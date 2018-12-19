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Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

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Тесты и игры

2018.12.19 09:00
Что вы знаете о новогодних застольных традициях разных народов: тест
Победитель получит билет на двоих на новогодний вечер в гриль-бар "Шашлыкофф"1
2018.12.14 08:34
Волшебная история: выиграй новогоднюю фотосессию в конкурсе от Amic.ru
Поделись своими новогодними традициями и выиграй волшебный приз1
2018.12.10 10:37
Волшебные сказки или детективы: что вы читаете для новогоднего настроения
По итогам опроса будет сформирована подборка хороших книг от "Читай-города" для новогоднего настроения0
2018.11.29 07:50
Дежавю или жамевю: тест на знание психологии человека
Наградой станут замечательные книги от сети магазинов "Читай-город"4
2018.11.14 16:48
Много ли ты знаешь об "Алтайской зимовке"? Пройди тест и выиграй приз
"Алтайская зимовка" все ближе0
2018.10.29 09:27
Как хорошо вы знаете детские книги: пройдите тест на Amic и выиграйте приз
Знаете ли вы, что сегодня читают ваши дети? Пройдите тест и выиграйте увлекательные книги от "Читай-города"2
2018.10.12 07:05
Пройдите тест и выиграйте пиццу от ресторана быстрого питания "Гриль №1"
Разыгрываем пиццу, пирог и гирос1
2018.10.11 07:59
Это космос: выиграй билет на концерт группы "Земляне" в ресторане Барнаул
Единственный концерт состоится в ресторане "Барнаул" 22 ноября11
2018.09.22 06:48
Пройди тест на знание слов из словаря Ожегова
Amic.ru предлагает проверить эрудицию6
2018.09.11 08:17
Поймай удачу: ответь на вопросы о группе "На-На" и получи билеты на концерт
Проверь свои знания творчества группы "На-На" и попади на барнаульский концерт бесплатно1
2018.07.20 17:14
Раздаем призы: Amic.ru подводит итоги теста на знание истории тортов
Кто из читателей Amic.ru получил сладкий приз от "Форне"0
2018.07.17 09:35
Сладкоежкам посвящается: проходи тест и выигрывай вкусный приз от "Форне"
Amic.ru и фирменная кондитерская сеть "Форне" разыгрывают сладкий приз2
2018.07.16 08:06
Какой вы "чудик": пройдите тест и узнайте, кто вы из героев Шукшина
Читаете рассказы Василия Шукшина и узнаете себя? Пройдите тест и выясните, на какого героя вы похожи9
2018.07.02 18:04
Amic.ru подводит итоги конкурса от "Манхеттен-пицца"
Называем имена четырех знатоков футбола0
2018.06.21 06:48
Смотри футбол и выигрывай: Amic.ru запускает призовой тест на знание игры
Как хорошо вы знаете историю футбола? Проверьте себя и выиграйте вкусный приз от "Манхеттен-пицца"0
2018.06.17 07:22
Футбольный микс: игра для настоящих фанатов от Amic.ru
Играй, если любишь футбол0
2018.06.06 07:15
Я к вам пишу: отличите ли вы строки Пушкина от стихов других поэтов?
Узнаете ли вы творческий почерк основоположника современного русского литературного языка?17
2018.06.01 12:32
Еще больше радости: объявляем победителей фотоконкурса "Ох уж эти детки!"
Призы получат все!0
2018.05.30 09:40
Самые забавные: голосуем за победителей фотоконкурса "Ох уж эти детки"
Мы понимаем, что выбирать очень трудно, но надо 24
2018.04.28 07:26
Тест: каким вырастет ваш ребенок
Зависит ли то, кем станет ваш ребенок в будущем, от того, что именно вы читаете ему на ночь: проходим тест от "Читай-города"7
2018.04.14 07:19
Тест: как хорошо вы знаете трагедию "Титаника"
В ночь с 14 на 15 апреля в 1912 году затонул легендарный корабль "Титаник"1
2018.04.09 07:15
Шанхай-блюз: пройди тест и выиграй билет на концерт Евгения Маргулиса
Артист выступит 15 мая в ресторане "Барнаул"0
2018.04.06 13:30
Победители розыгрыша от кондитерской сети "Форне"
Трое читателей Amic.ru первыми правильно ответили на все вопросы нашего розыгрыша6
2018.04.02 12:00
Победители розыгрыша от школы английского языка Aapple
Согласно итогам теста, большинство читателей Amic.ru являются чопорными англичанами0
2018.04.02 08:00
Пасха: знаешь ли ты традиции святого праздника?
