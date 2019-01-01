Ежегодно на Земле продаётся десять миллионов автомобилей бренда «Тойота». Пожалуй, больше всего эти машины любят в Сибири и, в частности, в Алтайском крае. Но почему покупают именно «Тойоты»?
Можно бесконечно рассуждать о надежности, комфортности, креативности и стильности этих автомобилей. Или собрать подборку фотографий известных персон, которые предпочли машины этой марки. Мы решили пойти другим путем: представляем вам рассказы реальных жителей Алтайского края, которые выбрали «Тойоту».
Наши герои совершенно разные: кто-то предпочитает покорять дикие места, кому-то льстит внимание окружающих, а кому-то нужен просто надежный друг.
Почему именно «Тойота»? Пусть расскажут они сами.
Мой друг, рабочая лошадка и моя любовь. Хотя я его использую на все 100%, он ни разу меня не подвел — ни в жару, ни в 40-градусный мороз. Он, как и я, умеет ценить время, комфорт и деньги.
Официально с 18 лет, а впервые сел за руль лет в 13−14. У отца были автомобили «ИЖ» и «ВАЗ», именно на них я научился ездить. Мы всей семьей часто выезжали на дачу, там и осваивал навыки вождения. Потом у отца появился «ВАЗ-2110». Освоил и эту машину.
Помнишь свой первый собственный автомобиль?
Это было в 2008 году. «Мазда» с правым рулем, механика, куплена на аукционе в Японии. Автомобиль был хороший, долгожданный. С этого времени и началось знакомство с нероссийским автопромом.
Часто меняешь машины?
Ну да. За десять лет сменил пять машин. Не все они были приобретены в автосалонах. Каждая машина дарит свои ощущения.
Почему выбор остановился на RAV 4?
В 2010 году взял подержанную модель. Поездил. Мне понравилось. В 2014 году приобрел новую с автосалона. Много плюсов: высокий автомобиль с хорошей проходимостью, полный привод, экономичный двигатель, недорогой в содержании и надежный. Он ни разу не подвел ни в жару, ни в 40º мороз, автопробег больше ста тысяч километров, не понадобилось ничего менять.
Бытует мнение, что хороший автомобиль необходим больше для статуса. Для тебя это так?
Я бы сказал, что для меня это рабоче-домашний автомобиль, я его использую на все 100% в своей повседневной жизни. Это автомобиль для тех, кто ценит время, комфорт и деньги.
Каким будет твой следующий автомобиль?
Меня абсолютно все устраивает в этой модели. Жду появление нового RAV 4. Надеюсь, что будет чему приятно удивиться.
Покупка на вторичном рынке или в автосалоне. Для тебя это принципиально важно?
Купить автомобиль в автосалоне — это совсем другие ощущения. Это праздник. Ты первый владелец, для тебя готовят машину. Всем автолюбителям желаю испытать такие ощущения.
Не было страха поцарапать машину?
Я вспоминаю время, когда купил очень дорогой телефон. Боялся, что появится трещина, уроню. Потом привык и не обращал на это внимание. Так и автомобиль. Царапины, сколы, вмятины — без этого в эксплуатации трудно обойтись. Главное избежать больших поломок.
Как ты думаешь, почему японцы могут делать хорошие автомобили, а мы нет?
Трудно ответить на этот вопрос. Причин много. Думаю, что японцы работают не по принципу: «И так сойдет».
Все дикие места — наши. Он надежный, вывезет отовсюду, где другие застрянут, просто танк. Перед ним все расступаются. А уровень комфорта — выше всяких похвал. Только он и навсегда.
Два года назад я поменял свою «Тойоту-Камри» на дизельный «Ленд Круизер — Прадо». Взял его потому, что он неприхотливый в обслуживании и, по-моему, самый надежный. Я предпочитаю отдыхать в диких местах, куда не то, что проехать трудно, а приходиться продираться. На обычном паркетнике туда точно не доедешь, а если доедешь, то там и останешься. А «Прадик» вытянет и вывезет из любых мест. Да в тот же Шерегеш, когда я ездил на старом автомобиле, каждый раз это было страдание. Потому что едешь и понимаешь, что точно застрянешь, только не знаешь — где на этот раз.
В какой-то момент мне это осточертело, и я понял — надо менять машину. И сегодняшний автомобиль на контрасте с предыдущим — это просто земля и небо. Я не боюсь, что попаду в дикий буран по пути в Шерегеш, потому что знаю, что теперь это я буду всех вытаскивать из сугробов, а не меня. И если даже за ночь снега не метр наметет, я даже откапывать свою машину не буду. Просто открою дверь, сяду и поеду, она из сугроба сама выкатится.
