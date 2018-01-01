ООО "Прутской", ООО "Алтайский мясокомбинат", ООО "Алейский мясокомбинат", АО "Рубцовский мясокомбинат", ООО "Брюкке", ООО "Заринский мясоперерабатывающий завод";
АО "Алтайский бройлер" и ООО "Новоеловская птицефабрика"
ООО "Алтайские колбасы", ООО "Алтайский мясоперерабатывающий завод", ООО "Барнаульский мясоперерабатывающий завод", ООО "Пятачок Плюс" , ООО «Восход», Каменский мясокомбинат, АО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Мясная тележка», ИП Степанов В.А., ООО Алтайский пищекомбинат «Меленка Ост», ООО «ТД «Морозко» и другие.