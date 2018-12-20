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Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

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Недвижимость

2018.12.20 07:03
В жилом комплексе PLAZA дарят парковочные места
Получить теплую парковку для автомобиля бонусом к новой квартире? Это реально! 6
2018.12.19 08:04
Элитную квартиру с четырьмя лоджиями продают в Барнауле за 9,5 млн рублей
Жилье площадью 142 квадратных метра находится в кирпичной высотке на улице Партизанской17
2018.12.18 15:49
Названы улицы с самыми дорогими квартирами в Новосибирске
Самые обеспеченные новосибирцы, как оказалось, проживают на проспекте Академика Коптюга0
2018.12.18 13:03
Реконструкция здания Думы обойдется в 2 млрд рублей: будет стеклянный купол
Изначально проект состоял только из пары пунктов, но список решили существенно расширить15
2018.12.18 07:34
Квартиру с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 9,5 млн рублей
Жилье площадью 115 квадратных метров находится в кирпичной высотке на улице Власихинской 6
2018.12.17 08:00
Лес вместо серых стен: новые квартиры в сосновом бору от "Домстрой-Барнаул"
Все преимущества жизни за городом, но в пяти минутах езды от центра города — в предложении от проверенного застройщика9
2018.12.17 07:50
Почему барнаульский застройщик выбрал BIM-технологию для нового ЖК
Читайте в интервью Amic.ru, как "Адалин-Строй" решился на проектирование пятого дома "Большой Медведицы" по нестандартной схеме0
2018.12.17 07:03
Охраняемый дом с садом и зоной барбекю продают в Барнауле за 30 млн рублей
Коттедж площадью 270 квадратных метров находится в нагорной части города 7
2018.12.16 07:03
Стильную квартиру в кирпичной высотке продают в центре Барнаула за 13,8 млн
Жилье площадью 135 квадратных метров находится на улице Анатолия 1
2018.12.15 07:03
Элитную квартиру с элементами из дуба продают в Барнауле за 14,4 млн рублей
Жилье площадью 138 квадратных метров находится в кирпичной высотке на улице Анатолия0
2018.12.14 16:23
"Газпром" выкупит небоскреб у "Газпрома" за 120 млрд рублей
Эксперты называют сделку "перекладыванием из кармана в карман"3
2018.12.14 12:32
Застройщики предупредили россиян о росте стоимости жилья на 20%
Сейчас Дума рассматривает и вносит коррективы в законопроект, который повлияет на стоимость недвижимости9
2018.12.14 07:50
Квартиру в три этажа с гаражом продают в Барнауле за 8,7 млн рублей
Жилье площадью 170 квадратных метров находится на улице Никитина0
2018.12.13 08:06
Усадьбу на огромном участке у реки продают в 100 км от Барнаула за 10 млн
Жилье расположено в селе Зайцево Тальменского района 7
2018.12.13 07:22
Это шутка? "Союз" помог купить квартиру "Бузовой" из Барнаула
Двойник Ольги Бузовой в Барнауле — Ольга Арбузова пытается купить хорошую квартиру в столице Алтайского края46
2018.12.12 08:31
Елена Греб: "Планы на 2019 год у нас амбициозные"
Беседа с заместителем руководителя инвестиционно-строительной компании "Союз" Еленой Греб34
2018.12.12 08:06
Элитную квартиру в теплых тонах продают в центре Барнаула за 10,9 млн руб.
Жилье расположено в центре города на улице Пролетарской 0
2018.12.11 10:42
"Центр обетованный": в Барнауле построен новый жилой комплекс таунхаусов
Первая очередь комплекса из трех таунхаусов в центре города введена в эксплуатацию0
2018.12.11 07:34
Как не переплачивать за "квадрат", выбирая квартиру
Что должно входить в стоимость квадратного метра квартиры и почему низкая цена может заставить платить больше0
2018.12.11 07:03
Дом с каминным залом, бассейном и бильярдом продают в Барнауле за 26 млн
Жилье площадью 442 квадратных метра находится в поселке Солнечная поляна 7
2018.12.10 12:02
Японцам начали бесплатно раздавать дома в рамках новой соцпрограммы
Можно взять жилье в аренду с ежемесячными выплатами в размере около 3 тысяч рублей0
2018.12.10 07:15
Четырехуровневый дом с огромным гаражом продают в Барнауле за 14 млн рублей
Жилье площадью 323 квадратных метра находится в поселке Солнечная поляна 10
2018.12.09 07:03
Усадьбу с бассейном, сауной и спортзалом продают в Барнауле за 40 млн руб.
