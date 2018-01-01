С древних времен мясо давало нашим предкам силу и энергию, чтобы пережить лютые сибирские морозы, охотиться и выживать в суровых условиях.



Во времена СССР мясом из Алтайского края снабжался весь Дальний Восток и Север России. В 2018 году вновь можно говорить о том, что мясная промышленность Алтайского края пережила худшие времена и показывает стабильный рост.



Так, с января по июль 2018 года в регионе произвели 129,6 тыс. тонн мяса в живом весе. Это на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.



Эксперты отметили интересную тенденцию: в России меняется структура потребления мясных продуктов. Наши сограждане стали меньше есть говядины и больше птицы, колбасам же предпочитают мясные полуфабрикаты. Причиной этого называется то, что люди выбирают более доступный по цене товар и стараются придерживаться правил здорового питания, а потому готовить себе полноценный обед дома.



В Алтайском крае эта тенденция также заметна: согласно статистике, за последние пять лет в регионе производство мяса и субпродуктов домашней птицы выросло на 13%, мясных консервов - на 10%. А вот производство колбасных изделий сократилось на 50% по сравнению с 2013 годом.

