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Окунись в лето
Лучшие места для жаркого отдыха в Алтайском крае
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Отдыхаем, расслабляемся и думаем только о хорошем вместе с Amic.ru
Пляжи
Пляж "Солнечный"
Лучший пляж в Сибири
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Павловский пляж
Бесплатный искусственный пляж в 45 км от Барнаула
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Горный Алтай
База отдыха "АлтайРай"
Отличное место для всей семьи
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"АлтАйская Ривьера"
Самый большой комплекс открытых бассейнов в России
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Парки
Парк "Солнечный ветер"
Игры, спорт, отдых на свежем воздухе и более 30 аттракционов
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Парк "Арлекино"
Отличное место для семейного отдыха, романтических свиданий и прогулки с друзьями
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На природе
Как сделать дикий отдых цивилизованным
Палатки, костер, шум воды и никаких соседей
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Алтайская кухня
Мясные деликатесы, цельномолочная продукция, сыры, мед, продукты зернопереработки - Алтайский край по праву считается житницей Сибири
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Советы
Зачем нужна страховка от клеща и как она действует?
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Отдых с детьми
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Как правильно загорать и что делать, если обгорел на солнце?
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Аптечка в дорогу
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Хорошего отдыха!
Текст: Александра Черданцева, Ирина Кисенлева, Татьяна Гладкова,
Вячеслав Кондаков, Екатерина Шевырева
Дизайн: Мария Трубина
Концепция: Нина Гюнтер
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