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Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?
Нужно. Пусть рублем отвечают за свои "нервные срывы"
Никаких штрафов. Сорвавшихся учителей понять можно – им и так, бедным, достается. Нынче школьники только силу и понимают
Нет, штрафы не нужны. Только увольнение. Нервному учителю не место в школе
Да пусть штрафуют. Но тогда и родителей деток, которые позволяют себе вольности в школах, тоже нужно штрафовать. Может тогда порядок будет
Никаких штрафов. Ведь тогда любой родитель раздолбая-двоечника может потребовать наказать учителя за "психологическое насилие" над ленивым дитятей
Нет, штрафом проблему не решить. Нужна серьезная работа как с детьми и их родителями, так и с учителями
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