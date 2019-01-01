|
Всё о налогах для физических лиц
Какие есть налоги?
Налог на доходы физических лиц
Кто
обязан
платить
Доходы,
с которых
нужно платить
Доходы,
с которых
не нужно платить
Кто обязан
подавать
декларацию 3-НДФЛ
Налоговые
ставки
налоговые резиденты России;

нерезиденты России, но получающие доход от источников РФ.
заработная плата;

доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

вознаграждение за оказанные услуги;

другие денежные доходы граждан, а также получаемые в натуральной форме или в виде материальной выгоды.
доходы, полученные от продажи имущества, находившегося в собственности более 5 лет (в ряде случаев – 3 года);

государственные пособия, пенсии, установленные законодательством;

компенсационные выплаты;

некоторые другие доходы.
3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход физических лиц.
● индивидуальные предприниматели;

● нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой;

● физлица по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

● физлица по суммам от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее 5 лет), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

● физлица – резиденты РФ по доходам от иностранных источников;

● физлица по выигрышам в лотерею, в азартной игре, на тотализаторе до 15 тысяч рублей;

● физлица при получении в дар недвижимости, транспорта, акций, долей, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками.

9% (получение процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, получение доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием);

13% (для налоговых резидентов РФ с заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходам от продажи имущества, некоторых иных доходов. Для нерезидентов с дохода от трудовой деятельности);

15% (для физлиц-нерезидентов с дивидендов от российских организаций);

30% (все доходы физлиц-нерезидентов);

35% (от стоимости выигрышей и призов, процентных доходов по вкладам в банках в части превышения установленных размеров, суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров, в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива).
Транспортный налог
Кто обязан
платить
За какие объекты
нужно платить
За какие объекты
не нужно платить
Налоговые
ставки
физлица, на которых зарегистрировано транспортное средство.
автомобили;

мотоциклы и мотороллеры;

автобусы;

самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;

самолеты и вертолеты;

теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда);

снегоходы, мотосани.

весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью до 5 лошадиных сил;

легковые автомобили, оборудованные для использования инвалидами;

легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные через органы социальной защиты населения;

промысловые морские и речные суда;

пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности организаций и ИП, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками;

тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, зарегистрированные на сельхозтоваропроизводителей и используемые при c/х работах для производства с/х продукции;

транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых предусмотрена военная служба;

транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном (кражей);

самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;

суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;

морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Налоговые ставки, которые будут использованы при исчислении налога в 2019 году
(по состоянию на 1.05.2019):
● Легковые автомобили:
до 100 л.с. – 10 руб. за одну л.с.;
свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 20 руб.;
свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 25 руб.;
свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 60 руб.;
свыше 250 л.с. – 120 руб.

● Мотоциклы и мотороллеры:
до 20 л.с. – 6 руб. за одну л.с.;
свыше 20 л.с. до 35 л.с. – 8 руб.;
свыше 35 л.с. до 45 л.с. – 15 руб.;
свыше 45 л.с. – 50 руб.

● Автобусы:
до 200 л.с. – 50 руб. за одну л.с.;
свыше 200 л.с. – 100 руб.

● Грузовые автомобили:
до 100 л.с. – 25 руб. за одну л.с.;
свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 40 руб.;
свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 50 руб.;
свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 65 руб.;
свыше 250 л.с. – 85 руб.

● Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу:
25 руб. за одну л.с.

● Снегоходы, мотосани:
до 50 л.с. – 25 руб. за одну л.с.;
свыше 50 л.с. – 50 руб.

● Катера, моторные лодки и другой водный транспорт:
до 100 л.с. – 30 руб. за одну л.с.;
свыше 100 л.с. – 100 руб.

● Яхты и другие парусно-моторные суда:
до 100 л.с. – 100 руб. за одну л.с.;
свыше 100 л.с. – 200 руб.

● Гидроциклы:
до 100 л.с. – 125 руб. за одну л.с.;
свыше 100 л.с. – 250 руб.

● Несамоходные суда:
100 руб. с каждой регистровой тонны валовой вместимости.

● Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда с двигателями:
125 руб. за одну л.с.

● Самолеты с реактивными двигателями:
100 руб. с килограмма силы тяги.

● Водные и воздушные транспортные средства без двигателей:
1000 руб. с единицы транспортного средства.

● Плюс повышающий коэффициент для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:
1,1 – если авто не более 3 лет и его стоимость от 3 до 5 млн рублей;
2 – если авто не более 5 лет и его стоимость от 5 до 10 млн рублей;
3 – если авто не более 10 лет и его стоимость от 10 до 15 млн рублей;
3 – если авто не более 20 лет и его стоимость от 15 млн рублей.
Земельный налог
Кто
платит
Кто
не платит
Участки, с которых
не надо платить
Налоговые
ставки
физлица, имеющие земельные участки в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении.
физлица, имеющие участки на праве безвозмездного пользования или переданные им по договору аренды.
земельные участки, изъятые из оборота;

участки под особо ценными объектами культурного наследия, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

участки из состава земель лесного фонда;

участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Налоговые ставки устанавливаются на местном уровне и не могут превышать:
0,3%
земли сельскохозяйственного назначения, занятые жильем, объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или для жилищного строительства;
земли для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.

1,5%
в отношении прочих земельных участков.

Важно!
На местном уровне также могут устанавливаться налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.
Налог на имущество физических лиц
Кто
обязан
платить
За какие
объекты
нужно плат ить
За какие
объекты
не нужно платить
Налоговые
ставки
Вычеты
по кадастровой
стоимости
физические лица – собственники имущества.
жилой дом;
квартира, комната;
гараж, машино-место;
единый недвижимый комплекс;
объект незавершенного строительства;
иные здание, строения, сооружения, помещения.
Имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Расчет налога на имущество физических лиц:

До 31 декабря 2019 года – по инвентаризационной стоимости:
Инвентаризационная стоимость на 01.01.2012, умноженная на коэффициент-дефлятор (за 2018 – 1,481; за 2019 – 1,518), умноженная на долю владения, умноженная на период владения и умноженная на ставку налога, установленную в муниципальном образовании.

Ставка:
до 0,1%, если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, не превышает 300 тысяч рублей;
от 0,1% до 0,3% , если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, составляет от 300 тысяч до 500 тысяч рублей;
от 0,3% до 23% , если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, свыше 500 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года – по кадастровой стоимости:
Кадастровая стоимость (указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января года налогового периода) минус вычет по кадастровой стоимости, умноженная на ставку налога (ставка будет применена в 2021 году).

Ставка:
0,1% – для жилых домов, части домов, квартир, части квартир, комнат, недостроенного дома, единого недвижимого комплекса, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, гараж, машино-место, хозпостройки до 50 кв. метров на участках под ЛПХ, садоводство или индивидуальное жилищное строительство;
2% – для объектов из перечня по статье 378.2 НК РФ;
0,5% – для остальных объектов.

Важно!
Муниципалитеты могут менять эти ставки.

для квартиры, части жилого дома – минус в кадастровой стоимости 20 кв. метров;

для комнаты, части квартиры – минус в кадастровой стоимости 10 кв. метров;

для жилого дома – минус в кадастровой стоимости 50 кв. метров.
Налоги. Алтайский край. 2018
«Если налог полностью зачисляется в федеральный бюджет, это не значит, что регион не получает ничего от этих сумм. Федеральный бюджет отдает Алтайскому краю почти столько же, сколько налоговая служба мобилизует на территории региона. Если мы говорим, к примеру, что 61 млрд рублей собрали в территориальный бюджет, то примерно такую же сумму край получил из федерального бюджета, в том числе и за счет НДС, который формирует больше половины дохода федерального бюджета».

Юрий Куриленко
Руководитель УФНС России по Алтайскому краю
Какие есть налоговые льготы?
Льготы
по налогу
на землю
Льготы
по транспортному
налогу
Льгота
по налогу
на имущество
Федеральная льгота:
Полностью освобождены от налога:
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, общины таких народов, которые используют участки для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка предусмотрен для категорий:
пенсионеры, а также мужчины 60 лет и женщины 55 лет, получающие ежемесячное пожизненное содержание;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;
чернобыльцы, семипалатинцы и другие физлица, подвергшиеся воздействию радиации и имеющие право на получение соцподдержки, участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, а также получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний;
имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
физлица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законом, действовавшем на 31 декабря 2018 года.

