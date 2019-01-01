Предварительное голосование «Единой России»
Алтайский край. 2019 год.
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«Единая Россия» – первая и пока единственная партия в стране, которая перед выборами проводит предварительный отбор кандидатов. И на выборы отправляет под своими флагами не тех, кого удалось собрать,
а лучших из всех имеющихся кандидатов. При этом учитывает мнение населения. Рассказываем, что такое праймериз «Единой России»,
кто будет в нем участвовать и как проголосовать простым жителям.

Предварительное голосование,
или праймериз – это предварительный
отбор кандидатов, которые пойдут
на выборы от партии. Будь то выборы
в Госдуму, парламент Алтайского края,
в районное собрание депутатов или сельских депутатов – «Единая Россия» всегда проводит предварительный отбор кандидатов. Там, где численность избирателей свыше 10 тысяч человек, процедура проводится по открытой модели. Именно после такого предварительного отбора партия будет выдвигать кандидатов на выборы в Единый день голосования в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Поспелихе, Кулундинском, Ключевском, Михайловском
и Табунском районах.
На значимых выборах процедура проходит с привлечением избирателей. Казалось бы, зачем все это? Ведь остальные партии отбирают кандидатов сами: кого считают подходящим, того и выдвинули. Да и «Единая Россия» всегда раньше так делала. Но тут есть два важных момента.

Во-первых, сейчас, в условиях конкуренции, а она есть, партия заинтересована в том, чтобы отправить на выборы именно того, кто реально может выиграть. Выборы в краевой парламент, Барнаульскую и Бийскую думы будут по одномандатным округам, то есть выбирают не партию, а конкретного человека. И сколько бы партийных флагов не развевалось за спиной кандидата, голосовать люди, прежде всего, будут именно за человека. Насколько он узнаваем, насколько полезен для общества, что уже сделал и какие у него есть перспективы. А потому партии важно выдвинуть на выборы того, кто имеет максимальную поддержку населения.

Во-вторых, в современной России любая партия испытывает дефицит кадров. Даже партия большинства. В качестве кандидатов на праймериз выдвигаются даже те люди, которые вообще не состоят в каких-либо партиях, но являются лидерами общественного мнения, активистами, общественниками, социально ориентированными предпринимателями.
Что такое предварительное голосование?
Плюсы для избирателей
Возможность познакомиться с потенциальными кандидатами, их программами, знанием проблем округа еще до объявления выборов.
Узнать позицию участника предварительного голосования по самым острым и актуальным вопросам в рамках обязательных дебатов.
Возможность пообщаться, сделать свои наказы будущим кандидатам в ходе встреч
с избирателями.

С 6 по 14 мая дебаты прошли на территории округа №2 АКЗС. В настоящее время
в дискуссиях принимают участие претенденты на выдвижение от партии в БГД.
в Барнауле
Предварительное голосование пройдет в воскресенье, 26 мая
3 участка
в Бийске
1 участок
в Змеиногорске
5 участков
в Поспелихе
2 участка
в Кулундинском, Ключевском, Михайловском и Табунском районах
12 участков
Участки будут открыты с 8 до 20 часов
Где и когда состоится праймериз?
Праймериз по довыборам
в Алтайское краевое законодательное собрание
седьмого созыва по одномандатному округу № 2
8 сентября 2019 года выберут только одного депутата, но именно он будет представлять в краевом парламенте (который, на минуточку, принимает бюджет, законы о региональных налогах и льготах) интересы жителей Ключевского, Кулундинского, Михайловского и Табунского районов.
Список кандидатов
Андрей Артюшкин, директор ООО «Авеню»;

Виктория Анищенко, студентка 3-го курса факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АГУ, член Молодежного Парламента Алтайского края;

Валерий Васильев, студент 4-го курса энергетического факультета АлтГТУ, член молодежной избирательной комиссии Алтайского края;

Юлия Суздалева, юрист крестьянского хозяйства Гукова А.В.;

Владимир Репкин, директор профессионального лицея Ключевского района, депутат Ключевского районного совета депутатов;

Александр Бокк, главный врач КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», депутат Михайловского районного собрания депутатов;

Даниил Шадрин, педагог МБОУ КСОШ № 5 Кулундинского района, член Молодежного парламента Алтайского края.

Адреса участков для голосования:
Кулундинский район:
Дом культуры в селе Кулунда
(ул. Советская, 20)
Детско-юношеская спортивная школа в селе Кулунда
(ул. Советская, 67)
Дом культуры в поселке Мирабилит
(ул. Садовая, 18)
Семеновская средняя общеобразовательная школа
(ул. Центральная, 59)

Ключевский район:
Дом культуры в селе Ключи
(ул. Центральная, 23)
Дом культуры в поселке Целинный
(ул. Пушкина, 4)
МБОУ «Новополтавская СОШ им. Н.В. Курченко»
(ул. Пролетарская, 7)

Михайловский район:
Дом культуры в рабочем поселке Малиновое Озеро
(ул. Мамонтова, 17а)
Дом культуры в селе Михайловское
(ул. К. Маркса, 41)
Дом культуры в селе Ракиты
(ул. Украинская, 114а)

Табунский район:
Дом культуры в селе Табуны
(Ленина, 17)
Дом культуры в селе Сереброполь
(ул. Кирова, 28)
Праймериз по довыборам
в Барнаульскую гордуму (округ № 2)
В БГД выберут одного депутата по Железнодорожному району
Список кандидатов
Любовь Ходырева, председатель совета многоквартирного дома по адресу Северный Власихинский проезд, 104;

Татьяна Бочкарева, заведующая детским садом №261 «Истоки»;

Андрей Артюшкин, директор транспортно-логистической компании ООО «Авеню»;

Максим Трухин, директор Алтайского института экономики «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики»;

Иван Нифонтов, президент Алтайской общественной организации «Федерация дзюдо Алтайского края»;

Денис Криволапов, генеральный директор ООО «АЛЬЯНСТРАНСНЕФТЬ»;

Артем Карачев, член Молодежного парламента Барнаула, студент АлтГТУ;

Данил Великанов, член «Молодой Гвардии «Единой России», студент АлтГУ.
Адреса участков для голосования:
Барнаул :
Школа № 110
(ул. Северо-Западная, 37)
Школа № 78
(проспект Коммунаров, 100)
Школа № 37
(ул. Георгия Исакова, 120а)
Праймериз по довыборам
в Бийскую гордуму (округ № 2)
В Бийске 8 сентября выберут одного депутата.
Бийск :
ГУП ДРСУ № 10
(пер. Центральный, 10)
Праймериз по выборам в Змеиногорский
районный совет депутатов седьмого созыва
На выборах в сентябре здесь будет избрано 15 новых депутатов.
Избирательный округ №1
Владимир Будаев, исполнительный директор ЧУ ДПО Учебно-информационный центр;

Александр Дударенко, инженер-строитель СПК «Ордена Ленина колхоз имени И.Я. Шумакова»;

Екатерина Дыдыкина, студентка АлтГУ;

Алла Риффель, директор Барановской средней школы Змеиногорского района;

Татьяна Рябова, заведующая филиалом МБУК «КИЦ» Змеиногорского района.
Избирательный округ №2
Карен Аллабян, генеральный директор ООО «Авангард», депутат Змеиногорского райсовета депутатов шестого созыва;

Владимир Афанасьев, учитель физики и математики Таловской средней школы, депутат Совета депутатов Таловского сельсовета;

Светлана Егорова, учитель начальных классов Таловской средней школы;

Галина Коршунова, временно не работает;

Виктория Кудинова, студентка Рубцовского медицинского колледжа;

Татьяна Овсяник, директор Саввушинской средней школы;

Любовь Сапрыкина, заведующая филиалом МБУК «КИЦ» Змеиногорского района, депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета ;

Людмила Сухова, заведующая Никольским ФАПом районной больницы Змеиногорска, депутат Совета депутатов Никольского сельсовета;

Наталья Шотт, заместитель директора по дошкольному образованию Октябрьской средней школы, структурного подразделения Октябрьский детский сад «Ромашка», депутат Совета депутатов Октябрьского сельсовета.
Избирательный округ №3
Людмила Афанасьева, бухгалтер ООО «Восход», депутат Совета депутатов Карамышевского сельсовета;

Елена Долженко, главный врач районной больницы Змеиногорска, депутат Змеиногорского райсовета шестого созыва;

Петр Остапченко, пенсионер; депутат Змеиногорского райсовета шестого созыва;

Анастасия Подкорытова, студентка АлтГТУ;

Елена Рубанова, учитель Кузьминской средней школы, депутат Змеиногорского райсовета;

Юрий Учкин, начальник участка ООО «АБК», депутат Змеиногорского райсовета.
Избирательный округ №4
Петр Вагнер, заместитель директора по воспитательной работе Змеиногорской средней школы;

Татьяна Винтер, директор Змеиногорской детской школы искусств;

