Алтарь -На православном христианском Востоке алтарём называют возвышенную восточную часть христианского храма, предназначенную для священнослужителей и обычно отделённую от средней части храмаиконостасом.
Копие – в православии обоюдоострый нож (резец) с треугольным лезвием. Относится к Священным сосудам.
Литургия — главнейшее христианское богослужение в Исторических церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии.
Евхаристия, Святое Причастие, Вечеря Господня в христианстве толкуется как таинство, священнодействие, обряд. Заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их вкушении.
Каждение - воскурение фимиама, то есть сжигание в специальном сосуде - кадиле - смеси благовонных веществ.