Местная льгота
(устанавливается в каждом муниципалитете отдельно, здесь для примера Барнаул,
разные льготы имеют 660 муниципалитетов края)
На территории Барнаула от уплаты земельного налога освобождаются:
владельцы участков под дачное строительство, садоводство и огородничество;
малоимущие семьи, состоящие на учете в органах соцзащиты, за земельные участки, занятые жилищным фондом;
многодетные семьи за земельные участки, занятые жилищным фондом;
физлица за земельные участки, расположенные в зонах, затапливаемых паводковыми или грунтовыми водами;
председатели органов ТОСов за земельные участки, занятые жилищным фондом;
участники ВОВ, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей по участкам под жильем или приобретенным для строительства жилья, гаражей.
Краевая льгота:
Ставку в 0 рублей для автомобилей до 100 л.с. включительно, для мотоциклов и мотороллеров до 35 л.с. включительно, для мотоциклов и мотороллеров производства РФ и стран СНГ от 35 л.с. до 45 л.с. включительно имеют:
мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;
инвалиды всех категорий;
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои РФ, люди, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней;
льготники-чернобыльцы;
один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи с детьми, в том числе усыновленными, взятыми под опеку (попечительство);
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на обеспечении которого находятся дети-инвалиды;
дети до 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством), на которых зарегистрированы транспортные средства.
Федеральная льгота:
Полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц:
пенсионеры, а также мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет,
получающие ежемесячное пожизненное содержание;
физлица, соответствующие условиям для назначения пенсии по законам, действовавшим до 31 декабря 2018 года;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;
чернобыльцы, семипалатинцы и другие физлица, подвергшиеся воздействию радиации и имеющие право на получение соцподдержки, участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, а также получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний;
военнослужащие, граждане, уволенные со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, служившие не менее 20 лет;
члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
физлица, использующие помещения как творческую мастерскую, ателье, студию, а также жилые помещения, используемые для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек;
физлица в отношении хозстроений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Местные льготы:
Власти муниципалитетов вправе устанавливать налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.
На территории Барнаула от уплаты земельного налога освобождаются:
члены многодетных семей, признанные в установленном порядке малоимущими;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 18 лет включительно.
(Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по выбору: квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть дома, гараж или машино-место, помещение или сооружение.)

Важно!
Все вышеуказанные льготы не распространяются на объекты, используемые в предпринимательской деятельности. Смотрите все льготы подробнее в электронном сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте Федеральной налоговой службы.
«С 2021 года, когда регион перейдет на расчет налога исходя из кадастровой стоимости, многодетные жители края смогут воспользоваться льготами, позволяющими уменьшить налог на имущество физических лиц. Так, налог может быть уменьшен на кадастровую стоимость пяти квадратных метров общей площади квартиры, комнаты или ее части, общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет будет предоставляться в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома)».
Лариса Летягина
Заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю
Как получить льготу?
Надо ли уведомить налоговую о праве на льготу?
Да, обязательно. Если право на льготу только возникло, то необходимо подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц по установленной форме .
Нужно ли подавать заявление каждый год?
Нет, если вы ранее направляли заявление и там не был указан конкретный период на льготу, то подавать каждый год документы не нужно.
Как подать заявление?
через «Личный кабинет налогоплательщика» (для зарегистрированных);
по почте в любую налоговую инспекцию;
лично в любую налоговую инспекцию;
через некоторые МФЦ.
На сколько объектов распространяется льгота?
Только на один объект из одной категории. То есть только на одну квартиру из нескольких или на один участок земли из нескольких.

