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На Алтае
Мясо
ЕСТЬ
Проект выпущен при поддержке управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
ясо не просто вкусный, это незаменимый продукт, особенно для сибиряков.
М
С древних времен мясо давало нашим предкам силу и энергию, чтобы пережить лютые сибирские морозы, охотиться и выживать в суровых условиях.

Во времена СССР мясом из Алтайского края снабжался весь Дальний Восток и Север России. В 2018 году вновь можно говорить о том, что мясная промышленность Алтайского края пережила худшие времена и показывает стабильный рост.

Так, с января по июль 2018 года в регионе произвели 129,6 тыс. тонн мяса в живом весе. Это на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Эксперты отметили интересную тенденцию: в России меняется структура потребления мясных продуктов. Наши сограждане стали меньше есть говядины и больше птицы, колбасам же предпочитают мясные полуфабрикаты. Причиной этого называется то, что люди выбирают более доступный по цене товар и стараются придерживаться правил здорового питания, а потому готовить себе полноценный обед дома.

В Алтайском крае эта тенденция также заметна: согласно статистике, за последние пять лет в регионе производство мяса и субпродуктов домашней птицы выросло на 13%, мясных консервов - на 10%. А вот производство колбасных изделий сократилось на 50% по сравнению с 2013 годом.
мясо птицы
69,6%
Росстат: в 2017 году в России доля производства мяса птицы составила 56,4%, свинины - 34,5%, говядины — 8,6%, баранины и козлятины — 0,3%.

Производство мяса в Алтайском крае:
говядина
21,5%
свинина
8,7%
баранины и козлятины
0,2%
лтайские производители подстраиваются под запросы потребителей и расширяют ассортимент продукции.
А
Появляются новые виды колбасных изделий и полуфабрикатов из мяса птицы. Сегодня производители готовы предоставить и филе, и окорока, и голени, и целые тушки и субпродукты — на любой вкус и ценовую категорию. В регионе выпускают охлажденное и замороженное мясо птиц. Кстати, по пользе и потребительским качествам они практически не отличаются. Производители применяют метод шоковой заморозки при минус 36 градусах. Это позволяет сохранить все полезные вещества, а в клетках не образуется кристаллов льда. Значит, при размораживании тушки мясо не теряет формы и вкусовых качеств.
Цыплята-бройлеры вырастают за 36 дней. При этом никаких гормональных препаратов при их выращивании алтайские производители не используют. Своих размеров бройлеры достигают за счет особых условий содержания, которые трудно соблюсти на домашнем подворье: постоянный оптимальный для роста цыплят уровень температуры и влажности, специальное освещение. Цыплят кормят комбикормами, в основу которых входят злаки и витаминно-минеральные добавки.
ще одно из по-настоящему важных новшеств последних лет: в крае появилась целая линейка детской мясной продукции.
Е
Согласно национальным стандартам, разработанным в ВНИИ мясной промышленности, комплексы по выращиванию скота для детской продукции "должны находиться в экологически и радиологически благополучных районах, а откорм животных должен осуществляться по специальной технологии с использованием экологически чистых кормов". Кроме того, при изготовлении такой продукции запрещены фосфаты, соя и другие добавки. Не рекомендуется использовать импортное мясо, так как оно может не соответствовать гигиеническим нормам.

Не в каждом регионе можно выполнить все эти условия. А на Алтае — можно. Потому в последние годы наш регион может похвастаться детскими колбасами, сосисками, сардельками и другими видами мясной продукции. При этом алтайские производители расширяют ассортимент, постоянно улучшая его состав, добавляя витамины A, Bl, В2, ВЗ, Е, а также кальций и железо.
"Детская продукция изготавливается только из мяса, поставляемого нашими товаропроизводителями, выращенного на алтайской земле, только из охлажденного сырья, полученного от здоровых животных, выращенных без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов и отвечающего требованиям к мясному сырью для детского питания детей старше трех лет ".
Тамара Бердникова
директор ОАО «Восход» Каменского мясокомбинат
егодня в Алтайском крае производством детской мясной продукции занимаются ООО "Пятачок Плюс", ОАО "Рубцовский мясокомбинат",
С
ОАО "Восход" Каменский мясокомбинат", ООО "Алтайские колбасы", ООО "Мясоперерабатывающая компания "Алтай".
Мясные полуфабрикаты можно давать ребенку с 1,5 лет
Мясные продукты для детей:
- должны содержать пониженное количество соли и специй.

- не должны содержать красители, а потому их цвет не привлекательно-розовый, а ближе к серому — цвету настоящего вареного мяса.
Вареные колбасы разрешаются детям с 3 лет
Полукопченые можно включить в рацион детей старше 6 лет
есмотря на трудности, фермеры Алтайского края развивают производство элитного товара — мраморной говядины.
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В 2018 году разведением особых мясных пород скота занимаются предприятия Красногорского, Целинного, Локтевского, Бийского, Егорьевского и других районов края.

Популярностью у фермеров пользуются великаны-герефорды, казахская белоголовая и галловейская породы быков — их завозят из других регионов. Руководители предприятий делятся опытом друг с другом, так как работа с этими породами непростая. Долгое время вообще считалось, что в суровых сибирских условиях производить качественную мраморную говядину невозможно — животное не достигнет нужного привеса — а это около 600 кг.