Проверь свои знания и выиграй подарок от кондитерской сети "Форне". Спойлер: будет сладко6
2018.04.01 08:00
"Мы не дадим тебе работать!": новая игра от Comedу Radio Барнаул на Amic.ru
Найди всех "двойников" быстрее остальных и получи пригласительный билет на концерт известного Stand Up комика. Будет смешно!5
2018.03.22 07:22
Пройдите тест на знание рек Алтайского края
Что вы знаете о реках региона?11
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20:47
Стали известны самые угоняемые в России автомобили за 2018 год 0
20:29
Сбербанк запустит первую в России сеть кинотеатров виртуальной реальности 0
20:12
Компания бизнесмена Ракшина купила здание "Центрального телеграфа" в Москве 1
19:47
Подростка на Алтае признали виновным в краже детских игрушек 0
19:21
Составлен топ самых высокооплачиваемых работ в России в 2018 году 0
19:15
Путин ответил, хочет ли он управлять миром 0
19:05
Коротко о главном: Путин, митинги и споры о Дворце спорта
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 декабря
18:48
Путин объяснил, почему нельзя отменить пенсионную реформу 4
18:32
Хабаровский суд приговорил к 18 годам колонии убийцу чемпиона-пауэрлифтера 0
18:29
Ничего страшного: Путин высказался по закону об иностранных агентах 0
18:13
Продукция из Алтайского края оказалась в списке фальшивых сыров 5
18:04
Путин рассказал, когда он женится 0
17:47
ДТП с участием автобуса в центре Барнаула занялась прокуратура 0
17:33
Путин исключил возможность реставрации социализма в России 7
17:23
Путин пообещал встретиться с "оппозиционными" губернаторами 0
17:14
СМИ: водителей хотят проверять на знание ПДД при замене прав 4
17:03
Пусть потом не пищат: Путин о ядерной угрозе 2
16:50
Цены на приставки проверят на Алтае из-за перехода на цифровое вещание 1
16:41
Путин пообещал поддержку новосибирскому проекту "Академгородок 2.0" 0
16:34
Крупный пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе под Новосибирском 0
16:32
Просто так раздать деньги: Путин "защитил" свои нацпроекты 5
16:32
Путин: Нам нужно войти в другую лигу экономик 4
16:21
Путин: Россия достигнет рекордно низкого уровня безработицы 10
16:15
Россияне сократили расходы на подарки к Новому году 1
16:09
Стартовала большая пресс-конференция Владимира Путина 4
15:49
Жителя Горного Алтая судят за пьяную езду и гибель мотоциклиста 0
15:37
Барнаульских автомобилистов просят потерпеть наплыв школьных автобусов 1
15:22
Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 2
15:15
Суровые и беспощадные русские балконы 1
15:03
Овечкин устроил словесную перепалку на матче с "Питтсбургом" 1
14:51
Ребенок попал под машину на "зебре" в Барнауле 1
14:36
Житель Горно-Алтайска рядом с рестораном устроил стрельбу по людям 0
14:26
Эксперты: хакеры могут перехватить SMS в 9 из 10 случаев 1
14:12
Хабаровская пенсионерка нашла 1,5 тысячи юаней и отнесла их в полицию 2
14:02
До -36 градусов: Алтайский край погрузился в период сильных морозов 1
13:49
Российские дипломаты посетили Марию Бутину в американской тюрьме 30
13:33
"Всевидящее око" Томенко: как прошла предновогодняя сессия АКЗС 8
13:24
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как выбирать красную икру 5
13:12
Движение по площади Свободы перекроют в Барнауле 20 декабря 0
13:06
Автографы легенд советского хоккея в Барнауле продают за миллион рублей 0
12:50
"Союз МС-09" успешно приземлился в Казахстане 6
12:40
Дед Мороз: как он появился и где его найти 0
12:34
Правила проведения митингов и пикетов ужесточили в Алтайском крае 3
12:22
