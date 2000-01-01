Ах, эта свадьба

Самый лучший день

От булавки до платья, от туфель до прически, от музыки до салата - на свадьбе все имеет огромное значение. Этот день должен запомниться лишь положительными эмоциями, улыбками гостей и счастливыми криками "горько". Но всему этому предшествуют долгие месяцы подготовки. Кто-то продумывает все сам, что обычно сопряжено с нервами, ссорами и разнообразными трудностями. А кто-то поступает проще и отдает все в руки профессионалов.

Как не превратить подготовку к свадьбе в настоящий кошмар и к кому обратиться за помощью в организации такого значимого торжества, читайте в проекте Amic.ru.