Объект выбирает сам налогоплательщик. Уведомление о выбранных объектах, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Если человек не сделал выбор, то льгота будет в отношении объекта с максимальной исчисленной суммы налога.
Что такое налоговый вычет
и как его получить?
налоговый вычет
Налоговый вычет – это возврат из бюджета суммы уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
Кто имеет право на вычет?
Физические лица, которые являются налоговыми резидентами в РФ
и уплачивают НДФЛ (13%). Получить вычет не могут пенсионеры, безработные
и некоторые другие категории, которые не платят налог с дохода.
Вычет делается при покупке недвижимости, оплаты обучения и лечения.
Имущественный вычет
Вычет можно получить по
трем направлениям расходов
Максимальная
сумма вычета
Вычет нельзя
получить, если
строительство или приобретение дома/квартиры или долей в них, земельных участков под ними;

погашение процентов по кредитам, полученным от российских организаций или ИП, на строительство или покупку жилья, доли в нем, участка под ним;

погашение процентов по кредитам, полученным от российских банков, на рефинансирование кредитов на строительство или покупку жилья, доли в нем, участка под ним.

В состав расходов для вычета входит также: разработка проекта и сметы строительства, покупка строительных и отделочных материалов, покупка недостроенного дома и работы по его достройке, квартиры под отделку, организация на жилом объекте электро-, водо- и газоснабжения и канализации, приобретение прав на квартиру (доли) или комнату в строящемся доме.

В состав расходов не входит: перепланировка и реконструкция помещения, покупка сантехники и иного оборудования, оформление сделок и другое.
2 000 000 рублей – максимальная сумма расходов на строительство или приобретение жилья или нескольких объектов, с которой будет исчисляться налоговый вычет. Вычет можно получить в размере максимум 260 000 рублей;

3 000 000 рублей – максимальная сумма расходов на строительство и приобретение жилья (земли под него) при погашении процентов по кредитам. Вычет можно получить в размере максимум 390 000 рублей.

Итого: максимум 650 000 рублей.
строительство или покупка оплачены за счет работодателя или иных лиц, средств материнского капитала, бюджетных средств;

сделка совершена с родственником.
Порядок получения имущественного вычета
Для получения имущественного вычета по окончании года через налоговую нужно:
1
Получить справку
из бухгалтерии
по форме 2-НДФЛ
2
Заполнить налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ
3
Предоставить
в налоговую копии
документов
1. Свидетельство о госрегистрации * права на жилой дом, квартиру, комнату или земельный участок под жилье, а также в случае с квартирой или комнатой договор о покупке.
2. Целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, график погашения кредита и уплаты процентов.
3. Платежные документы,
подтверждающие покупку, а также
свидетельствующие об уплате процентов по кредиту, займу, ипотечному договору.
4
Предоставить в налоговую копию свидетельства о браке
Если имущество в общей совместной собственности. А также письменное заявление о договоренности сторон – участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.
Для получения имущественного вычета в течение года через работодателя:
Предоставить в налоговую заявление в произвольной форме на получение уведомления от налогового органа
о праве на имущественный вычет, копии документов, указанных выше (при себе необходимо иметь оригиналы).
Получить уведомление и предоставить его работодателю.
Важно!
Имущественным налоговым вычетом можно воспользоваться только один раз в жизни.
*С 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации права собственности, вместо него налогоплательщик вправе в качестве подтверждающего документа представить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Вычет на лечение и обучение
Максимальная
сумма вычета
Вычет на лечение
Вычет на обучение
120 000 рублей – максимальная сумма расходов для вычета на лечение, приобретение медикаментов, собственное обучение, обучение братьев и сестер, уплату взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение.

50 000 рублей – максимальная сумма расходов для вычета на обучение детей.

Вычет на обучение и лечение можно получить как по итогам года в налоговой, так и через работодателя (смотрите справку выше).
Вычет на лечение можно получить за платное лечение, покупку лекарств (именно по назначению врача), лабораторные исследования, взносы, уплачиваемые страховым организациям по договорам личного медицинского страхования себя, супругов, детей до 18 лет.

