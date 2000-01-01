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Ах, эта свадьба
Проект Amic.ru о том, как все успеть и ничего не упустить в этот важный день
Самый лучший день
От булавки до платья, от туфель до прически, от музыки до салата - на свадьбе все имеет огромное значение. Этот день должен запомниться лишь положительными эмоциями, улыбками гостей и счастливыми криками "горько". Но всему этому предшествуют долгие месяцы подготовки. Кто-то продумывает все сам, что обычно сопряжено с нервами, ссорами и разнообразными трудностями. А кто-то поступает проще и отдает все в руки профессионалов.
Как не превратить подготовку к свадьбе в настоящий кошмар и к кому обратиться за помощью в организации такого значимого торжества, читайте в проекте Amic.ru.
жених и невеста
тили-тили-тесто
Прическа, макияж, платье, костюм и букет - продумываем до мелочей свадебный образ
СВАДЕБНЫЕ ЦВЕТЫ
Чистый букет надежды
САМАЯ КРАСИВАЯ
Макияж и прическа
ЖЕНИХ
О боже, какой мужчина!
НЕВЕСТА
Белое платье, белая фата
где отметить?
И что душа захочет - выбирай!
Загородные клубы, уютные рестораны - выбираем место для торжества

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ
КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
свадебные штучки
Декор, подарки гостям, кортеж и незабываемые впечатления - делаем свадьбу уникальной
ДЕКОР
КОНФИТЮР ДЛЯ ГОСТЕЙ
Чтобы не было горько
ИМБИРНЫЙ ПОДАРОК
СВАДЕБНЫЙ СТОЛ
ПОЛЕТ НА ШАРЕ
КОРТЕЖ
медовый месяц
Белый пароход, цветной закат и розовый восход
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА РУБЕЖ
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Tilda