Литургия Преждеосвященных Даров в барнаульском Покровском соборе

Великий пост

Совсем скоро закончится Великий пост, и православные христиане будут праздновать Пасху сорок дней. Но впереди Страстная седмица, именно в это время был распят Иисус Христос. В храмах совершаются богослужения и литургии. Одна из самых прекрасных и возвышенных служб – Литургия Преждеосвященных Даров, которая происходит только во время Великого поста в среду и пятницу. Верующие стремятся хотя бы один раз за пост поприсутствовать на ней и причаститься Святых Христовых Тайн. Фотокорреспондент информационного портала Amic.ru побывал на Литургии в пятую седмицу поста и составил небольшой фоторассказ о таинстве причастия.
... Ранняя весна, люди спешат на работу, дети в школу, священники идут в храм, чтобы совершать великопостную молитву.
Прочитав входные молитвы, священнослужители входят в алтарь и облачаются в специальные одежды.

На снимке священник надевает поручи с нашитыми крестами, это подразумевает, что его руками должен действовать Христос.
Пономарь помогает в алтаре, его роль обычно исполняют миряне, среди задач - разжигать кадило для священника, который совершает каждение храма. Кадильный дым символизирует Божию благодать, которая, подобно дыму, окутывает верующих в храме и восходящие к Богу молитвы прихожан.
На клиросе хор исполняет богослужебное песнопение. Священник и хористы должны хорошо слышать и понимать друг друга. Во многом красота богослужения зависит от их слаженного тандема
Тем временем священник читает Евангелие. Слова священного писания разносятся по всему храму. Параллельно со службой исповедуются прихожане. Христианин не допускается к причастию, если он не прошел таинство исповеди.
Спаситель. Икону украшают темной материей, символизирующей скорбь страсти Христовой
Священник поклоняется царским вратам, произнося молитву Ефрема Сирина (один из великих учителей церкви IV века, христианский богослов и поэт - прим. ред.). По православному обычаю, если священник встает на колени, то прихожане тоже их преклоняют. Когда диакон произносит ектению (молитвенное прошение - прим. ред.), священник параллельно читает свою молитву.
Многие миряне думают, что ладан кадят для того, чтобы отпугнуть злых духов. На самом деле фимиам - символ восходящих молитв к Богу. На протяжении службы происходит чтение священного писания.
Начинается литургия. Сначала священник облачается в стихарь - подризник - как правило, он белого цвета. Стихарь знаменует светлую жизнь, напоминает о непорочности и выражает духовную радость о Господе, это выражается и в молитве: «Да возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя…»

Священник с диаконом отходят к жертвеннику и совершают каждение Даров. На алтаре находятся важные предметы, которыми пользуется священник во время литургии: чаша или потир, дискос, звездица, копие, платы, лжица (ложка), тарелица
Царские врата отверзаются. Воздев руки, священник молится: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы: се Жертва тайная совершена дориносится».
Перед литургией священник совершает молитву перед престолом. Звон колокола во время литургии дает сигнал, когда нужно встать на колени. Повторный звон призывает встать с колен.
Сейчас Дары будут перенесены на престол. В полном молчании священнослужители проходят по солее (возвышение пола перед алтарной преградой) и заходят через Царские врата в алтарь. Священник несет дискос у головы.

На фотографии раздробление тела Господня. Это частицы, пропитанные вином - Кровью Христовой. Агнец (хлеб) был приготовлен на Литургии, служившейся в предыдущий воскресный день
После причащения священник испивает из Чаши. Затем Чаша с Причастием выносится прихожанам. Диакон: «Со страхом Божиим и верою приступите!». Священник произносит молитву: «Верую, Господи, и исповедую…».
Подходя к Чаше, прихожане не крестятся, чтобы ненароком ее не толкнуть, называют свое полное христианское имя и принимают частицу Тела Христова, целуют подножие Чаши и отходят в сторону. Когда причастие окончено, священник выходит к пастве и произносит напутственное слово.
По окончании проповеди прихожане целуют крест
Литургия окончена. Выходящих из храма прихожан встречает яркое солнце. После причастия на душе легко и спокойно. Теперь важно не растерять это чувство в повседневной суете.

Церковный словарь

Звездица — предмет церковной утвари, представляющий собой две металлические крестообразно соединённые дуги. Символизирует Вифлеемскую звезду
Дискос — в Православной церкви и в Католических церквях византийского обряда один из литургических сосудов. Представляет собой блюдо на подножии с изображением сцен изНового Завета, чаще всего — младенца Иисуса Христа.
Лжица — небольшая ложка с крестом на конце рукояти, употребляется в византийском обряде для преподания причастия из потира верующим.
Потир — сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии причастия.
Престол — в христианском храме стол, находящийся в середине алтаря, освящённый архиереем для совершения на нём Евхаристии.


Алтарь -На православном христианском Востоке алтарём называют возвышенную восточную часть христианского храма, предназначенную для священнослужителей и обычно отделённую от средней части храмаиконостасом.
Копие – в православии обоюдоострый нож (резец) с треугольным лезвием. Относится к Священным сосудам.
Литургия — главнейшее христианское богослужение в Исторических церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии.
Евхаристия, Святое Причастие, Вечеря Господня в христианстве толкуется как таинство, священнодействие, обряд. Заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их вкушении.
Каждение - воскурение фимиама, то есть сжигание в специальном сосуде - кадиле - смеси благовонных веществ.
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