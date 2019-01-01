Это была любовь с первого взгляда.

Я ждала его полтора года и очень счастлива. Скажу честно: я люблю, когда на меня обращают внимание, когда оглядываются, когда я проезжаю мимо. Да, я женщина, и для меня очень важен внешний вид. Но у него еще настолько великолепные качества, что и мужчины под большим впечатлением.