Список документов для вычета на лечение:
справка 2-НДФЛ;
декларация 3-НДФЛ;
заявление на получение вычета;
справка об оплате, чеки, подтверждающие расходы;
договоры добровольного медицинского страхования или страхового медицинского полиса добровольного страхования (при лечении);
оригинал рецепта с назначением лекарств по установленной форме с проставлением отметки "Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика" (при покупке лекарств);
документы, подтверждающие степень родства с человеком, для которого было оплачено лечение или лекарства.
Вычет на обучение могут получить граждане за свое платное обучение (повышение квалификации), обучение детей в детсадах, школах, ссузах и вузах (до 24 лет) или братьев/сестер за свой счет. Обучение детей должно быть очным, как в коммерческом, так и в бюджетном учреждении. У образовательного учреждения должна быть лицензия или иной документ, подтверждающий статус учебного заведения любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная).

Список документов для вычета на обучение:
справка 2-НДФЛ;
декларация 3-НДФЛ;
заявление на получение вычета;
договор на обучение с указанием лицензии, допсоглашение, если было увеличение стоимости обучения;
справка, подтверждающая очную форму обучения;
чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, документы, подтверждающие степень родства с человеком, для которого было оплачено обучение, свидетельство о рождении ребенка или документы подтверждающие факт опекунства.
Важно!
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки.
« Многие жители региона, у которых есть дети, имеют право на вычет на благотворительность. Однако пользуются им редко, потому что даже не подозревают, что имеют на это право. Часто оплата обучения ребенка в кружках, секциях дополнительного образования оформляется не как расходы на обучение, а как благотворительный взнос. Именно это и позволяет родителям получить налоговый вычет на благотворительность в размере 13% от уплаченных сумм. Подробнее о вычете на благотворительность можно узнать на сайте ФНС России » .

Ирина Смирнова
Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю
За какой срок можно получить вычет?
Декларацию на вычет можно подать в любое время в течение трех лет предшествующих году оплаты расходов.
Можно ли одновременно получать вычеты на недвижимость, обучение и лечение?
Да, можно, но общая сумма вычета в год не может превышать 13%, уплаченных гражданином, от суммы доходов. При имущественном вычете невыбранная сумма переносится на следующий год. По вычетам на образование и лечение учитываются расходы только за год, неиспользованная сумма не переносится на следующий налоговый период.
Сроки уплаты налогов
до 1 декабря
Транспортный налог,
налог на имущество,
налог на землю
за предыдущий год, НДФЛ исчисленный, но не удержанный налоговым агентом.
до 30 апреля
Подача документов по НДФЛ для тех, кто обязан самостоятельно
декларировать доходы.
до 15 июля
Срок уплаты налога, исчисленного и отраженного налогоплательщиком
в налоговой декларации.
В любое время года
Подать декларацию
для налогового вычета (налоговая может проверять в течение трех месяцев).
Что будет, если не платить налог
Как узнать свою
задолженность?
Данные о вашем долге всегда доступны на портале Госуслуг , в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Бумажную квитанцию на уплату можно получить в любом отделении налоговой инспекции, в МФЦ.
Начисляются ли
пени на долг?
Да, начисляются за каждый день просрочки. Пени составляют 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.
А если не предоставил налоговую декларацию?
За непредставление налоговой декларации можно получить штраф 5% – от суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый месяц (не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей).
Что будет, если
не заплатить налог?
Сначала налоговая направит вам требование об уплате. Если деньги не поступят, то служба имеет право подать на должника в суд. Если суд встанет на сторону УФНС, то будет вынесено решение о принудительном взыскании. Долг переходит на взыскание судебным приставам, банкам или работодателю (если долг менее 100 тысяч рублей). Если должник отказывается отдавать деньги, то на его имущество и счета могут наложить арест. Также долг могут принудительно списать с банковского счета. А еще с вас могут списать и исполнительский сбор в размере 7%, но не менее 1000 рублей.
А в каком случае могут
не выпустить за границу?
Если долг превысит 10 тысяч рублей.
Как погасить
долг?
Через "Личный кабинет налогоплательщика"

В любом почтовом и банковском отделении.

В мобильном приложении "Налоги ФЛ".

Через МФЦ, где организована возможность приема денег от физлиц.
Концепция, тексты - Александра Черданцева, верстка - Алексей Беленёв. © 2019