СМИ: пилотные участки с шумовой разметкой появятся в РФ в 2019 году 0
12:13
Барнаульский перевозчик рискует попасть под проверку из-за ДТП с автобусом 14
12:08
Давайте будем обниматься: спикер АКЗС поздравил коллег с Новым годом 0
12:01
Выпускник АГМУ возглавил Минздрав в Горном Алтае 1
11:51
Трое алтайских депутатов получили оплачиваемые должности в АКЗС 1
11:40
Барнаульские перевозчики усилили контроль после ДТП с автобусом 9
11:32
Google воссоздал культовые сцены из "Один дома" с Маколеем Калкиным 0
11:30
Обновление онлайн-касс под новый НДС пройдет без затрат для их владельцев 6
11:21
Метание посуды и новые имена: какие новогодние традиции существуют в мире 0
11:14
"Союз МС-09" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС 0
11:02
Пассажирку увезли в больницу после падения в барнаульском автобусе 0
10:52
Депутат Госдумы призвал алтайские власти немедленно выкупить Дворец спорта 10
10:34
Песков рассказал об информационной войне на нескольких фронтах 5
10:30
Разработки АлтГУ получили высокую оценку Сибирского ТУ Минобрнауки России 0
10:26
Более 3 млрд рублей налогов на имущество заплатили жители Алтайского края 10
10:12
Подросток с перцовым баллончиком напал на полицейского в Москве 0
10:07
"Я хочу ходить": сокровенное новогоднее желание Артема 7
10:01
Парламент согласовал Александра Руднева на пост главного прокурора Алтая 0
10:00
Фары IQ.Light в Volkswagen Touareg 0
09:53
Как хорошо вы знаете новогодние сказки: пройдите тест и выиграйте приз 1
09:50
США расширили списки санкций против России 34
09:33
Новый год — пора чудес. И для вашего автомобиля в том числе 0
09:24
ДТП с участием автобуса в Барнауле: в больнице остаются четыре человека 26
09:14
Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона 5
09:03
В России зарегистрировали новую породу собак 4
08:49
Грудинин анонсировал "катастрофический рост бедных" в РФ в следующем году 21
08:31
Замначальника полиции получил срок на Алтае за превышение полномочий 6
08:28
Более 200 "новогодних елок" срубили в лесах Алтайского края этой зимой 1
08:14
Заторы в восемь баллов образовались на дорогах Барнаула утром 20 декабря 0
08:14
Энергетики перед ростом тарифов просят жителей двух Алтаев погасить долги 2
08:02
Для эстетов и гурманов: где встретить Новый год красиво 0
08:00
Этот стиляга подчеркнет вашу индивидуальность 0
07:50
Дом с квартирами и студиями продают в Барнауле за 39 миллионов рублей 7
07:34
Где барнаульцы могут заключить договор на вывоз мусора 1
07:22
Бизнесмен Михаил Дроздов рассказал, для чего он хочет купить Дворец спорта 19
07:15
Pirelli — 2019: самый стильный календарь представили в Милане 3
07:03
В жилом комплексе PLAZA дарят парковочные места 6
06:48
О чем жители просят губернатора Алтайского края Томенко в его Instagram 3
06:32
Необычные елочные игрушки своими руками 0
06:17
Алтайский край попадет под удар снегопадов и сильного мороза 0
06:01
Двойной рост тарифов: где в Алтайском крае ждать коммунальной "аномалии" 6
05:12
В Чечне нашли "двойника" Хабиба Нурмагомедова 2
04:12
Силовики задержали в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила 1
03:03
Мужчину избили до смерти на кассе магазина в Подмосковье 5
02:11
Путин снял ограничения на предоставление политубежища в РФ 0
01:13
Киев сообщил о смерти россиянина в тюрьме из-за несчастного случая 0
00:15
Жителю Новосибирска запретили пускать беспилотники над площадью Ленина 0

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Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
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