Предварительное голосование «Единой России»

Карен Аллабян,
генеральный директор ООО «Авангард», депутат Змеиногорского райсовета депутатов шестого созыва
;
Владимир Афанасьев,
учитель физики и математики Таловской средней школы, депутат Совета депутатов Таловского сельсовета;
Светлана Егорова,
учитель начальных классов Таловской средней школы;
Галина Коршунова,
временно не работает;
Виктория Кудинова,
студентка Рубцовского медицинского колледжа;
Татьяна Овсяник,
директор Саввушинской средней школы;
Любовь Сапрыкина,
заведующая филиалом МБУК «КИЦ» Змеиногорского района, депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета ;
Людмила Сухова,
заведующая Никольским ФАПом районной больницы Змеиногорска, депутат Совета депутатов Никольского сельсовета;
Наталья Шотт
, заместитель директора по дошкольному образованию Октябрьской средней школы, структурного подразделения Октябрьский детский сад «Ромашка», депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета.