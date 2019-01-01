● Легковые автомобили:

до 100 л.с. – 10 руб. за одну л.с.;

свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 20 руб.;

свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 25 руб.;

свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 60 руб.;

свыше 250 л.с. – 120 руб.



● Мотоциклы и мотороллеры:

до 20 л.с. – 6 руб. за одну л.с.;

свыше 20 л.с. до 35 л.с. – 8 руб.;

свыше 35 л.с. до 45 л.с. – 15 руб.;

свыше 45 л.с. – 50 руб.



● Автобусы:

до 200 л.с. – 50 руб. за одну л.с.;

свыше 200 л.с. – 100 руб.



● Грузовые автомобили:

до 100 л.с. – 25 руб. за одну л.с.;

свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 40 руб.;

свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 50 руб.;

свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 65 руб.;

свыше 250 л.с. – 85 руб.



● Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу:

25 руб. за одну л.с.



● Снегоходы, мотосани:

до 50 л.с. – 25 руб. за одну л.с.;

свыше 50 л.с. – 50 руб.



● Катера, моторные лодки и другой водный транспорт:

до 100 л.с. – 30 руб. за одну л.с.;

свыше 100 л.с. – 100 руб.



● Яхты и другие парусно-моторные суда:

до 100 л.с. – 100 руб. за одну л.с.;

свыше 100 л.с. – 200 руб.



● Гидроциклы:

до 100 л.с. – 125 руб. за одну л.с.;

свыше 100 л.с. – 250 руб.



● Несамоходные суда:

100 руб. с каждой регистровой тонны валовой вместимости.



● Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда с двигателями:

125 руб. за одну л.с.



● Самолеты с реактивными двигателями:

100 руб. с килограмма силы тяги.



● Водные и воздушные транспортные средства без двигателей:

1000 руб. с единицы транспортного средства.



● Плюс повышающий коэффициент для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:

1,1 – если авто не более 3 лет и его стоимость от 3 до 5 млн рублей;

2 – если авто не более 5 лет и его стоимость от 5 до 10 млн рублей;

3 – если авто не более 10 лет и его стоимость от 10 до 15 млн рублей;

3 – если авто не более 20 лет и его стоимость от 15 млн рублей.

