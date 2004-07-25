Шукшинские дни на Алтае
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Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" - это не просто крупнейшее культурное событие в Алтайском крае. Это настоящий всенародный праздник, на который приезжают тысячи гостей со всей России. В их числе известные актеры театра и кино, музыканты, писатели.
Здесь выступают лучшие коллективы края и страны, обсуждаются лучшие литературные проекты. А талантливым писателям вручают литературную премию. Одно из громких событий - Шукшинский кинофестиваль. Конкурсные фильмы показывают в Барнауле и других городах и селах края. А гости фестиваля запросто могут общаться с кинозвездами на творческих встречах.
Все самое интересное о Шукшинском фестивале и почему его обязательно надо посетить, рассказывает наш проект.
Шукшинские
чтения
В 1976 году, через два года после смерти Василия Макаровича, Краевая писательская организация предложила провести Шукшинские чтения. Мероприятие прошло в ДК Химиков Бийска. Почетными гостями стали мать Шукшина Мария Сергеевна и его сестра Наталья Макаровна. На чтениях присутствовали кинорежиссеры из Москвы Ренита и Юрий Григорьевы, писатели Иван Кудинов, Евгений Гущин, Юрий Казаков и поэт Геннадий Панов. Зрителей было очень много, люди приехали в Бийск из Санкт-Петербурга, Свердловска, Красноярска, Горного Алтая и других регионов. После официальной части все отправились на гору Пикет — любимое место Василия Макаровича. Эта традиция - завершать все официальные мероприятия праздника на горе Пикет - сохраняется и сегодня.
"Шукшинские чтения" - одно из основных мероприятий фестиваля. По сути, именно они и стали родоначальниками "Шукшинских дней на Алтае". Инициатива принадлежала друзьям и землякам писателя и режиссера.
Спустя пять лет Шукшинские чтения получили официальный статус, и ответственный секретарь Алтайской писательской организации Лев Квин объявил, что они будут проводиться ежегодно.
Вот уже 42 года Шукшинские чтения привлекают в Алтайский край известных литераторов, редакторов и литературоведов. На "Шукшинские дни" приезжали писательница, лауреат "Большой книги - 2015" и премии "Книга года" Гузель Яхина (роман "Зулейха открывает глаза", "Дети мои"), исследователь, публицист Алексей Варламов (серия книг "Жизнь замечательных людей"), писатель, литературовед, обладатель российской национальной литературной премии "Большая книга" Евгений Водолазкин ("Авиатор", "Лавр"), редактор журнала "Роман-газета", писатель Юрий Козлов ("Воздушный замок", "Реформатор"), поэт, член-корреспондент Академии поэзии Владимир Молчанов, поэтесса, обладательница премии Президента РФ для молодых деятелей культуры 2010 года Мария Маркова и многие другие.
Литературный перекресток
Не каждый день в регионы приезжают такие гости, поэтому, чтобы дать возможность всем желающим пообщаться с интересными авторами, в программу "Шукшинских дней" включили "Литературный перекресток" — встреча писателей с их поклонниками. "Перекресток" проходит в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова, а основные хедлайнеры мероприятия рассказывают о себе и творчестве, презентуют новые произведения и отвечают на вопросы публики.
Издательские проекты
В рамках фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" публике презентуют новые издания. Так, в 2009 году вышло восьмитомное собрание сочинений Василия Макаровича Шукшина и книга "Василий Шукшин: жизнь в кино". А в 2014 году на "Литературном перекрестке" представили собрание сочинений Василия Шукшина в девяти томах, изданное к 85-летию со дня рождения писателя.
В 2015 году свою книгу "Василий Шукшин" из серии "Алтай. Судьба. Эпоха" на Алтай привез писатель Алексей Варламов. А писатель Юрий Козлов издал особый выпуск "Роман-газеты", посвященный 80-летию Алтайского края. В этом номере собрали произведения талантливых авторов, родившихся в Алтайском крае - от тех, что стали уже классиками, до современных.
Шукшинские чтения знамениты еще и своей литературной премией. Ее учредили в 2007-м, в Год русского языка. Первым лауреатом стал писатель Виктор Потанин из города Кургана. Среди других победителей такие авторы, как Анатолий Кирилин, Иван Евсеенко и Михаил Тарковский.
Шукшинский
кинофестиваль
Каждое лето на Алтай приезжают звезды кино, театра, литературы, чтобы побывать на горе Пикет в Сростках, презентовать свои фильмы перед гостеприимными алтайскими зрителями. Красная ковровая дорожка возле краевого театра имени Василия Шукшина за долгие годы превратилась в один из символов фестиваля. Посмотреть на кинозвезд "вживую" приходят тысячи жителей Барнаула и гостей столицы.

