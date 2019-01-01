Предварительное голосование «Единой России»

Предварительное голосование, или праймериз – это предварительный отбор кандидатов, которые пойдут на выборы от партии. Будь то выборы в Госдуму, парламент Алтайского края, в районное собрание депутатов или сельских депутатов – «Единая Россия» всегда проводит предварительный отбор кандидатов. Там, где численность избирателей свыше 10 тысяч человек, процедура проводится по открытой модели. Именно после такого предварительного отбора партия будет выдвигать кандидатов на выборы в Единый день голосования в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Поспелихе, Кулундинском, Ключевском, Михайловском и Табунском районах.

На значимых выборах процедура проходит с привлечением избирателей. Казалось бы, зачем все это? Ведь остальные партии отбирают кандидатов сами: кого считают подходящим, того и выдвинули. Да и «Единая Россия» всегда раньше так делала. Но тут есть два важных момента.



Во-первых, сейчас, в условиях конкуренции, а она есть, партия заинтересована в том, чтобы отправить на выборы именно того, кто реально может выиграть. Выборы в краевой парламент, Барнаульскую и Бийскую думы будут по одномандатным округам, то есть выбирают не партию, а конкретного человека. И сколько бы партийных флагов не развевалось за спиной кандидата, голосовать люди, прежде всего, будут именно за человека. Насколько он узнаваем, насколько полезен для общества, что уже сделал и какие у него есть перспективы. А потому партии важно выдвинуть на выборы того, кто имеет максимальную поддержку населения.



Во-вторых, в современной России любая партия испытывает дефицит кадров. Даже партия большинства. В качестве кандидатов на праймериз выдвигаются даже те люди, которые вообще не состоят в каких-либо партиях, но являются лидерами общественного мнения, активистами, общественниками, социально ориентированными предпринимателями.