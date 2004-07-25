Шукшинские дни на Алтае

С верхней точки горы Пикет открывается живописный вид на пейзажи поймы реки Катунь и предгорий Алтая. Видны Монахова гора и Бобырган. Эти места не раз упоминались в литературных произведениях Шукшина.



Недалеко от памятника Василию Макаровичу находится древнее Сросткинское городище, которое с удовольствием посещают туристы. Оно появилось еще во времена скифов, когда на Алтай пришли кочевники и стали вытеснять алтайских коренных жителей. Берег Катуни ограждал древнее городище с трех сторон, а четвертая сторона была защищена искусственным рвом. Сегодня в городище зафиксировано около 40 крупных жилищных западин.



Также на Пикете находится Сросткинская палеолитическая стоянка, которая относится к эпохе верхнего палеолита (древнекаменного века). Ученые посчитали, что стоянка появилась здесь в период от 40-35 до 17-10 тыс. лет тому назад.



Справа, на высокой террасе берега Катуни расположен курганный могильник. Высота мыса над уровнем реки достигает 50 м. На его площади насчитывается около 50 курганов, имеющих вид плоских насыпей высотой от 0,3 до 1 м и диаметром от 5,6 до 8,3 м.



Курганные могильники горы Пикет дали имя сросткинской культуре (конец VII-XII вв.), которая появилась в результате прихода древних тюрок из Горного Алтая и соединения их с местным угро-самодийским населением.