И все-таки, почему именно этот автомобиль? По каким критериям выбирал?
Во-первых, «Тойота» очень популярна у нас на Алтае и в Сибири. И наши сибирские и алтайские слесари очень хорошо знают этот автомобиль и умеют его чинить. Почему-то так получилось, что в наших сибирских условиях лучше всего зарекомендовали себя именно японские автомобили. Другие марки показали себя не так. По сути именно этим и объясняется такая любовь Сибири к японским авто. Поэтому уже изначально я собирался покупать именно Тойоту. А с «Прадо» я также был знаком достаточно давно, и он мне очень сильно нравился. Кроме того, он идеально соответствовал моим требованиям. Я уже говорил: надежность, проходимость. Плюс цена и комфорт. Никакой другой автомобиль в такой ценовой категории не давал нужный мне уровень комфорта. Да и разных «помогаек» у «Прадо» гораздо больше. Поэтому я его и выбрал.
Расскажи подробнее, что за «помогайки»?
Ну вот, например, было на улице -35º. Машины мерзли. А у меня в «Прадо» есть встроенный автопрогрев для дизельных автомобилей — это штатная система. У меня вторая машина — бензиновая, премиальной марки, так она так быстро не прогревается, как «прадик». Потом, у Prado есть компенсатор, который позволяет даже на крутых поворотах чувствовать автомобилю себя уверено. И по этому качеству «Прадо» снова сопоставим с премиальными марками. Более того — во многих моментах езда на «прадике» гораздо мягче — просто за счет того, что у него колеса больше.
Есть у «Прадо» режим пониженной передачи, которой в обычных паркетниках нет. И если надо проехать по бездорожью, то пониженная передача превращает «Прадо» просто в танк — он выедет отовсюду. По крайней мере я еще не попадал в такие условия, чтобы не смог на нем выехать.
А в каких условиях «Прадик» тебя выручал?
Например, в прошлом году мы с друзьями отправились на рыбалку на озера. Шли несколько машин: «Нива», «Лексус», два «Прадо» и «Икс-Трэйл». Поехали на озера. Частично пришлось ехать почти по болоту. Так вот этот участок проехала «Нива» и два наших «Прадо»! «Лексус» застрял, его начала вытаскивать «Нива», и тоже села. В итоге, два наших «Прадика» вытащили эти автомобили. Причем дальше путешествие мы продолжили на «Прадо» и «Ниве». Остальные машины пришлось оставить там, они бы просто не прошли.
Или вот еще случай. В ноябре 2018 года мы ездили в Шерегеш. Лыжный сезон только открылся, но трасса через Целинное уже очень заснежена. На обратном пути уже ночью видим: «Лексус» слетел с трассы, рядом три автомобиля, которые безуспешно пытались его вытащить. У одной машины даже крюк оторван. Оказалось, парень просто заснул за рулем и плавно ушел с трассы и сел на пузо. Мы подъехали, подцепили и вытянули. И меня даже поразило, насколько легко нам это удалось. Я действительно каждый раз поражаюсь, насколько мощный автомобиль.
Но насколько он экономичный?
Конечно, на «Прадо» лучше ездить за городом, чем по городу. Но даже если я езжу по городу, а мой «Прадик», я напомню, дизельный, то в плане расхода топлива он гораздо выгоднее бензинового. Если же сравнить с легковушкой, то на «Прадо» у меня на топливо уходит столько же, сколько уходило и на «Камри».
На какое самое далекое расстояние ты ездил на «Прадо»?
Пришлось как-то попутешествовать на нем. Ездили от Барнаула до Шерегеша, оттуда до Красноярска, потом заехали в Омск, а потом уже вернулись в Барнаул. И, кстати, никакого дискомфорта.
Часто ли ломается?
У меня еще ни разу не ломался. Но я стараюсь не доводить до проблемы. То есть регулярно провожу техосмотр и если мне говорят, что вот эта запчасть вскоре может забарахлить, я лучше сразу ее заменю и буду ездить дальше спокойно, не ожидая никаких неприятных сюрпризов. И, кстати, запчасти на «Прадик» также очень доступные.
Если бы тебе снова пришлось выбирать автомобиль для путешествий, то какой бы взял на этот раз?
Без вариантов — «Прадо» в новом кузове!
Это была любовь с первого взгляда. Я ждала его полтора года и очень счастлива. Скажу честно: я люблю, когда на меня обращают внимание, когда оглядываются, когда я проезжаю мимо. Да, я женщина, и для меня очень важен внешний вид. Но у него еще настолько великолепные качества, что и мужчины под большим впечатлением.