Кино и литература неразделимы в творчестве Василия Шукшина. Поэтому логично, что еще на первые Шукшинские чтения приезжали и его друзья-кинематографисты, а земляки-односельчане не только читали наизусть его рассказы, но и вспоминали его фильмы.
Шукшинский кинофестиваль — пожалуй, самое громкое событие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и главное светское мероприятие года в Алтайском крае.
В 1979 году на 50-летний юбилей Шукшина в Сростки приехала большая делегация кинематографистов и писателей. Особенно теплые воспоминания у жителей края оставили Виктор Астафьев и Василий Белов. А в 1999 году, в год 70-летнего юбилея со дня рождения писателя, сценариста, режиссера, актера и писателя, прошел первый Шукшинский кинофестиваль, девизом которого стало знаменитое высказывание Василия Макаровича — "нравственность есть правда". И фильмы для фестиваля отбираются особые — о человечности и нравственности.

Традиционно киносмотр открывается в Барнауле, фильмы-конкурсанты также демонстрируют в Бийске и Сростках. В 2018 году география показов расширилась благодаря открывшимся новым 3D-кинозалам в городах и районах края. Теперь картины, вошедшие в конкурсную программу Шукшинского фестиваля, будут показывать в Змеиногорске, Камне-на-Оби, Благовещенке, Кулунде, Поспелихе. Завершается кинофестиваль большим праздником в Сростках на горе Пикет, где вручаются награды авторам фильмов-победителей.
Сегодня площадка "Шукшинских дней на Алтае" собирает известных режиссеров, продюсеров, руководителей молодежного центра кинематографистов, композиторов. Отбором фильмов конкурсной программы занимаются специальные киноведы из Москвы.

В разные годы на Алтай приезжали Лев Дуров, Олег Стриженов, Георгий Жжёнов, Тамара Сёмина, Зинаида Кириенко, Владимир Конкин, Владимир Меньшов, Светлана Светличная, Валерий Баринов, Владислав Галкин, Ольга Будина, Сергей Безруков, Никита Высоцкий, Нина Усатова, Валентин Распутин, Олег Митяев и другие.

В 2014 году "Шукшинские дни" посетили Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей Безруков. Сергей Гармаш исполнил главную роль в музыкальной сюите "Мастер" о жизни и творческом пути Василия Шукшина. Музыку к ней написал композитор Эдуард Артемьев, известный по сотрудничеству с Никитой Михалковым и Андреем Тарковским. А в Бийске в рамках фестиваля прошла творческая встреча с Сергеем Безруковым. За работу над исторической драмой "Золото" по итогам фестиваля Безруков получил приз за лучшую мужскую роль.
В 2015 году Шукшинский кинофестиваль открылся фильмом народного артиста России Сергея Никоненко "Охота жить", основанным на произведениях нашего прославленного земляка. Среди главных гостей фестиваля - заслуженные артисты России Екатерина Гусева и Евгений Дятлов. В дни работы кинофестиваля было проведено девять творческих встреч с режиссерами, актерами, представляющими фильмы конкурсной программы. Режиссер Александр Котт представил ленту "Испытание", с которой за два месяца до этого взял главный приз на "Кинотавре". Актер Константин Балакирев привез на "Шукшинские дни" нашумевший фильм "Территория", а лауреат Венецианского кинофестиваля, автор с мировой известностью Алексей Федорченко провел творческую встречу с поклонниками своего творчества и презентовал историческую драму "Ангелы революции".
Жюри кинофестиваля в 2016 году возглавила заслуженная артистка России Светлана Светличная. Гостями праздника стали звезда фильма "Бумер" Андрей Мерзликин, народный артист РФ Валерий Баринов, актер Дмитрий Марьин. Гран-при фестиваля – лучший игровой полнометражный фильм – присужден картине "Я – учитель" режиссера Сергея Мокрицкого. Андрей Мерзликин в рамках "Шукшинских дней" также показал трехчасовой музыкально-драматический спектакль "Человек земли" о жизни Василия Шукшина. В 2017 году председателем жюри кинофестиваля стал Виктор Мережко.

По красной ковровой дорожке фестиваля прошли заслуженная артистка России Марина Яковлева, актер театра и кино Иван Кокорин, а также рок-музыкант Гарик Сукачев, снявший документальную картину "То, что во мне" про Чуйский тракт.

В рамках фестиваля впервые прошел открытый питчинг кинодебютов, на котором собрались режиссеры со всей Сибири. В комиссию Шукшинского питчинга вошли продюсер корпорации "Русская Фильм Группа" Алексей Петрухин, поставивший один из самых прибыльных блокбастеров российского кино за последние годы - "Вий" и исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин. Кстати, такое же мероприятие в рамках кинофестиваля пройдет и в 2018 году. В нем примут участие представители сразу нескольких крупных российских киностудий.
В 2018 году Шукшинский кинофестиваль будет отмечать свое 20-летие. Его главный приз - уменьшенную копию Царицы ваз из яшмы - за эти годы получали режиссеры с мировым именем: Сергей Мокрицкий, Андрей Звягинцев, Алексей Балабанов, Николай Лебедев.

