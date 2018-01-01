На Алтае
Масло
ЕСТЬ
Проект выпущен при поддержке управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
лтайский край по праву считается одним из ведущих российских регионов по производству растительных масел.
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Крупнейшие за Уралом заводы располагаются именно здесь. При этом обращают на себя внимание не только объемы и качество производимого масла, но и ассортимент.

В настоящее время переработку масличных культур в Алтайском крае осуществляет порядка 70 организаций, суммарная производственная мощность которых составляет до 580 тысяч тонн семян в год. Ведущими предприятиями масложировой отрасли региона являются ООО "Благо-Барнаул" (Барнаульский МЭЗ) и ООО "Благо-Бийск" (Бийский МЭЗ).

С 2013 года их производственные мощности выросли на треть, что позволило увеличить выпуск растительных масел в 1,9 раза. Этому способствовал как растущий спрос на внутреннем рынке, так и расширение экспортных поставок.

К слову, за последние 5 лет регион существенно увеличил экспорт растительных масел: с 22,3 тысячи тонн в 2014 году до 66,9 тысячи тонн в 2017-м на общую стоимость 47,5 млн долларов США. От общего объема поставок более половины приходится на подсолнечное масло, отгрузки на постоянной основе осуществляются в страны СНГ, Китай, Афганистан и Монголию.

Канада
США
Норвегия
Великобритания
Латвия и Литва
Белорусия
Алтайский край
Монголия
Китай
Таджикистан
Казахстан
оставки рапсового масла на экспорт в 2017 году составили 22 тысячи тонн, по отношению к 2013 году отмечен рост на 22 %.
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Крупные партии такого масла сегодня закупают Нидерланды, Китай, Норвегия и Таджикистан. Как говорят специалисты, интерес к продукции, произведенной на Алтае, обусловлен тем, что Сибирский федеральный округ - одна из основных территорий возделывания рапса. Любопытный факт: чтобы удовлетворить растущий спрос, алтайские фермеры в тринадцать раз увеличили посевы этой культуры за последние пятнадцать лет.

Расширяют в регионе и посевы соевых бобов. Соевое масло тоже пользуется хорошим спросом за рубежом, за последние три года его экспортные поставки увеличились более чем в два раза и составили 6,5 тысяч тонн. При этом в 2017 году на Алтае площадь посевов сои возросла в два раза.
подсолнечное
соевое
Виды растительных масел, которые Алтайский край продает за границу:
рапсовое
льняное
расторопша
тыквенное
облепиховое
кедровое
чень ценятся за рубежом и алтайские растительные масла из прочих, пока что менее распространенных культур - из льна, кедрового ореха, облепихи,
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семян тыквы и расторопши. Основные потребители этих масел – страны СНГ, Латвия, Китай, Германия Израиль. Пробные партии были в 2017 году отгружены в США и Канаду, где особо заинтересовались маслами из орехов сибирского кедра, облепихи и льна.
Алтайском крае по итогам 2017 года объемы производства нерафинированных растительных масел выросли на 19% в сравнении с 2016 годом.
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Всего в регионе в прошлом году было произведено свыше 178 тысяч тонн нерафинированных растительных масел. Данные объемы являются рекордными для Алтайского края. Обновить исторический максимум по объемам производства нерафинированных растительных масел Алтайский край смог в первую очередь благодаря работе двух маслоэкстракционных заводов, расположенных в Барнауле и Бийске. В период с 2014 по 2017 год в развитие масложировой промышленности Алтайского края было инвестировано более 1 миллиарда 335 миллионов рублей, большая часть денежных средств была потрачена на модернизацию и увеличение мощностей Барнаульского и Бийского МЭЗов, что позволило достигнуть им планового уровня производительности и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

К ведущим участникам рынка производства растительного масла в Алтайском крае относятся "Благо-Барнаул", "Благо-Бийск", "НПП "Интер-Масло", "КДВ Подсолнечник", "Алтайская продовольственная компания", "Кулундинский маслозавод", "Агролен", "Алтайский лен" и другие.
По итогам 2017 года в Алтайском крае произведено 178 558 тонн нерафинированного растительного масла, что на 18,7 % выше показателя 2016 года. Это составляет 3% от общероссийского объема произведенного масла. В том числе подсолнечного масла 144 812 тонн, что на 36,1% превышает объемы 2016 года.
роизводство майонезов, которое относится к масложировой промышленности, увеличилось на 2,6 % и составило 13 019 тонн.
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Если в 2012 году производство осуществлялось на одном предприятии - "Барнаульском майонезном заводе", то сейчас производят этот продукт еще "МПА-Групп" и ООО "Родник".

Производство продукции на основе растительных масел (маргаринов, жиров специального назначения и других товаров) является одним из наиболее перспективных сегментов масложировой отрасли в Алтайском крае и ориентировано на максимальное использование сырья, производимого местными сельхозтоваропроизводителями.

Стоит отметить, что в Алтайском крае за последние 5 лет в 2,6 раза увеличилось производство льняного масла. Учитывая пользу продуктов из масличного льна для организма человека, предприятиями края проводятся совместные исследования с АлтГТУ им. И.И. Ползунова и АГМУ. Особое внимание при производстве уделяется продуктам функционального питания "премиум-класса" из масличного льна: специально приготовленные семена льна, льняное масло (от классического варианта до смесей натуральных масел, а также в капсулах), льняная мука, каши, кисели.

Масло расторопши
лечит заболевания печени
считается одим из природных глистогонных средств
Тыквенное масло
Масло грецкого ореха
является рекордсменом по содержанию натурального витамина Е
способно защищать нас от воздействия химии и радиации
Масло черного тмина
Масло не может называться органическим, если отжато при температуре
50 градусов и выше