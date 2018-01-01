Крупнейшие за Уралом заводы располагаются именно здесь. При этом обращают на себя внимание не только объемы и качество производимого масла, но и ассортимент.



В настоящее время переработку масличных культур в Алтайском крае осуществляет порядка 70 организаций, суммарная производственная мощность которых составляет до 580 тысяч тонн семян в год. Ведущими предприятиями масложировой отрасли региона являются ООО "Благо-Барнаул" (Барнаульский МЭЗ) и ООО "Благо-Бийск" (Бийский МЭЗ).



С 2013 года их производственные мощности выросли на треть, что позволило увеличить выпуск растительных масел в 1,9 раза. Этому способствовал как растущий спрос на внутреннем рынке, так и расширение экспортных поставок.



К слову, за последние 5 лет регион существенно увеличил экспорт растительных масел: с 22,3 тысячи тонн в 2014 году до 66,9 тысячи тонн в 2017-м на общую стоимость 47,5 млн долларов США. От общего объема поставок более половины приходится на подсолнечное масло, отгрузки на постоянной основе осуществляются в страны СНГ, Китай, Афганистан и Монголию.