Константин Егиоя, временно не работающий;

Ирина Жабина, учитель физики и математики Змеиногорской средней школы;

Сергей Малышев, пенсионер;

Светлана Серебрякова, студентка АлтГТУ;

Андрей Фадеев, инженер-программист ОА СК «Алтайкрайэнерго».
Змеиногорск :
Дом культуры в Змеиногорске, участок № 1
(ул. Ленина, 3)
Дом культуры в Змеиногорске, участок № 2
(ул. Ленина, 3)

Село Таловка :
Дом культуры
(ул. Советская, 57)

Село Карамышево :
Дом культуры
(ул. Молодежная, 13)
Поселок Октябрьский:
Дом культуры
(ул. Комсомольская, 1)
Праймериз по выборам в Поспелихинский
Центральный сельсовет седьмого созыва
На выборах в сентябре здесь будет избрано 15 новых депутатов.
Избирательный округ № 1
Головнев Игорь, юрист МУП «Благоустройство», депутат Поспелихинского Центрального сельсовета шестого созыва;

Жучкова Алена, бухгалтер ООО «Память»;

Ситьков Александр, пенсионер, депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Сумченко Оксана, заведующая детским садом № 4 «Радуга», депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Шишкин Василий, юрист ИП «Рягузов А.Н.», депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва.
Избирательный округ № 2
Крушинская Ольга, заведующая Поспелихинским ТРЦ РЕОИС;

Лобзова Елена, бухгалтер ООО «Рынок»;

Полищук Юрий, заведующий хозяйством администрации Поспелихинского района;

Тупякова Марина, учитель истории Поспелихинской средней школы № 1;

Усова Ирина, учитель биологии и географии Поспелихинской средней школы № 4, депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;
Избирательный округ № 3
Гришина Юлия, юрисконсульт ЗАО «Межрайонный центр дезинфекции»;

Кузнецова Татьяна, директор Поспелихинской детской школы искусств, депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Молодых Галина, рабочая зеленого хозяйства МУП «Благоустройство»;

Шарафеева Евгения, индивидуальный предприниматель.
Избирательный округ № 4
Башмакова Олеся, корреспондент АНО ИИЦ «Новый путь», депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Звягинцев Николай, индивидуальный предприниматель, депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Неймен Ирина, врач акушер-гинеколог Поспелихинской районной больницы, депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Попова Марина, библиотекарь Многофункционального культурного центра;

Распутин Виктор, пенсионер;

Силаева Елена, индивидуальный предприниматель.
Избирательный округ № 5
Ежов Дмитрий, начальник района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», производственное отделение Западные электрические сети Поспелихинский РЭС, депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Ермошенко Алексей, директор ООО «Синтез», депутат Поспелихинского Центрального сельсовета депутатов шестого созыва;

Иванова Олеся, индивидуальный предприниматель;

Недопекина Анжела, индивидуальный предприниматель;

Сухомлинова Людмила, главный библиотекарь Многофункционального культурного центра.
Поспелиха :
Школа № 1
(ул. Коммунистическая, 9)
ЦДТ в Поспелихе
(ул. Кондратюка, 28)
Кто может проголосовать на предварительном голосовании?
1
Любой избиратель старше 18 лет (на день выборов, 8 сентября), проживающий
в данном округе.
Не важно, являетесь ли вы членом «Единой России».
2
Нужен только паспорт
Чтобы удостоверить вашу личность и проверить прописку.
3
Вы получите бюллетень
Очень похожий на тот,
что дают на выборах.
4
Поставьте галочку напротив кандидатов
Выбрать можно одного кандидата, двух или даже больше. Голосуйте за всех, кого считаете достойным.
Голосование будет рейтинговым, чем больше кандидат наберет голосов, тем выше он в этом рейтинге.
Проголосовать можно только в СВОЕМ округе. Если вы прописаны в Барнауле, голосовать в Бийске будет нельзя.
Важно!
Мы проводим предварительное голосование абсолютно открыто, возможность участвовать есть у всех активных людей. Процедура выявляет лидеров общественного мнения, помогает находить соратников. Это площадка для диалога с людьми о будущем региона.
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Дмитрий Медведев
председатель партии «Единая Россия», председатель правительства России
Заявительную кампанию 2019 года отличает достаточное количество молодых участников. Мы рады, что интерес к внутрипартийному голосованию достаточно велик, и оно пройдет в хорошей конкурентной борьбе.
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Александр Романенко
Секретарь отделения партии «Единая Россия»
в Алтайском крае
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