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Марафон победы

2019.01.21 12:00
Везде и всюду ленинградцы: проект "Петербург-Ленинград-Боровлянка"
В годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады Алтайский край примет делегацию из Санкт-Петербурга0
2018.05.17 11:40
Подводим итоги марафона "Спасибо за Победу!"
Жители Барнаула и алтайские компании оказали помощь ветеранам и труженикам тыла, поддержав марафон "Спасибо за Победу!" 3
2018.05.08 12:33
"Мы совсем другие": письма школьников Барнаула воинам Великой Отечественной
Они разные, эти письма: наивные и трогательные, серьезные и грустные, заставляющие задуматься, но всегда очень искренние4
2018.05.07 10:21
Медиагруппа FM-Продакшн поздравила ветеранов с Днем Победы
Ветераны получили подарки в рамках благотворительного марафона "Спасибо за победу"5
2018.04.28 07:34
"Все было не так, как в кино": участник ВОВ о войне, плене и Сталине
Интервью с барнаульским участником Отечественной войны93
2018.04.26 15:34
Компании и барнаульцы присоединяются к "Марафону Победы"
Присоединиться к марафону можете и вы0
2018.04.17 12:30
Доброе кино: акция помощи ветеранам пройдет в Барнауле
Благотворительные сеансы будут проходить в кинотеатре "Мир" ежедневно в 17:45 с 19 по 25 апреля5
2018.04.14 07:34
Захват, рабство и концлагерь: история ветерана Великой Отечественной войны
"Мы уносили мертвецов, которых становилось больше и больше": ужасы концлагеря в воспоминаниях барнаульского ветерана5
2018.04.13 13:52
Amic предлагает читателям написать письма ветеранам Великой Отечественной
Просим читателей Amic поддержать акцию и написать письма поддержки и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны3
2018.04.06 07:22
"На войне я не видел американских солдат": барнаульский ветеран о победе
Вниманию читателей Amic.ru — воспоминания 91-летнего Василия Сергеевича Бориско119
2018.04.04 07:22
Сказать "Спасибо за Победу" просто: заработал новый сервис по сбору средств
Для перевода средств теперь можно воспользоваться коротким номером 34340
2018.04.03 16:40
Лица Победы: приглашаем к участию в проекте о героях Великой Отечественной
Они знают, что по-настоящему ценно, и еще могут напомнить нам об этом1
2018.03.26 08:04
Стартовал ежегодный благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Медиагруппа FM-Продакшн уже в четвертый раз организовывает благотворительный марафон. Сказать "спасибо" - просто.3
2017.11.01 12:22
"На фронт не пускали, но я рвался": воспоминания легенды сибирской сцены
"Об этой службе мне рекомендовали молчать. Я и молчу": ушедший из жизни актер о том, как он служил в годы Великой Отечественной29
2017.05.17 09:00
Подводим итоги благотворительного марафона "Спасибо за победу!"
Активное участие в благотворительном марафоне приняли жители города и предприниматели0
2017.05.15 17:29
Комитеты ветеранов Центрального и Ленинского районов получили подарки
Медиагруппа FM-Продакшн в рамках благотворительного марафона вручила подарки ветеранам ВОВ0
2017.05.06 08:08
Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций
Ветераны Великой Отечественной войны читают стихи в эфире радиостанций "Русское радио", "Наше радио" и Эхо Москвы0
2017.05.05 13:09
"Ничего нет страшнее блокадного Ленинграда": ветеран ВОВ о войне и голоде
"Булка хлеба в блокадном Ленинграде стоила 800 рублей": воспоминания ветерана ВОВ о страшных годах войны2
2017.05.03 11:04
Ветеранам ВОВ вручают подарки в рамках марафона "Спасибо за победу"
В Барнауле набирает обороты масштабный благотворительный марафон "Спасибо за победу"0
2017.05.02 06:44
Читатели Amic.ru готовы поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Результаты опроса радуют2
2017.04.28 12:34
"По нам, пулеметчикам, немец в первую очередь палил": ветеран ВОВ о войне
"Сам Левитан читал мое стихотворение о победе": ветеран Великой Отечественной о войне, победе и всесоюзном триумфе6
2017.04.25 10:07
Первые итоги благотворительного марафона "Спасибо за победу" FM-Продакшн
До 1 мая в рамках марафона первые 100 продуктовых наборов будут подарены ветеранам Великой Отечественной войны1
2017.04.20 07:03
"Я видел, как над Рейхстагом подняли наше знамя": ветеран ВОВ о годах войны
Портал Amic.ru продолжает в рамках благотворительного марафона "Спасибо за победу!" публиковать истории ветеранов ВОВ13
2017.04.18 09:42
Ученики барнаульской художественной школы нарисуют портреты ветеранов ВОВ
Дети рисуют портреты участников Великой Отечественной войны в рамках благотворительного марафона "Спасибо за победу"2
2017.04.11 08:34
Спасибо за победу: к марафону присоединился фонд Алексея Смертина
Объявлен набор волонтеров, которые могут помочь в организации марафона1
2017.04.07 17:06
На волосок от смерти: ветеран ВОВ из Барнаула о том, что пришлось пережить
"За Сталина, за Родину". Ветеран Николай Лыдин рассказал, что пришлось пережить ему в годы Великой Отечественной7
2017.03.30 08:00
Благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартует в Барнауле
Каждый неравнодушный житель столицы края может внести свой вклад в поддержку героев21
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08:26
Белый снег с черными блохами выпал в Сызрани 0
08:15
У талантливых детей на Алтае нет средств для развития 0
08:04
Гендиректор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Барнаульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, которая касается деятельности компании
08:02
Выгода до 510 000 рублей: обмен вашего авто на новый Mitsubishi в Автоцентре АНТ 0
07:50
Выгодный момент для покупки Polo 0
07:34
Как теперь туристам уведомлять спасателей о маршрутах в горах 0
07:19
Загадочный гений: семь интересных фактов об Эйнштейне ко дню его рождения 8
07:03
"Двушку" в 110 "квадратов" с бронированной дверью продают в Барнауле за 8,5 млн 0
06:48
Здание школы, за которое боролись жители Новоалтайска, выставили на продажу 0
06:32
"Селфи" девушек середины прошлого века 0
06:17
Потепление до +13 и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 14 марта 0
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23:58
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Очевидцы: дети подожгли диван в квартире многоэтажного дома в Барнауле 0
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18:54
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Барнаулец организовал канал незаконной миграции для сотен граждан Китая 3
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16:13
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16:02
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15:54
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15:35
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