Федеральная льгота:
Полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц:
●
пенсионеры, а также мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет,
получающие ежемесячное пожизненное содержание;
●
физлица, соответствующие условиям для назначения пенсии по законам, действовавшим до 31 декабря 2018 года;
●
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
●
ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;
●
чернобыльцы, семипалатинцы и другие физлица, подвергшиеся воздействию радиации и имеющие право на получение соцподдержки, участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, а также получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний;
●
военнослужащие, граждане, уволенные со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, служившие не менее 20 лет;
●
члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
●
уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
●
физлица, использующие помещения как творческую мастерскую, ателье, студию, а также жилые помещения, используемые для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек;
●
физлица в отношении хозстроений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Местные льготы:
Власти муниципалитетов вправе устанавливать налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.
На территории Барнаула от уплаты земельного налога освобождаются:
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члены многодетных семей, признанные в установленном порядке малоимущими;
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 18 лет включительно.
(Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по выбору: квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть дома, гараж или машино-место, помещение или сооружение.)
Важно!
Все вышеуказанные льготы не распространяются на объекты, используемые в предпринимательской деятельности. Смотрите все льготы подробнее в электронном сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на
сайте Федеральной налоговой службы.