Коттедж площадью 520 квадратных метров находится в поселке Солнечная поляна 3
2018.12.08 07:03
Дом-квартиру с системой видеонаблюдения продают в центре Барнаула за 10 млн
Жилье площадью 260 квадратных метров находится на улице Анатолия 0
2018.12.07 07:50
Квартиру с хамамом и теплыми лоджиями продают в Барнауле за 9,8 млн руб.
Жилье площадью 120 квадратных метров находится в монолитной высотке в центре города 0
2018.12.06 21:23
Мутко готовит губернаторам целевые показатели по строительству
В планах регионов будет прописан ряд основных показателей0
2018.12.06 10:00
Любовь по расчету: как правильно выбрать банк при покупке жилья в ипотеку
О каких "подводных камнях" нужно не забыть, выбирая кредитное учреждение2
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20:47
Стали известны самые угоняемые в России автомобили за 2018 год 0
20:29
Сбербанк запустит первую в России сеть кинотеатров виртуальной реальности 0
20:12
Компания бизнесмена Ракшина купила здание "Центрального телеграфа" в Москве 1
19:47
Подростка на Алтае признали виновным в краже детских игрушек 0
19:21
Составлен топ самых высокооплачиваемых работ в России в 2018 году 0
19:15
Путин ответил, хочет ли он управлять миром 0
19:05
Коротко о главном: Путин, митинги и споры о Дворце спорта
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 декабря
18:48
Путин объяснил, почему нельзя отменить пенсионную реформу 4
18:32
Хабаровский суд приговорил к 18 годам колонии убийцу чемпиона-пауэрлифтера 0
18:29
Ничего страшного: Путин высказался по закону об иностранных агентах 0
18:13
Продукция из Алтайского края оказалась в списке фальшивых сыров 5
18:04
Путин рассказал, когда он женится 0
17:47
ДТП с участием автобуса в центре Барнаула занялась прокуратура 0
17:33
Путин исключил возможность реставрации социализма в России 7
17:23
Путин пообещал встретиться с "оппозиционными" губернаторами 0
17:14
СМИ: водителей хотят проверять на знание ПДД при замене прав 4
17:03
Пусть потом не пищат: Путин о ядерной угрозе 2
16:50
Цены на приставки проверят на Алтае из-за перехода на цифровое вещание 1
16:41
Путин пообещал поддержку новосибирскому проекту "Академгородок 2.0" 0
16:34
Крупный пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе под Новосибирском 0
16:32
Просто так раздать деньги: Путин "защитил" свои нацпроекты 5
16:32
Путин: Нам нужно войти в другую лигу экономик 4
16:21
Путин: Россия достигнет рекордно низкого уровня безработицы 10
16:15
Россияне сократили расходы на подарки к Новому году 1
16:09
Стартовала большая пресс-конференция Владимира Путина 4
15:49
Жителя Горного Алтая судят за пьяную езду и гибель мотоциклиста 0
15:37
Барнаульских автомобилистов просят потерпеть наплыв школьных автобусов 1
15:22
Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 2
15:15
Суровые и беспощадные русские балконы 1
15:03
Овечкин устроил словесную перепалку на матче с "Питтсбургом" 1
14:51
Ребенок попал под машину на "зебре" в Барнауле 1
14:36
Житель Горно-Алтайска рядом с рестораном устроил стрельбу по людям 0
14:26
Эксперты: хакеры могут перехватить SMS в 9 из 10 случаев 1
14:12
Хабаровская пенсионерка нашла 1,5 тысячи юаней и отнесла их в полицию 2
14:02
До -36 градусов: Алтайский край погрузился в период сильных морозов 1
13:49
Российские дипломаты посетили Марию Бутину в американской тюрьме 30
13:33
"Всевидящее око" Томенко: как прошла предновогодняя сессия АКЗС 8
13:24
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как выбирать красную икру 5
13:12
Движение по площади Свободы перекроют в Барнауле 20 декабря 0
13:06