Вы почти полтора года ждали новый автомобиль из автосалона. Как такое произошло?
Дело в том, что в 2017-м году у меня встал вопрос о том, что мне надо менять автомобиль. И я начала искать себе машину. Брат показал мне в интернете вот этот кроссовер, Toyota C-HR. У нас в России на тот момент его еще не было. Совершенно новая модель и старт продаж в нашей стране был назначен только на 1 июня этого года. Мне безумно понравился его красный цвет. Я же женщина, поэтому в первую очередь смотрела на внешний вид. Мне он показался очень интересным, необычным, в общем, очень понравился. Ну, а характеристики уже изучал мой брат и тоже остался под впечатлением.
Вы уже понимали, что ждать автомобиль придется долго?
Я знала, что в России автомобиль Toyota C-HR еще не поступил в продажу. Но он мне настолько понравился, что готова была ждать его длительное время. В продажу он поступил только летом 2018 года, и в автосалоне я его уже получила осенью, спустя несколько месяцев. Тогда впервые и увидела его «вживую», и это была любовь с первого взгляда.
На что обращали внимание при покупке авто?
В первую очередь смотрела на внешний вид. Мне он показался очень интересным и необычным. Характеристики изучал мой брат. По качеству «Тойота» — просто превосходный автомобиль, но если честно, то люблю, когда на меня обращают внимание. Нравится привлечь внимание, интерес к себе и своему автомобилю. Чтобы оглядывались, когда я проезжаю мимо. Некое позерство.
Какие характеристики вам нравятся в Toyota C-HR, которые вы уже успели оценить за несколько месяцев за рулем?
Машина очень комфортная, очень теплая. Я же женщина и не могу оценивать технические характеристики, как мужчины, но самое главное для меня, что она очень красивая и удобная. Хорошая музыка, едет очень мягенько и управлять ей — одно удовольствие. За эту зиму у меня не произошло ни одного инцидента. Машина великолепно ведет себя в гололед, а в холодную погоду заводится с первого раза.
Он — именно то, что мне было нужно: не боится мороза, грязи, дождя и любой погоды. Возит, таскает, буксирует. Идеальный помощник.
Когда приобрели Toyota Hilux, и почему выбор остановился именно на этой модели автомобиля?
Так как я занимаюсь сельхоздеятельностью, для работы необходим был просторный пикап. В соотношении цены, надежности и качества другой машины я не видел. Это неубиваемая машина. Друг пригнал «Хайлюкс» из Владивостока восемь лет назад. То, что мне было нужно: четырехдверный, большой объем двигателя, возможность перевозки небольших грузов, большая проходимость. Автомобиль старый — 1991 года выпуска. За это время машина ни разу не подводила! Менять приходилось только то, что изнашивается на плохих дорогах: подшипники, шаровые и рулевые тяги.
Как именно она помогает вам в бизнесе?
В четырех километрах от поселка в Каменском районе, где расположено мое фермерское хозяйство, есть полевой стан, куда ежедневно нужно добираться в любые погодные условия: привозить людей, воду, ГСМ, обеды в термосах для рабочих и запчасти. «Тойота-Хайлюкс» — незаменимая рабочая лошадка. Это рабочая машина, она не видит асфальта, а только грунтовые дороги.
Машина не боится мороза, грязи, дождя и любой погоды. Может не только вытащить в бездорожье. На ней привозим запчасти и для колесного, гусеничного трактора и для «Кировца». Два-три человека в кабине, запчасти в кузов, и так каждый день. Автомобиль я использую только там, где нет нормальной асфальтированной дороги. Использую только для бизнеса, поэтому пользоваться ей могут все мои работники. Для своих личных дел у меня другая машина.
Когда покупали эту машину, были другие варианты приобретения автомобиля с кузовом?
Изначально мне нужен был пикап. Наши автомобили не могут конкурировать с японскими по комфорту, грузоперевозке и надежности. Из тех вариантов, что тогда были на автомобильном рынке, остановился на «Тойоте-Хайлюкс». За эти годы он свою функцию выполнил и выполняет на 100%: возит, таскает, буксирует.
Автомобилю почти 30 лет, но он очень надежный, практически не ломается, учитывая по каким он дорогам ездит. Это идеальный помощник для любого фермера в сельском хозяйстве.
Toyota. Управляй мечтой. Toyota Центр АЕМ. Ваша мечта — наша работа
TOYOTA Центр АЕМ Официальный дилер автомобилей Toyota в Алтайском крае