В рамках кинофестиваля жители Алтайского края имеют по-настоящему уникальную возможность посмотреть лучшие фильмы современного кинематографа России. В конкурсной программе участвовали картины таких известных режиссеров, как Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Андрей Звягинцев, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Никита Михалков, Владимир Хотиненко.
Интересные факты о Шукшинском кинофестивале
Трехкратная победительница Шукшинского кинофестиваля - Лидия Боброва. Ей вручали главную награду фестиваля в 1999 году за фильм "В той стране", в 2005 году за картину "Бабуся" и в 2009 году за фильм "Верую!", который был снят по мотивам произведений Василия Шукшина.
С 1999 года Шукшинский кинофестиваль назывался зрительским, а потому главной наградой был Приз зрительских симпатий.
С 2007 года Шукшинский кинофестиваль получил статус всероссийского.
Главной наградой Шукшинского кинофестиваля с 2007 года стала уменьшенная копия Царицы ваз из яшмы зеленого цвета, добытой на уникальном Ревнёвском месторождении в Змеиногорском районе. Ваза изготовлена на Колыванском камнерезном заводе.
Фильмы-победители
Театральные
постановки
Среди знаковых постановок можно назвать симфоническую сюиту "Мастер", написанную всемирно известным композитором, народным артистом России Эдуардом Артемьевым. Премьера состоялась в 2014 году, а в исполнении были задействованы музыканты симфонической филармонии, оркестра "Сибирь", артисты краевого театра драмы, а также музыканты рок-группы "Ва-Банк" Александр Ф. Скляр и артист Сергей Гармаш.

В 2016 году на "Шукшинском фестивале" показали балет по мотивам произведений Василия Макаровича. Постановкой пластики занимался легендарный Владимир Васильев, он 30 лет был ведущим солистом Большого театра. Из пяти частей, созданных молодыми балетмейстерами из России и Белоруссии, Васильев собрал в единое целое динамичный и яркий музыкально-драматический спектакль, акцент в котором сделан на современной пластике.
Театральные постановки по мотивам произведений Шукшина показывали еще на самых первых чтениях, тогда это были артисты бийской драмы. И именно с тех пор спектакли стали частью основной программы фестиваля.
А "танцевал" произведения Шукшина Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая.
В этот же год зрителям показали музыкально-драматический спектакль актера театра и кино Андрея Мерзликина по мотивам произведений Василия Макаровича "Человек земли".
Гора Пикет
Высота Пикета над уровнем моря - 294 м. Площадь - более 140 га. У подножия горы на берегу Катуни зародилось село Сростки.

Северный и северо-восточный склоны Пикета положе, западный и юго-западный отвесные, постепенно понижающиеся. Вдоль южной стороны течет Катунь, с восточной стороны протекает приток Катуни - река Федуловка. С северной стороны проходит Чуйский тракт. Как вспоминают друзья и знакомые Шукшина, Василий Макарович любил думать, сидя на склоне горы.
Гора Пикет (старинное название горы Бекет) - одно из красивейших мест Алтайского края и любимое место Василия Шукшина.
С верхней точки горы Пикет открывается живописный вид на пейзажи поймы реки Катунь и предгорий Алтая. Видны Монахова гора и Бобырган. Эти места не раз упоминались в литературных произведениях Шукшина.

Недалеко от памятника Василию Макаровичу находится древнее Сросткинское городище, которое с удовольствием посещают туристы. Оно появилось еще во времена скифов, когда на Алтай пришли кочевники и стали вытеснять алтайских коренных жителей. Берег Катуни ограждал древнее городище с трех сторон, а четвертая сторона была защищена искусственным рвом. Сегодня в городище зафиксировано около 40 крупных жилищных западин.

Также на Пикете находится Сросткинская палеолитическая стоянка, которая относится к эпохе верхнего палеолита (древнекаменного века). Ученые посчитали, что стоянка появилась здесь в период от 40-35 до 17-10 тыс. лет тому назад.

Справа, на высокой террасе берега Катуни расположен курганный могильник. Высота мыса над уровнем реки достигает 50 м. На его площади насчитывается около 50 курганов, имеющих вид плоских насыпей высотой от 0,3 до 1 м и диаметром от 5,6 до 8,3 м.

