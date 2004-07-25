Шукшинские дни на Алтае

В 2018 году Шукшинский кинофестиваль будет отмечать свое 20-летие. Его главный приз - уменьшенную копию Царицы ваз из яшмы - за эти годы получали режиссеры с мировым именем: Сергей Мокрицкий, Андрей Звягинцев, Алексей Балабанов, Николай Лебедев.
В рамках кинофестиваля жители Алтайского края имеют по-настоящему уникальную возможность посмотреть лучшие фильмы современного кинематографа России. В конкурсной программе участвовали картины таких известных режиссеров, как Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Андрей Звягинцев, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Никита Михалков, Владимир Хотиненко.