Сегодня алтайские предприниматели развеяли этот миф.

Главное — не опускать руки и проявить смекалку. Так, например, скошенную траву фермеры помещают в вакуумную упаковку. Сенаж хранится без потери кормовых качеств, и у скота даже зимой не падают привесы.

Вкусовые качества алтайского продукта высоко оценили рестораны. Так, в Барнауле стейки из алтайской мраморной говядины приобретают "Ползунов", "Бочкари" и другие. Поставляют говядину и в Белокуриху, а также за пределы региона. Так что вполне возможно, что через несколько лет мясная продукция Алтайского края вновь покорит всю Россию.
чтобы приблизить это время и повысить эффективность производства мясоперерабатывающей промышленности, в 2017-м в Алтайском крае
А
провели большую работу по строительству, реконструкции и модернизации мясоперерабатывающих предприятий. Работы шли на 31 объекте.
В их числе: АО "Рубцовский мясокомбинат", ООО "Алтайские колбасы", АО "Алтайский бройлер", ООО "Пятачок Плюс", ООО "Заринский МПЗ" и др.
ООО «Алейский мясокомбинат», Алейск
ООО «Мясная линия Топчихинских хозяйств», Топчхихинский район
ООО «Алтайские колбасы», ИП Ракин В.Е., ООО «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», Барнаул
АО «Рубцовский мясокомбинат», ТОСП ООО ТД «Морозко», Рубцовск
ИП Орешников С.В., Змеиногорский район
ИП Суханов С.Н., Троицкий район
АО «Алтайский бройлер», ООО «Пятачок Плюс»,
ООО «Бийскмясопродукт»,
ООО «Мясной завод Алтая», Бийск
ООО «Народный продукт», Залесовский район
ООО «Заринский МПЗ», Заринск
ОАО «Антипинское»,
Тогульский район
ООО «АПО «Казачья станица», Тальменский район
ООО «Барнаульский пищевик», с. Клочки, Ребрихинский район
ООО «Многопольный» Красногорский район
ООО «Убойный пункт Тюменцевский» Тюменцевский район
ООО «Мясо Алтая», Быстроистокский район
Сельхозкооператив «Дружба», Целинный район
родолжилась работа на инвестиционных проектах: ОАО "Антипинское" (Тогульский район), ООО "АПО "Казачья станица" (Тальменский район)
П

и ООО "Барнаульский пищевик" (Ребрихинский район).

Сельхозкооператив «Дружба» в Целинном районе запустил мини-завод по разделке и фасовке высококачественной говядины, в том числе и стейковой. Строительство объекта велось с мая 2016 года. Участники кооператива (девять предприятий) направили на работы 68 млн рублей. Из них 36 млн — средства государственного гранта.
Общая сумма вложенных инвестиций в мясоперерабатывающие предприятия края составила 203,5 млн рублей.
мясокомбинатов
5
В 2017 году в крае комплексной переработкой мясного сырья в Алтайском крае занимались
мясохладобойни промышленного убоя (32 из них перерабатывают мясное сырьё)
101
мясоперерабатывающих предприятия
194
убойных пунктов внутрихозяйственного значения
97
Крупные производители говядины и свинины
Производители мяса птицы
Производители колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов
ООО "Прутской", ООО "Алтайский мясокомбинат", ООО "Алейский мясокомбинат", АО "Рубцовский мясокомбинат", ООО "Брюкке", ООО "Заринский мясоперерабатывающий завод";
АО "Алтайский бройлер" и ООО "Новоеловская птицефабрика"
ООО "Алтайские колбасы", ООО "Алтайский мясоперерабатывающий завод", ООО "Барнаульский мясоперерабатывающий завод", ООО "Пятачок Плюс" , ООО «Восход», Каменский мясокомбинат, АО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Мясная тележка», ИП Степанов В.А., ООО Алтайский пищекомбинат «Меленка Ост», ООО «ТД «Морозко» и другие.
ясная продукция алтайских товаропроизводителей представлена по всей Сибири, знают ее и в регионах России, и в Республике Казахстан.
М
Чтобы "приблизить" свою продукцию к потребителю, производители края сегодня открывают фирменные магазины и специализированные торговые точки. В 2017 году по всему региону было создано 16 таких точек. А всего в Алтайском крае сейчас их работает более 200.

Продвижению алтайской продукции способствует и знаменитый фестиваль "День мясного гурмана", который проводится в Алтайском крае с 2008 года. Зачастую именно на этой площадке можно увидеть, попробовать и приобрести мясные деликатесы, которых еще нет в магазинах края.
День мясного гурмана
В 2018 году "День мясного гурмана" пройдет в субботу, 1 сентября, на площади Ветеранов в Барнауле.

Праздник состоится в новом формате, поэтому пропустить это мероприятие нельзя ни в коем случае: с 12 часов дня площадь Ветеранов, где пройдет гастрономический фестиваль, в первый день сентября превратится в самую большую барбекю-зону Барнаула.

Гостей праздника ждут розыгрыши, конкурсы и, конечно, большая ярмарка мясных деликатесов от крупнейших производителей региона. Завершится "День мясного гурмана" выступлением музыкальной группы "25 кадр". А заключительным аккордом станет яркий фейерверк, который состоится в 21-00.