Курганные могильники горы Пикет дали имя сросткинской культуре (конец VII-XII вв.), которая появилась в результате прихода древних тюрок из Горного Алтая и соединения их с местным угро-самодийским населением.
Интересные факты о горе Пикет
На горе Пикет снят последний кадр фильма "Печки-лавочки"
С 1976 года Пикет является местом проведения Шукшинских чтений.
В 2004 году на горе установлен памятник Василию Шукшину. Его вес — более 20 тонн, а высота - 8 метров. Памятник выполнил скульптор Вячеслав Клыков на собственные средства.
Гора Пикет является памятником истории и культуры. Она славится также своими курганами и могильниками, сохранившимися здесь со времен древних скифов и тюрок. Именно на этой горе был найден древний палаш, украшенный золотом, который сегодня находится в Эрмитаже.
Основные даты
С чего начинались "Шукшинские дни на Алтае"
25 июля 1976 года
25 июля 1976 года
Состоялись первые Шукшинские чтения
Первые Шукшинские чтения в Алтайском крае прошли в Бийске 25 июля 1976 года по инициативе писателя Ивана Кудинова. Почетными гостями стали мать Шукшина Мария Сергеевна и его сестра Наталья Макаровна. Участниками чтений были кинорежиссеры из Москвы Ренита и Юрий Григорьевы, писатели Иван Кудинов, Евгений Гущин, Юрий Казаков, Геннадий Панов, а также жители Бийска. В тот же день праздник переместился в Сростки на гору Пикет.
20 июля 1980 года
20 июля 1980 года
Чтения стали ежегодными
В этот день было объявлено, что Шукшинские чтения в Алтайском крае будут проводиться ежегодно. На тот момент в регионе проходил уже пятый Шукшинский праздник.
1986 год
1986 год
Краевой статус
Праздник получил статус краевой акции "Шукшинские дни на Алтае", в рамках которой проводились Шукшинские чтения. Праздник открывался в Барнауле, перемещался в Бийск и завершался фестивалем в Сростках.
1999 год
1999 год
Фестиваль стал всероссийским
"Шукшинские дни" получили статус всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Тогда же был старт первого Шукшинского кинофестиваля.
25 июля 2004 года
25 июля 2004 года
На горе Пикет появился памятник
На Пикете установлен бронзовый памятник Василию Шукшину. Его автор - народный художник РФ Вячеслав Клыков. Памятник установлен к 75-летию писателя и 30-летию со дня его смерти. На постаменте высечена надпись "Василию Шукшину с любовью русские люди".
2006 год
2006 год
Визит министра культуры и массовых коммуникаций
"Шукшинские дни на Алтае" посетил министр культуры и массовых коммуникаций России Александр Соколов.
2007 год
2007 год
Появились премия и кинофестиваль
В 2007 году во время Всероссийских Шукшинских дней впервые вручили Шукшинскую литературную премию. Ее первым лауреатом стал писатель Виктор Потанин из города Кургана.

В 2007 году Шукшинский кинофестиваль получил статус всероссийского.
2009 год
2009 год
Год имени Шукшина
В Алтайском крае объявлен год Василия Макаровича Шукшина. В этот год вышло 8-томное собрание сочинений писателя. А музей, который носит его имя, получил в подарок первое специализированное музейное фондохранилище в Алтайском крае.
2014 год
2014 год
Расширение географии фестиваля
В этом году впервые мероприятия Шукшинского фестиваля прошли сразу в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Бийском и Смоленском районах.

- 22 июля на сцене краевого театра драмы им. В.М. Шукшина состоялась мировая премьера музыкально-драматической сюиты композитора Э.Н. Артемьева "Мастер", в которой приняли участие 160 человек.

- Презентовано собрание сочинений В.М. Шукшина в девяти томах.
2015 год
2015 год
Фестиваль посетил Владимир Мединский
Почетным гостем Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" стал министр культуры РФ Владимир Мединский, который приехал вместе со своей семьей.
2016 год
2016 год
Театральные премьеры
В рамках фестиваля состоялись две грандиозные премьеры. Так, балетмейстер Владимир Васильев представил спектакль "Жил человек" по мотивам произведений Василия Шукшина. А в музыкально-драматическом спектакле "Человек земли" в краевом театре драмы выступил актер Андрей Мерзликин.
2017
2017
Программа становится еще интереснее
Впервые в рамках Шукшинского кинофестиваля были представлены две конкурсные программы – зрители посмотрели 9 полнометражных художественных картин и 26 фильмов короткого метра.

- В Сростках состоялась премьера фильма Игоря Сукачева "Алтайская песня".
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Текст: Елена Лепезина, Вячеслав Кондаков, Мария Трубина
Верстка и дизайн: Мария Трубина
Фото: Управление по культуре и архивному делу Алтайского края, Altairegion22.ru, Мария Трубина
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