выводятся из организма птицы. Предприятия регулярно проводят лабораторные испытания готовой продукции из мяса цыплят-бройлеров на наличие антибиотиков. При отсутствии таковых и оформляется сертификат соответствия ГОСТу или ТУ.

Домашние подворья, выращивающие цыплят-бройлеров на продажу, также заботятся об их здоровье. Ведь от состояния поголовья зависят сохранность, привесы, а, соответственно, и прибыль, полученная в будущем. Поэтому домашним бройлерам, как правило, тоже дают с кормом лекарственные препараты. Но не факт, что это делается под контролем ветеринаров. Если сельскохозяйственные предприятия, выращивающие птицу, законодательно обязаны проверять свою продукцию на безопасность для здоровья человека в специальных лабораториях, то к личным подворьям таких требований нет.
Говорят, что курицам делают уколы, чтобы они были больше?
На «Алтайском бройлере» никаких уколов цыплятам не ставят. Не используются никакие стимуляторы роста, в этом нет необходимости. Современные методы выращивания бройлеров позволяют цыплятам высокопродуктивных пород набирать максимальную массу, находясь в комфортных условиях содержания и питаясь только натуральными сбалансированными кормами.
Чем отличается мясо курицы с надписью: «Для жарки»?
Есть отдельный вид продукции из мяса птицы, предназначенный для жарки и запекания. Её изготавливают с применением специального оборудования, на упаковке данной продукции должна быть надпись: «Для жарки». Приготовление таких полуфабрикатов предполагает инъектирование мяса солевым раствором или выдерживание в нём для придания объёма и сочности. Эти полуфабрикаты имеют экономичные цены. Советуем обращать внимание на надпись и состав продукта, который указан на упаковке.

К продукции, выпущенной по ГОСТу, технология, связанная с инъектированием птицы, не имеет никакого отношения.
Покупатель может быть уверен в качестве продукции «Алтайского бройлера», так как подобная технология на предприятии в производстве мяса птицы категорически не поддерживается и отсутствует.
"Алтайский бройлер"

Алтайский край, г. Бийск
ул. Лесная, д. 25
тел. 8 (3854) 30-60-02
e-mail: abroiler@abroiler.ru
www.abroiler.ru
Made on
Tilda