Звездица — предмет церковной утвари, представляющий собой две металлические крестообразно соединённые дуги. Символизирует Вифлеемскую звезду

Дискос — в Православной церкви и в Католических церквях византийского обряда один из литургических сосудов. Представляет собой блюдо на подножии с изображением сцен изНового Завета, чаще всего — младенца Иисуса Христа.

Лжица — небольшая ложка с крестом на конце рукояти, употребляется в византийском обряде для преподания причастия из потира верующим.

Потир — сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии причастия.

Престол — в христианском храме стол, находящийся в середине алтаря, освящённый архиереем для совершения на нём Евхаристии.