Автографы легенд советского хоккея в Барнауле продают за миллион рублей 0
12:50
"Союз МС-09" успешно приземлился в Казахстане 6
12:40
Дед Мороз: как он появился и где его найти 0
12:34
Правила проведения митингов и пикетов ужесточили в Алтайском крае 3
12:22
СМИ: пилотные участки с шумовой разметкой появятся в РФ в 2019 году 0
12:13
Барнаульский перевозчик рискует попасть под проверку из-за ДТП с автобусом 14
12:08
Давайте будем обниматься: спикер АКЗС поздравил коллег с Новым годом 0
12:01
Выпускник АГМУ возглавил Минздрав в Горном Алтае 1
11:51
Трое алтайских депутатов получили оплачиваемые должности в АКЗС 1
11:40
Барнаульские перевозчики усилили контроль после ДТП с автобусом 9
11:32
Google воссоздал культовые сцены из "Один дома" с Маколеем Калкиным 0
11:30
Обновление онлайн-касс под новый НДС пройдет без затрат для их владельцев 6
11:21
Метание посуды и новые имена: какие новогодние традиции существуют в мире 0
11:14
"Союз МС-09" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС 0
11:02
Пассажирку увезли в больницу после падения в барнаульском автобусе 0
10:52
Депутат Госдумы призвал алтайские власти немедленно выкупить Дворец спорта 10
10:34
Песков рассказал об информационной войне на нескольких фронтах 5
10:30
Разработки АлтГУ получили высокую оценку Сибирского ТУ Минобрнауки России 0
10:26
Более 3 млрд рублей налогов на имущество заплатили жители Алтайского края 10
10:12
Подросток с перцовым баллончиком напал на полицейского в Москве 0
10:07
"Я хочу ходить": сокровенное новогоднее желание Артема 7
10:01
Парламент согласовал Александра Руднева на пост главного прокурора Алтая 0
10:00
Фары IQ.Light в Volkswagen Touareg 0
09:53
Как хорошо вы знаете новогодние сказки: пройдите тест и выиграйте приз 1
09:50
США расширили списки санкций против России 34
09:33
Новый год — пора чудес. И для вашего автомобиля в том числе 0
09:24
ДТП с участием автобуса в Барнауле: в больнице остаются четыре человека 26
09:14
Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона 5
09:03
В России зарегистрировали новую породу собак 4
08:49
Грудинин анонсировал "катастрофический рост бедных" в РФ в следующем году 21
08:31
Замначальника полиции получил срок на Алтае за превышение полномочий 6
08:28
Более 200 "новогодних елок" срубили в лесах Алтайского края этой зимой 1
08:14
Заторы в восемь баллов образовались на дорогах Барнаула утром 20 декабря 0
08:14
Энергетики перед ростом тарифов просят жителей двух Алтаев погасить долги 2
08:02
Для эстетов и гурманов: где встретить Новый год красиво 0
08:00
Этот стиляга подчеркнет вашу индивидуальность 0
07:50
Дом с квартирами и студиями продают в Барнауле за 39 миллионов рублей 7
07:34
Где барнаульцы могут заключить договор на вывоз мусора 1
07:22
Бизнесмен Михаил Дроздов рассказал, для чего он хочет купить Дворец спорта 19
07:15
Pirelli — 2019: самый стильный календарь представили в Милане 3
07:03
В жилом комплексе PLAZA дарят парковочные места 6
06:48
О чем жители просят губернатора Алтайского края Томенко в его Instagram 3
06:32
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06:17
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06:01
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05:12
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04:12
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03:03
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02:11
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01:13
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00:15
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